Deepfake : faut-il encore croire ce que l’on voit ?

Récemment, un employé d’une entreprise chinoise a été dupé par une deepfake. Ce dernier a participé à une fausse réunion, qu’il pensait vraie, avec des supérieurs hiérarchiques de l’entreprise dans laquelle il travaillait.

Sauf que les personnes présentes sur la visioconférence étaient des deepfake. Les arnaqueurs avaient pris les visages des cadres supérieurs pour les « coller » sur des vidéos pré-créées. L’employé n’y a vu que du feu, il croyait vraiment avoir ses supérieurs face à lui. Oui, la deepfake, ce ne sont plus que des photos permettant de switcher les visages, mais désormais cela est possible en vidéo, et même en direct live avec certains logiciels.

Tout va très vite. Finalement, l’employé a fait perdre plusieurs millions d’euros à l’entreprise en faisant des virements sur des comptes à l’étranger à la demande des faux cadres supérieurs. Et ce n’est pas la seule chose qui fait peur.

La technologie deepfake, un train qui file à toute allure

Des deepfakes mettant en scène Macron, Brad Pitt, Tom Cruise, Barack Obama, Trump… Ils en existent tellement et certaines sont extrêmement bien faites. La technologie permet maintenant de créer des vidéos plus vraies que nature, parfois avec quelques dysfonctionnements si on regarde bien, mais cela n’est qu’une question de temps avant que le deepfake devienne méconnaissable.

Comme l’explique Yvan dans sa vidéo, extrêmement intéressante sur le sujet (vraiment, regardez-la, on vous la met plus bas), il est devenu difficile de savoir si une vidéo est vraie ou non, que ce soit la vidéo, la voix de la personne, TOUT. Peut-on encore croire ce que l’on voit ? Le deepfake peut clairement devenir dangereux, malgré ses bons côtés comme son utilité dans l’art cinématographique.

VOIR AUSSI : IA : Comment protéger ses mots de passe contre les intelligences artificielles

Quand la réalité perd tout son sens

Notamment, on peut faire croire à n’importe qui qu’une personne ait dit ou fait quelque chose alors que c’est faux. D’autant que beaucoup de personnes ont déjà vécu le pire : voir des vidéos d’elles sur des sites p*rno, des vidéos créées grâce à la deepfake.

Imaginez aussi si un homme politique déclarait la guerre à un autre pays en vidéo, mais que c’est en fait une deepfake ? Avant que la vérité n’éclate, la vidéo aura le temps de faire le tour de la toile, de faire réagir. Le virtuel impacte la réalité, à notre ère. Il est la réalité. Ce genre de fake news pourrait donc avoir des conséquences désastreuses.

Les intelligences artificielles, de manière générale, ont tendance à effrayer car tout semble maintenant possible. Des vidéos très réalistes créées de toutes pièces par une IA, des visages modifiées, des paroles modifiées, de fausses sextapes incluant souvent des influenceuses ou encore des actrices contre leur gré… Peut-on encore se sentir en sécurité ? Et peut-on encore croire ce qu’on voit sur le net ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires.

Notez cet article