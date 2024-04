Depuis un petit moment, la carnivore diet, ou le régime carnivore fait le buzz sur la toile. On en voit de nombreuses vidéos sur TikTok ou sur Instagram. On vous explique un peu cette trend accompagné des vidéos de Sabine et de Naj B Fit sur le sujet. Nous vous conseillons fortement de les regarder pour avoir une meilleure idée du mouvement et de ce qu’il implique.

C’est quoi la carnivore diet ?

La carnivore diet ou régime carnivore se caractérise par un régime alimentaire complètement opposé au régime végétarien, ou encore au régime végétalien / végan. Globalement, depuis plusieurs mois, des influenceurs se filment et posent des vidéos d’eux en train de promouvoir un régime alimentaire exclusivement composé de viandes et de produits d’origine animale.

Ces personnes mangent donc que de la viande, tous les types, mais aussi des œufs, du lait, bref tous les produits issus des animaux, poissons, etc. Cela passe notamment par la consommation de beurre en excès. On voit souvent des influenceurs de ce régime manger du beurre directement en croquant dans la brique.

Et de nombreuses personnes mangent en suivant ce régime, mais en mangeant des produits animaliers crus. Ce sera donc de la viande crue, des abats crus, des cadavres d’animaux sans cuisson et sans être vidés, des œufs crus. En dehors du risque sanitaire, la salmonellose (entre autres), de nombreuses vidéos du genre sont également censurées sur la toile puisque les produits animaliers sont parfois présentés de manière extrêmement brute.

Contre-mouvement du véganisme et retour à la primitivité ?

Mais cela vient du fait que beaucoup de personnes qui mangent exclusivement carnivore sont aussi ancrés dans un mouvement de pensée. Un contre-courant du véganisme, parfois discréditant en vidéos ce mouvement, la carnivore diet est aussi et surtout une manière de vivre pour ses adeptes Selon la plupart des adhérents, il s’agit d’une façon de revenir à une alimentation plus ancestrale, plus naturelle pour l’homme.

Pour beaucoup, si les Hommes sont malades, c’est à cause des aliments ultra-transformés. Alors, oui, c’est vrai dans une certain sens. Mais, manger cru peut aussi être nocif pour la santé, justement à cause de diverses infections et parasites possibles par manque de cuisson.

Le régime est d’ailleurs souvent nommé « primitive » ou « primal » régime. C’est une manière de dire « c’est meilleur pour la santé car les Hommes mangeaient comme ça dans l’ancien temps ». Mais, la réalité est que manger uniquement de la viande n’est pas sain, de la même manière que manger uniquement des légumes n’est pas sain. Du moins, c’est le cas sans compléments.

Est-ce sain de manger uniquement de la viande ?

L’Homme est omnivore. Dans l’histoire de l’humanité, l’humain mange ce qu’il trouve. Il mange donc de la viande, des légumes, des fruits, etc. Pour vivre, il a besoin de tous ces nutriments pour faire marcher sa machine qu’est son corps.

Si vous mangez uniquement des légumes, il faudra se complémenter pour ne pas avoir des carences. Et c’est pareil pour un régime uniquement carné. Notez cependant qu’aucune étude ne dit que cette diet est mauvaise, concernant la carnivore, mais les études devraient bientôt suivre. La tendance étant de plus en plus en mouvement, la science devrait s’y intéresser dans peu de temps.

