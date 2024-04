De plus en plus d’influenceurs catholiques investissent les réseaux sociaux, tels que TikTok et Instagram. Leur objectif semble être de convertir un public relativement juvénile. Surnommés les « influenceurs catho », ces stars en soutane prêchent la bonne parole en ligne. Ils œuvrent ainsi de façon à remettre la religion au cœur de la vie quotidienne de leurs followers.

Le frère Paul-Adrien, alias Dr Love : l’étoile montante

Parmi les nouveaux missionnaires qui investissent les réseaux sociaux, le frère Paul-Adrien, alias Dr Love, est une étoile montante. Ce prêtre dominicain affirme ne pas s’être initialement lancé dans l’intention de devenir un influenceur. Il estime simplement que ce genre de contenus permet de replacer la religion au cœur de la vie quotidienne des gens. C’est donc un concours de circonstances qui l’a conduit à devenir influenceur catholique.

Un virage numérique encouragé par l’Église

L’Église catholique voit d’un bon œil ce virage numérique. Elle considère les influenceurs religieux comme un moyen de rassembler les brebis égarées. C’est une solution d’autant plus appréciée quand elle considère que le nombre de pratiquants diminue.

Des fidèles comme Nina, récemment convertie, et Clémence, catholique depuis toujours, apprécient cette approche ludique. Elle leur permet, d’après leurs dires, de trouver des réponses à leurs questions, plutôt que d’ouvrir un catéchisme traditionnel.

L’Église insiste sur le fait que ces influenceurs catholiques doivent s’en tenir à la ligne officielle de l’Église. L’idéologie de base de l’Église catholique doit donc être constamment au cœur du message de ces personnes influentes sur internet.

Un phénomène en pleine expansion

Le phénomène des influenceurs catholique est relativement nouveau. Cependant, ces personnalités gagnent rapidement en popularité et attirent un public de plus en plus large.

Leur capacité à rendre la religion accessible et à la connecter avec la vie moderne semble trouver un écho auprès des jeunes générations. Ils permettent ainsi à l’Église de tirer profit d’une nouvelle opportunité pour toucher les masses.

