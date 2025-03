Sophia Lillis est née dans le quartier de Crown Heights, dans l’arrondissement de Brooklyn à New York, en 2002. Elle entame alors sa carrière très jeune en prenant des cours au Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

En 2016, elle intègre le casting du film dramatique « 37 : A Final Promise ». L’année suivante, elle prête ses traits au personnage de Beverly Marsh pour le film d’horreur « It ». Fort du succès de ce dernier, ses rôles gagnent en popularité, lui valant un rôle dans la série « Sharp Objects ». Mais pas que ! Elle campe aussi l’héroïne de « I Am Not Okay With This », une série ado signée Jonathan Entwistle.

It (2017)

« It » est un film d’horreur réalisé par Andrés Muschietti. C’est l’adaptation cinématographique du roman éponyme de Stephen King, paru en 1986. Lillis interprète le personnage de Beverly Marsh, une membre du Club des Ratés, les principaux héros de l’histoire.

La bande-annonce a été vue plus de 197 millions de fois en 24 heures, dépassant le précédent record établi par Fast & Furious 8.

Voici sa bande-annonce :

The Adults (2023)

Film signé Dustin Guy Defa, on suit trois frères et sœurs qui se retrouvent après la mort de leur mère. Sophia Lillis incarne Maggie, la plus jeune et la plus douce de la fratrie.

Contrairement à sa sœur Rachel, elle est contente de revoir leur frère en ville. Cependant, elle est triste de voir que ce dernier n’a pas pour projet de rester longtemps dans les parages. Il passe son temps à traîner avec ses anciens amis, et n’accorde que très peu d’importance à ses sœurs. Il va même jusqu’à louer une chambre d’hôtel plutôt que de séjourner dans la maison familiale.

Malheureusement, le film n’a pas convaincu le grand public. Les critiques le qualifient de « vide, sans profondeur, manquant de passion et de sentiments ».

Ci-dessous la bande-annonce :

Asteroid City (2023)

« Asteroid City » est un film réalisé par Wes Anderson. Film présenté au Festival de Cannes 2023, son histoire se déroule à deux niveaux. D’une part, en noir et blanc et en format académique, l’écrivain Conrad Earp rédige et monte une pièce intitulée Asteroid City. D’autre part, en couleurs et en format large, l’intrigue de la pièce elle-même. La pièce est ainsi construite en trois actes et les deux actions se déroulent en alternance.

Dans le film, Sophia Lillis joue Shelly Borden, un des enfants prodiges et lauréats du prix Junior Stargazer. Il s’agit d’ailleurs d’une cérémonie autour de laquelle se concentre toute l’intrigue du film.

La bande-annonce ci-dessous :

It: Chapter Two (2019)

Ce deuxième opus se déroule 27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Pennywise. Le clown fait ainsi son retour pour semer de nouveau la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la ville pour faire leur vie.

Pour les besoins du film, qui jongle entre les années 1989 à notre époque, la production a fait un travail titanesque. Elle a donc intégré des décors et des lieux de tournage déjà utilisés dans le premier volet, en accentuant les contrastes pour donner ce côté « 27 ans d’écart ».

Découvrez sa bande-annonce :

Gretel and Hansel (2020)

« Gretel & Hansel » est un thriller d’horreur fantastique réalisé par Oz Perkins. L’histoire se déroule dans une campagne lointaine où Gretel (Sophia Lillis) et son frère Hansel quittent la maison familiale. Errant dans une forêt sombre à la recherche de nourriture, ils finissent ensuite par tomber sur la maison d’une sorcière. Et malheureusement pour eux, sans le savoir, ils viennent de s’enfoncer dans le nœud d’un mal terrifiant.

Le film est assez efficace grâce à son minimalisme. Par contre, il n’a pas échappé aux marottes du cinéma d’horreur indépendant. Ces derniers disent qu’il est d’une lenteur volontaire, avec une mise en scène rigide tout en longs travellings, un scénario un poil cryptique et une métaphore évidente sur l’émancipation féminine ou de la sortie de l’adolescence.

