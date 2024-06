Maintenant que vous savez si oui ou non, c’est efficace d’uriner sur une piqure de méduse, parlons à nouveau de ce sujet si raffiné : le pipi. Vous l’avez peut-être remarqué, mais lorsque vous mangez des asperges et que vous allez faire pipi après, votre urine a une odeur particulière. Eh bien, sachez que cela n’est pas le fruit du hasard et qu’il y a une raison scientifique derrière.

Pourquoi ça sent mauvais quand je fais pipi après avoir mangé des asperges ?

Les asperges sont des légumes très bons pour la santé, qui se consomme de saison durant le printemps, en avril, mai et juin. Beaucoup de gens en raffolent, qu’elles soient rôties au four, cuites à la poêle, ou encore en salade avec une petite vinaigrette.

Mais, vous êtes nombreux à avoir remarqué que lorsque vous mangez des asperges, une mauvaise odeur se dégage de votre pipi lorsque vous allez uriner aux toilettes. Sachez qu’en vérité, il y a une raison précise à cela.

Sachez dans un premier temps que cette mauvaise odeur que vous sentez en urinant après avoir mangé des asperges est tout à fait normale et naturelle. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. En fait, cette odeur particulière vient de l’acide aspargusique que nous retrouvons justement dans les asperges.

Cet acide, contenu dans ces légumes, est assimilé par votre corps lorsque vous consommez des asperges, puis il est finalement digéré. Lorsque vous digérez cet acide, votre corps va le décomposer et, dans la composition de cet acide, nous retrouvons du soufre. C’est le soufre qui va donner cette odeur si particulière à votre urine.

Lorsque vous irez aux toilettes, alors que l’acide a été décomposé et qu’il reste du soufre dans votre organisme, vous allez éjecter ce dernier (en même temps que les autres composants de cet acide, alors décomposée). En éjectant le soufre, celui-ci va sortir en s’évaporant immédiatement quand vous ferez pipi.

Et c’est à cause de cette évaporation de soufre en urinant que votre pipi sent mauvais après avoir mangé des asperges. C’est aussi simple que cela.

Combien de temps reste l’odeur ?

Notez cependant que certaines personnes n’ont jamais connu cette odeur si particulière. En réalité, seulement environ 30 % de la population a déjà connu le phénomène d’odeur après avoir mangé des asperges.

Cela vient du fait que chaque personne a un organisme différent et nous ne digérons pas tous les aliments de la même façon. Ainsi, certaines personnes ont plus de mal à digérer l’asperge et son acide que d’autres. Ceux qui digèrent le mieux auront tendance à ne pas connaître cette odeur car ils décomposent mieux l’aliment.

Généralement, le corps ressent le besoin d’évacuer ce soufre peu de temps après avoir mangé les asperges. En moyenne, entre 15 à 60 minutes après avoir mangé. Il est possible de conserver cette odeur de pipi d’asperge après plusieurs passages aux toilettes, pas d’inquiétude.

Autres aliments qui peuvent donner une odeur à l’urine

Il est courant d’avoir un pipi qui sent fort après avoir mangé des asperges, mais c’est pareil pour tous les aliments qui sont riches en soufre. Par exemple : l’ail, l’échalote, l’oignon, le poireau, la ciboulette, tous les choux, la noisette, les amandes, les noix, certaines eaux minérales, les œufs, les fruits de mer, le saumon, le riz, les lentilles.

Il existe d’autres aliments qui peuvent donner une odeur à l’urine, par exemple : la nourriture épicée, le piment, le café, les aliments d’origine animale, notamment les abats, le poulet, le veau, le bœuf, le porc, l’agneau (s’ils sont riches en azote, cela peut entraîner une odeur d’urine proche de l’ammoniaque).

Mauvaise odeur dans l’urine : Attention aux éventuels problèmes de santé

Par contre, si vous n’avez pas mangé d’asperges et que votre urine a une odeur étrange, plus odorante que d’habitude, cela peut être le signe d’un problème de santé ou autre chose.

Par exemple : une insuffisance rénale, une mauvaise hydratation (boire trop d’eau ou pas assez d’eau), une grossesse, un diabète, une infection bactérienne, une MST ou une IST, une infection urinaire, une maladie inflammatoire pelvienne, une carence en vitamines, une maladie du foie, une maladie métabolique, une phénylcétonurie…

