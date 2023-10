Avec l’arrivée du froid en automne ou en hiver, c’est aussi le retour des bonnes soupes bien chaudes et réconfortantes. Un petit plat qui, comme le sandwich, peut se faire à toutes les sauces ! Avec ou sans viande, des patates ou que des légumes, avec de la crème ou pas, avec des épices… C’est indémodable et déclinable à l’infini. Mais vous êtes nombreux à ne pas savoir comment et combien de temps conserver une soupe au frigo. Faisons le point sur la question.

Combien de temps conserver une soupe maison au frigo ?

Après avoir fait revenir vos légumes et autres ingrédients et avoir couvert le tout d’eau pour laisser mijoter, vous avez mixé le tout pour obtenir une bonne petite soupe onctueuse. Mais, combien de temps pourrez-vous en profiter ?

En plus d’être un plat généralement peu calorique, rassasiant et très gouteux avec des petits croutons, la soupe est en plus un plat très pratique à conserver.

Surtout pour ce qui est de la soupe faite maison. Peu importe que vous ayez utilisé des légumes frais, en conserve ou encore surgelés, une soupe se conserve en moyenne entre 4 et 7 jours au frigo.

Sa péremption va dépendre du récipient de conservation, de la qualité des aliments, mais aussi de la qualité du système de froid du frigo. Chez certaines personnes, la soupe va durer seulement 4 jours, chez d’autres une semaine.

Attention : peu importe l’aliment, peu importe le plat, quel que soit le mode de conservation, vérifiez en priorité l’aspect, le goût et l’odeur du produit avant de le consommer !

VOIR AUSSI : DLC dépassée : Peut-on congeler des aliments presque périmés ?

Combien de temps garder une soupe en brique au frigo ?

Pour ce qui est d’une brique toute prête de soupe, c’est une autre histoire. En moyenne, une brique de soupe dure moins longtemps que la soupe maison au frigo.

Il convient de vérifier son aspect avant de la consommer et de regarder les règles de conservation écrites sur l’emballage. Mais, en moyenne, une soupe en brique se garde au frigo seulement 3 jours.

VOIR AUSSI : Où range-t-on le ketchup, au frigo ou dans le placard ?

Est-il possible de congeler sa soupe ?

Sachez que si vous voulez conserver plus longtemps votre soupe maison, mais aussi votre soupe en boite, vous avez totalement la possibilité de la congeler.

En général, une soupe qu’on congèle le jour-même de la préparation ou de l’ouverture de la brique pourra se garder 4 mois dans le congélateur. Nous conseillons de congeler dans une bouteille en plastique ou dans une consigne en plastique.

Attention : pour la soupe toute prête, lisez l’emballage. Le produit ne doit pas être déjà décongelé ! Si c’est le cas, ne recongelez pas la soupe.

Pour décongeler : nous conseillons de le faire en laissant la bouteille au frigo, puis en réchauffant à la casserole.

VOIR AUSSI : Légumes : vaut-il mieux les acheter surgelés ou frais ?

Astuces pour conserver de la soupe au frigo plus longtemps

Pour conserver une soupe en brique au frigo, laissez-la dans son emballage pour la conservation. L’emballage est étudié pour cela et il est donc le meilleur contenant pour garder la soupe 3 jours dans le réfrigérateur.

Pour une soupe faite maison, le mieux est de la conserver dans un récipient bien fermé pour la garder le plus longtemps possible, au mieux 7 jours. Une consigne / une bouteille en verre ou en plastique, le tout fermé, est l’idéal.

Pour réchauffer : nous conseillons à la casserole en rajoutant un peu d’eau pour que la soupe ne soit pas trop épaisse.