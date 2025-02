Connue en tant que Susan Mayer dans « Desperate Housewives », Teri Hatcher a surtout fait sa popularité au petit écran. Née le 8 décembre 1964 à Palo Alto, en Californie, elle devient en 1993 la fiancée de Superman dans la série « Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman ». Un rôle qui la propulse au rang de star nationale, tant la série était appréciée aux États-Unis.

Puis, en 1997, elle rejoint une autre figure de la pop culture, cette fois-ci au grand écran : James Bond. Dans « Demain ne meurt jamais », elle fait craquer le plus célèbre des espions et devient une « Bond Girl ».

Au début des années 2000, sa carrière connaît un certain déclin. Mais elle reprend rapidement son envol lorsque Marc Cherry la choisir pour être l’une de ses Desperate Housewives en 2004.

Desperate Housewives (2004)

« Desperate Housewives » est un feuilleton créé par Marc Cherry. Il met en scène le quotidien de quatre femmes : Susan Mayer, Lynette Scavo, Bree Van de Kamp et Gabrielle Solis.

Au premier regard, Susan a l’air d’être le personnage le moins original. Mais ce n’est pas le cas ! En fait, elle est en elle-même un bouquet des joies et des malheurs que peuvent rencontrer les femmes au quotidien.

Saviez-vous que Susan Mayer a bien failli ne pas être jouée par Teri Hatcher ? En effet, Marc Cherry voyait d’autres visages pour ce rôle. Cependant, la majorité des actrices prévues ne voulaient pas passer d’audition, mais se voir offrir directement le rôle. Une approche qui a déplu au réalisateur.

Demain ne meurt jamais (1997)

« Demain ne meurt jamais » est un film d’espionnage réalisé par Roger Spottiswoode. Il s’agit du 18e épisode de la saga « James Bond » produite par EON Productions.

Dans ce film, Teri Hatcher interprète le personnage de Paris Carver, fille du grand méchant du film. Elle avoue avoir accepté ce rôle pour réaliser le fantasme de son mari : être marié à une James Bond Girl. De plus, les scènes où elle est présente ont dû être tournées rapidement à cause de sa grossesse non préméditée.

Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman (1993)

« Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman » est une série télévisée développée par Deborah Joy LeVine. La série est inspirée du célèbre justicier kryptonien, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster.

Teri Hatcher incarne Lois Lane, la fiancée de Superman. Hatcher et Cain (Superman) ont notamment profité de l’expérience des plateaux de tournage de la série pour diversifier leurs activités. L’actrice a scénarisé un épisode de la troisième saison, « Comme le monde est petit ».

Coraline (2009)

Film d’animation dark fantasy, « Coraline » est une création de Henry Selick. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Neil Gaiman publié en 2002. C’est aussi le premier long-métrage produit par le studio d’animation américain Laika.

Teri Hatcher prête sa voix à la mère et à « l’Autre Mère » de Coraline. Elle décroche notamment le rôle après que l’équipe de production a auditionné plus de 70 actrices. Hatcher s’est imposée grâce à son timbre chaleureux et expressif. L’actrice, dont c’était le premier doublage, a dû faire face à une situation particulièrement cocasse. En effet, elle a non seulement dû donner vie à la « Vraie Mère » de Coralie, mais aussi à son « Autre Mère ». Sachant que cette dernière a deux déclinaisons : celle où elle est gentille et adorable, et celle où elle est maléfique et impitoyable.

Planes (2013)

« Planes » est le 127e long-métrage d’animation des studios Disney. Réalisé par Klay Hall, ce film est un spin-off de la franchise Cars, bien que n’étant pas produit par Pixar.

On y suit les aventures de Dusty Crophopper, un petit avion-épandeur qui rêve de faire de la compétition et de participer au « Grand Rallye du Tour du Ciel ». Teri Hatcher interprète le personnage de Dottie, un chariot élévateur mécanicienne et amie de Dusty.

Smallville (2010)

« Smallville » est une série de science-fiction créée par Alfred Gough et Miles Millar. Elle raconte la jeunesse de Superman, avec le grand retour de Teri Hatcher dans l’univers de Clark Kent.

Elle apparait dans la dixième saison de « Smallville » dans le rôle d’Ella Lane, la mère de Lois. Un petit clin d’œil au fait qu’elle était autrefois dans la peau de Lois Lane dans les années 90.

Supergirl (2017)

Dans cette série, on suit les aventures de Kara Zor-El/Supergirl, la cousine de Superman. Autre participation de Teri Hatcher dans l’univers passionnant du Man of Steel. Elle apparait notamment dans la saison 2, en tant que méchante récurrente du show : Rhea, la Reine de Daxam.

Les créateurs de « Supergirl » ont été très enthousiastes en annonçant l’arrivée de Teri Hatcher au casting. « Teri Hatcher est ma Lois Lane préférée. La faire revenir au “SuperWorld”, dans un rôle complètement différent, est un cadeau pour moi, Greg et les fans », ont déclaré le producteur Andrew Kreisberg et le créateur Greg Berlanti.

Seinfeld (1993)

« Seinfeld » est incontestablement le sitcom préféré des Américains. Considérée comme la meilleure de tous les temps par le magazine Vanity, « Seinfeld » a été créée par Jerry Seinfeld et Larry David. Elle met en scène le quotidien de Jerry Seinfeld, humoriste émergent new-yorkais habitant un quartier de l’Upper West Side. Des publications comme Rolling Stone et Entertainment Weekly le classent aussi parmi les meilleures émissions télé de tous les temps.

Teri Hatcher fait une apparition en tant que guest-star dans le rôle de Sidra. Dans cet épisode culte de la saison 4, Elaine est convaincue que Sidra a des implants mammaires. Elle pousse alors Jerry à tout faire pour découvrir la vérité. Cet acharnement va mener à l’une des phrases les plus cultes de la télévision : « They’re real … and they’re spectacular! » — Sidra.

Mon oncle Charlie (2004)

Créée par Chuck Lorre et Lee Aronsohn, « Mon oncle Charlie » met en scène le quotidien de Charlie Harper, de son frère Alan et du fils de ce dernier, Jake. Les trois bonshommes vont voir passer dans leur maison un véritable défilé de stars. En effet, la série accueille de nombreuses vedettes du petit écran comme Lucy Lawless, Robert Wagner et Teri Hatcher. Cette dernière joue notamment le rôle de Liz, la sœur de Judith (l’ex-femme d’Alan). Elle apparait dans l’épisode 19 de la saison 1, flirtant ouvertement avec Alan tout en ignorant superbement Charlie.

The Odd Couple (2015)

« The Odd Couple » est une série TV créée par Matthew Perry et Danny Jacobson. Inspiré de la pièce de théâtre de Neil Simon, il s’agit d’un remake de la série éponyme des années 1970.

Dans cette série, Teri Hatcher joue le rôle de Charlotte, une mère célibataire habitant le même immeuble que les héros. Alors qu’Oscar (Matthew Perry) essaie de fréquenter la nounou de Charlotte, il va finalement se rendre compte que c’est cette dernière qui l’intéresse.

