Né le 30 avril 1980 dans le petit village de Balmaclellan, en Écosse, Sam Heughan a fait ses armes à la Royal Scottish Academy of Music and Drama à Glasgow. En 2003, il est nommé dans la catégorie du meilleur espoir masculin aux Laurence Olivier Awards, pour « Outlying Islands ». Cela lui permet alors de décrocher son premier rôle à la télévision dans la minisérie « Island at War ».

En 2007, le jeune comédien apparaît dans un épisode de « Inspecteur Barnaby ». Et en 2009, il gagne en plus en popularité grâce à son rôle de Scott Neilson dans « Doctors ».

Voici un récap’ de ses meilleurs rôles au cinéma et à la télévision.

Bloodshot (2020)

« Bloodshot » est un film signé David S. F. Wilson. Il s’agit de l’adaptation cinématographique des comics Bloodshot publiés par Valiant Comics.

Il raconte l’histoire de Ray Garrison, un soldat tué en mission et ramené à la vie par RST Corporations. Désormais super-humain, il devient invincible grâce aux nanotechnologies qui coulent dans ses veines. Cependant, RST Corporations contrôle bien plus que son corps. Ils ont aussi la main sur son esprit et ses souvenirs. Ray va alors tenter de découvrir ce qui est réel et ce qui ne l’est pas afin de se défaire de leur emprise.

Sam Heughan incarne le personnage de Jimmy Dalton, le leader du groupe de super-humain de RST Corporations.

Il faut savoir que « Bloodshot » est le tout premier film réalisé par David Wilson. Il est reconnu pour un spécialiste des effets spéciaux, et a d’ailleurs réalisé un épisode de la série « Love, Death & Robots ».

Voici sa bande-annonce :

SAS : Rise of the Black Swan (2021)

« SAS : Rise of the Black Swan » est un thriller d’action réalisé par Magnus Martens. Il est inspiré du roman éponyme d’Andy McNab et met en vedette des acteurs comme Sam Heughan, Ruby Rose et Andy Serkis.

Le récit suit un agent des forces spéciales, Tom Buckingham (Sam Heughan). Celui-ci doit faire face à une armée de mercenaires prêts à faire exploser le tunnel sous la Manche et les centaines d’otages qu’ils y retiennent.

Très mal reçu par le public, un spectateur va commenter le film en disant :

« Juste un très mauvais remake de “Piège de Cristal”. Le héros seul, invulnérable qui met en échec des barbouzes surentraînées. Un nombre incalculable d’incohérences. […] C’est mauvais, mal joué, aucun intérêt. »

Par ici sa bande-annonce :

Il était une fois à Castlebury… (2011)

Téléfilm de Noël réalisé par Michael Damian, « Il était une fois à Castlebury… » a été diffusé en France le 22 décembre 2011 sur TF1.

Il est centré sur Julie, une jeune femme ayant toujours rêvé de conte de fées, mais qui reste coincée dans son petit village. Sauf qu’un jour, une opportunité inattendue de passer Noël avec le duc de Castlebury se présente. Elle saisit alors cette chance et part pour le château.

Sam Heughan incarne Ashton, prince de Castlebury. Le public a des avis mitigés sur le récit, avec un internaute qui commente : « Un téléfilm de Noël comme je les aime. On ressent la magie de Noël. Le casting est parfait et l’histoire est aussi jolie qu’aussi bien tournée. »

Ci-dessous un extrait :

L’Espion qui m’a larguée (2018)

Réalisation de Susanna Fogel, « L’Espion qui m’a larguée » suit les aventures de deux amies, Audrey et Morgan. Un jour, alors qu’elles se retrouvent avec deux cadavres chez elles, les deux décident de fuir en emportant avec elles une clé USB apparemment très convoitée.

Pour Susanna Fogel, ce film est un mix entre « Mes meilleures amies » et « James Bond ». Elle explique :

« Les deux genres de films qu’on aime, c’est ceux qui mettent en scène des personnages drôles auxquels on peut s’identifier, pleins d’autodérision dans leur façon de gérer leurs problèmes assez dérisoires, et ceux qui nous transportent véritablement dans un autre univers. On s’est dit qu’on pourrait trouver un moyen de mélanger les deux de façon très fun et que le résultat pourrait en valoir la peine. »

Sam Heughan campe Sebastian Henshaw, un espion du MI6 qui va aider les deux jeunes femmes à plusieurs reprises.

Par ici le trailer :

Love Again (2023)

« Love Again » est un film réalisé par James C. Strouse. C’est un remake du film allemand « Coup de foudre par SMS », lui-même adapté d’un roman de Sofie Cramer. Le film met en scène Sam Heughan, Priyanka Chopra Jonas et Céline Dion dans une version fictive d’elle-même pour son premier rôle au cinéma.