Voici sa bande-annonce :

Sharp Objects (2018)

« Sharp Objects » est une minisérie télévisée basée sur le roman « Sur ma peau » de Gillian Flynn. Elle est développée par Marti Noxon et réalisée par Jean-Marc Vallée.

On y suit l’histoire de Camille Preaker, une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles. Elle a récemment été libérée d’un hôpital psychiatrique après des années d’automutilation. Elle revient dans sa ville natale de Wind Gap, dans le Missouri, afin d’enquêter sur un meurtre et une mystérieuse disparition.

Sophia Lillis campe le rôle principal de Camille Preaker. Avec le titre « Sharp Objects », traduit en « Objets Pointus », le réalisateur voulait faire une référence à la tendance d’automutilation de Camille. Chaque épisode reprend notamment les mots qu’elle se gravait dans sa chair.

Voici un extrait :

Donjons & Dragons : L’Honneur des Voleurs (2023)

« Donjons & Dragons : L’Honneur des Voleurs » a été réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Il s’agit d’une adaptation du célèbre jeu de rôle sur table, créé par Gary Gygax et Dave Arneson.

Sophia Lillis incarne la druidesse Doric. D’après les critiques, l’actrice porte quasiment le film sur ses épaules. La meilleure scène du film lui revient de droit. Lors d’une course-poursuite filmée en plan-séquence, la jeune druidesse se métamorphose tour à tour en différents animaux pour semer ses assaillants.

La bande-annonce officielle ci-dessous :

I Am Not Okay With This (2020)

« I Am Not Okay With This » est une série télévisée inspirée du roman graphique « Pauvre Sydney ! » de Charles Forsman. Diffusée sur Netflix, elle est réalisée par Jonathan Entwistle.

On y suit le quotidien de Sydney Novak qui doit apprend à gérer ses relations sociales au lycée. Elle doit également supporter sa famille quelque peu étrange, et découvrir tout ce qui entoure la sexualité.

La série marque les retrouvailles de Sophia Lillis (Sydney) et Wyatt Oleff qui ont déjà collaboré sur les deux films « It ». « Notre alchimie à l’écran est réelle. Nous sommes vraiment nous-mêmes. », partage Wyatt Oleff à ce sujet.

Voici le trailer :

Uncle Frank (2020)

« Uncle Frank » est un film signé Alan Ball, diffusé sur Prime Video.

Beth (Sophia Lillis) quitte sa campagne natale pour étudier à l’Université de New York où enseigne son oncle Frank. Prof de littérature réputé, Frank est en réalité homosexuel et Beth en fera la découverte assez rapidement. Frank partage sa vie depuis longtemps avec son compagnon Wally. Un jour, le patriarche grincheux de la famille, Mac, décède subitement. Frank et Beth doivent alors retourner auprès des leurs, accompagnés bien évidemment de Wally, pour assister aux funérailles. Là commence une série d’événements intéressants qui valent bien le visionnage.

« J’ai eu l’idée de ce film, il y a très longtemps », raconte Alan Ball. « Je vivais alors à New York et je rentrais chez moi, en Géorgie, pour dire à ma mère que j’étais gay. Je lui ai dit et elle m’a répondu qu’elle en voulait à mon père, parce qu’elle pensait qu’il l’avait été lui aussi. Ce fut un grand choc pour moi et je ne sais même pas si ce qu’elle m’a dit était vrai. Il était déjà mort à cette époque. »

Découvrez le film avec cette bande-annonce :

Nancy Drew and the Hidden Staircase (2019)

« Nancy Drew and the Hidden Staircase » est un film réalisé par Katt Shea. Il s’agit d’une adaptation de la série littéraire Alice Roy du collectif Caroline Quine. C’est la sixième adaptation cinématographique de la série, et il est également considéré comme son second reboot au cinéma.

Nancy Drew (Lillis) est une brillante lycéenne possédant toutes les qualités requises pour devenir une incroyable détective. Elle aurait en effet un sens de l’observation et un flair très aiguisés. Toutefois, les critiques avancent que le film a tout du banal téléfilm que l’on oubliera aussitôt. Le scénario est simple et peu crédible, avec une intrigue carrément prévisible.

Voici un extrait :

