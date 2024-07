Avec Dragon Ball Z, Bleach, Naruto ou même FMA, Dororo ou encore Noragami, l’anime One Piece est l’un des shōnens les plus connus dans le monde entier. Le manga et la série animée sont devenus cultes au Japon, mais partout dans le monde également, à commencer par la France, second consommateur de mangas après le pays originel.

On vous parle de One Piece depuis un moment, mais vous savez que l’animé est très long. Globalement, en combien de temps pourrez-vous regarder tous les épisodes et enfin comprendre toutes les références de vos potes sur ce manga ? On vous donne quelques chiffres indicatifs.

De quoi parle One Piece ?

Pour commencer, de quoi parle One Piece, globalement ? Il s’agit d’un shōnen, donc un style de manga dédié aux jeunes garçons (mais évidemment, tout le monde peut aimer). Ce genre de manga met le plus souvent en avant un héros au lourd passé, désormais entouré de ses amis, qui a un but et qui va devoir braver les obstacles pour y parvenir.

C’est un style qui met en avant l’amitié, le sacrifice, le courage. Par exemple, Naruto est un shōnen, accompagné de Sakura et Sasuke, qui veut absolument devenir un ninja et qui part avec un gros background puisqu’il a perdu ses parents.

Dans One Piece, le héros est Luffy, l’homme au chapeau de paille. Luffy évolue dans un monde fictif dominé par les océans. Ce dernier, malmené par la vie, a pour but de trouver un fameux trésor mystérieux, le One Piece. Pour cela, il sera accompagné de sa bande de pirates, un équipage avec lequel il ira à la découverte des quatre mers, East Blue, North Blue, West Blue et South Blue.

Dans le but de devenir le roi des pirates, Luffy et ses compagnons vont devoir braver tous les dangers, se sacrifier, mais surtout compter les uns sur les autres pour aller au-delà de leurs limites.

En combien de temps voir l’animé ?

L’animé One Piece, adaptation des mangas créés par Eiichirō Oda, a commencé à être diffusé en 1998 au Japon, puis quelques années plus tard en France. Toujours en cours en production, l’animé n’est pas encore fini.

Mais, au 4 juillet 2024 (jour où nous écrivons cet article), l’anime de One Piece compte 1106 épisodes avec une moyenne de 24 minutes par épisode. Juste pour la série, cela fait donc environ 26 544 minutes de visionnage ou environ 442 heures.

Cela fait entre 18 et 19 jours pour regarder One Piece au complet.

C’est non-stop pour ce chiffre. En moyenne, une personne regarde 2 heures d’épisodes par jour, ou 5 épisodes de One Piece par jour. À ce rythme, il vous faudra entre 221 et 222 jours pour regarder tous les épisodes.

Notez qu’il existe aussi des longs-métrages en supplément. Actuellement, il existe 15 longs métrages, mais qui sont indépendants de l’animé. Nous ne les comptons donc pas dans la durée de visionnage. Mais, à titre indicatif, les 15 films de 2000 à 2022 comptent 1329 minutes de visionnage, soit 22 heures pour regarder les films.

Sachez qu’il existe aussi une série en live-action sur Netflix, si jamais vous voulez découvrir l’univers One Piece avec des acteurs. Cette série de 2023 compte pour le moment une saison de 8 épisodes avec une moyenne par épisode de 55 minutes. Cela fait donc 440 minutes de visionnage, ou un peu plus de 7 heures pour regarder la série.

En combien de temps lire tous les tomes de One Piece ?

En réalité, tout dépend de votre vitesse de lecture. Ceux qui lisent le plus vite finiront les mangas plus rapidement. Dans un article de Melty, nous avons vu qu’il fallait environ « 144 jours pour lire l’ensemble de l’œuvre ». Mais ça, c’est évidemment si vous ne lisez pas non stop dans la journée.

En mars 2024, il y avait 108 tomes publiés pour la série One Piece. En moyenne, une personne lit un tome de manga en 20 à 60 minutes. Autrement dit, il vous faudra entre 2160 minutes (36 heures) et 6480 minutes (108 heures) pour lire tous les tomes de One Piece. Au maximum, il vous faudra donc 5 jours non-stop.

Où regarder les épisodes de One Piece en streaming ?

Vous pouvez regarder One Piece en animé sur Netflix, sur Amazon Prime Vidéo, mais aussi sur Crunchyroll. Pour ceux trois plateformes, l’animé est disponible avec l’abonnement sans achat supplémentaire. Sinon, vous pouvez le retrouver un peu partout à l’achat.