Le récit suit Mira Ray, une jeune femme qui essaie de surmonter le décès de son fiancé. Pour y parvenir, elle envoie alors une série de messages romantiques à son numéro de téléphone… sans réaliser que celui-ci a été réattribué à quelqu’un d’autre. Les SMS arrivent alors sur le téléphone du journaliste Rob Burns (Sam Heughan). Captivé par la sincérité de ces confessions, ce dernier souhaite alors gagner le cœur de Mira. Pour l’aider, il demande à Céline Dion, pour qui il doit écrire un portrait, d’organiser une rencontre avec la jeune femme.

Voici un extrait :

Doctors (2009)

Soap opera créé par Chris Murray, « Doctors » est un feuilleton qui raconte le quotidien des médecins et des patients du centre médical Mill Health Centre. Sa diffusion était régulière sur la chaîne BBC One, avec une audience moyenne de 3 millions de téléspectateurs quotidiens en 2010.

D’ailleurs, depuis sa création, ce feuilleton était diffusé du lundi au vendredi, ne prenant une pause qu’à Noël et Pâques. Et durant la pandémie de Covid-19, la production a dû s’arrêter. Un épisode a été ensuite tourné en visioconférence à partir des domiciles respectifs des acteurs principaux.

Sam Heughan campe Scott Neilson, le petit ami de l’infirmière Cherry Malone.

Découvrez un extrait ci-dessous :

Inspecteur Barnaby (2007)

« Inspecteur Barnaby » est une série télévisée, créée à partir des romans de Caroline Graham. Elle met en scène les enquêtes de l’inspecteur Tom Barnaby, puis de son cousin John Barnaby à partir de la saison 14. Ils sont accompagnés de leurs adjoints respectifs : Gavin Troy, Dan Scott, Ben Jones, Charlie Nelson et Jamie Winter.

La série reste assez appréciée du public, comme le témoigne cette critique d’un internaute :

« Excellente série policière avec son ambiance très british. J’ai beaucoup apprécié ce style, les personnages sont sympathiques, et bien campé dans leurs rôles gentlemans and ladies et chaque épisode se regarde avec grand plaisir. »

Sam Heughan apparaît dans un épisode de la saison 10 dans le rôle d’Ian King.

Voici un extrait :

Suspect (2022)

Série télévisée criminelle de Matt Baker, « Suspect » s’inspire de la série danoise « Face to Face » créée par Christoffer Boe.

On y suit un détective qui retrace les derniers jours de sa fille assassinée afin de découvrir ce qui s’est passé.

Malheureusement, la série n’aura pas le succès attendu. Selon un critique en ligne : « La série ne tient pas ses promesses. […] L’intrigue est mince, les épisodes ne durent que 25 min et on a pas le temps de rentrer dans cette histoire. »

Sam Heughan incarne le personnage de Ryan.

Ci-dessous le trailer :

Outlander (2014)

« Outlander » est une série télévisée créée par Ronald D. Moore. Il s’agit de l’adaptation de la série de romans « Le Charbon et le Tartan » écrits par Diana Gabaldon.

Elle raconte les aventures de Claire, une infirmière de guerre mariée qui se retrouve au beau milieu de la campagne écossaise de 1743. Se trouvant accidentellement au cœur d’histoires de propriétés et d’espionnage qui menacent sa vie, la jeune femme n’a pas d’autres choix que de prendre la fuite. Elle sera forcée d’épouser Jamie, un soldat écossais passionné qui tombe éperdument amoureux de Claire. Il va ainsi la conduire à être déchirée entre fidélité et désir, étant partagée entre deux hommes totalement opposés et deux vies irréconciliables.

Sam Heughan incarne le soldat Jamie Fraser. Lorsque Laura Donnelly auditionne pour le rôle de Jenny Fraser, elle est surprise de retrouver son ancien camarade de classe : Sam Heughan. Les deux avaient effectivement fréquenté l’école de théâtre ensemble. Quant à Tobias Menzies et Sam Heughan, ils ont déjà joué ensemble dans la minisérie « Any Human Heart ».

Voici sa bande-annonce :

Homeland (2012)

Série télévisée de 96 épisodes créée par Howard Gordon et Alex Gansa, « Homeland » est inspirée de la série israélienne « Hatufim » de Gideon Raff.

L’épisode pilote de la série a rassemblé environ 1,08 million de téléspectateurs, et continuera de grimper au fil des semaines.

La presse française salue la force de l’intrigue, la complexité des personnages et l’interprétation des acteurs. Barack Obama avouera même que c’était sa série préférée. Ce dernier avait d’ailleurs invité l’acteur Damian Lewis à la Maison-Blanche.

Sam Heughan apparaît dans l’épisode intitulé « Beirut is back » dans le rôle de Red 1.

Par ici sa bande-annonce :

