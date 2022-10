Comment apaiser la douleur d’une entorse de la cheville ?

Lorsque vous vous foulez la cheville, la première chose à faire est de réduire le gonflement. Vous pouvez le faire en enveloppant la cheville d’un bandage élastique ou en utilisant une compresse froide. Vous devez également garder le pied surélevé autant que possible. Vous pouvez soulager la douleur avec des médicaments en vente libre comme l’ibuprofène ou en utilisant une crème topique. Une fois que le gonflement a diminué, vous pouvez commencer à faire des exercices d’amplitude de mouvement pour retrouver des mouvements dans la cheville.

Repos – Faites une pause dans les activités qui ont pu causer la blessure ou aggraver la douleur.

Si vous avez une entorse de la cheville, il est important de faire une pause dans les activités qui ont pu causer la blessure ou aggraver la douleur. Le repos vous aidera à guérir et à prévenir d’autres blessures.Si vous n’êtes pas sûr de la durée du repos, il est bon de consulter votre médecin. Il pourra vous donner des conseils spécifiques en fonction de la gravité de votre blessure. En attendant, vous pouvez prendre quelques mesures pour atténuer la douleur et le gonflement :- Appliquez de la glace sur la zone touchée pendant 20 minutes d’affilée, plusieurs fois par jour. Surélevez votre pied au-dessus du niveau du cœur pour réduire le gonflement.- Portez un bandage de compression pour soutenir la cheville.- Prenez des analgésiques en vente libre comme l’ibuprofène ou l’acétaminophène.Si vous avez toujours mal après quelques jours de repos et de traitement à domicile, il est temps de consulter un médecin. Il pourra vous recommander une thérapie physique ou d’autres traitements pour vous aider à guérir.



La glace – Appliquez de la glace sur la zone blessée pendant 20 minutes à la fois, plusieurs fois par jour.

Lorsque vous vous foulez la cheville pour la première fois, vous ressentirez probablement beaucoup de douleur et de gonflement. La glace peut aider à réduire ces deux phénomènes. Appliquez de la glace sur la zone blessée pendant 20 minutes à la fois, plusieurs fois par jour. Vous pouvez utiliser une poche de glace ou mettre de la glace pilée dans un sac en plastique. Placez une serviette fine entre votre peau et la glace pour éviter de blesser votre peau. Si vous n’avez pas de glace, vous pouvez aussi utiliser un sac de pois ou de maïs congelés. Certaines personnes trouvent qu’elles sont plus soulagées en utilisant de la glace pendant les premiers jours, puis en passant à la chaleur par la suite. Appliquez un coussin chauffant ou prenez un bain ou une douche chaude. La glace et la chaleur peuvent toutes deux aider à réduire la douleur et le gonflement. Mais utilisez la chaleur avec précaution. Si vous l’utilisez pendant trop longtemps, ou si vous la rendez trop chaude, cela peut aggraver le gonflement.



Compression – Utilisez un bandage de compression élastique pour aider à réduire le gonflement.

Une entorse de la cheville peut être une véritable douleur – littéralement. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour aider à soulager l’inconfort.L’une des meilleures choses que vous pouvez faire est de comprimer la zone avec un bandage élastique. Cela aidera à réduire le gonflement. Vous pouvez également garder la zone en hauteur autant que possible. Vous pouvez également essayer d’utiliser de la glace pour soulager la douleur. Mettez de la glace dans un sac en plastique et enveloppez-le dans une serviette. Placez-la sur la zone concernée pendant environ 20 minutes. Si vous avez très mal, vous pouvez prendre des analgésiques en vente libre. Lorsque la douleur commence à s’atténuer, vous pouvez commencer à mettre du poids sur la cheville. Commencez par mettre un peu de poids et augmentez-le progressivement à mesure que la douleur diminue.Si vous avez une entorse grave, vous devrez peut-être consulter un médecin. Il pourra vous prescrire une thérapie physique ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale.La plupart des entorses guérissent avec le temps et le repos. Mais si vous prenez soin de la blessure et suivez les étapes ci-dessus, vous pouvez accélérer le processus de guérison et vous remettre sur vos pieds – et dans votre vie – plus rapidement.



Élévation – Gardez la cheville blessée surélevée au-dessus du niveau du cœur pour aider à réduire le gonflement.

Il n’est pas rare de se faire une entorse de la cheville. En fait, selon l’American Orthopaedic Foot & ; Ankle Society, les entorses de la cheville sont la blessure la plus courante qui se produit aux États-Unis. Et bien qu’une entorse de la cheville ne semble pas être une grosse affaire, la réalité est qu’elle peut être assez douloureuse et débilitante.Il y a quelques choses que vous pouvez faire pour aider à soulager la douleur d’une entorse de la cheville, notamment :Élévation – Gardez la cheville blessée élevée au-dessus du niveau du cœur pour aider à réduire le gonflement. Glace – Appliquez de la glace sur la cheville blessée pendant 20 minutes à la fois, plusieurs fois par jour.Compression – Utilisez un bandage élastique pour soutenir et stabiliser la cheville.Repos – Évitez autant que possible de mettre du poids sur la cheville.Si vous avez toujours mal après quelques jours, il est important de consulter un médecin. Il pourra vous recommander une thérapie physique ou même une intervention chirurgicale. Mais dans la plupart des cas, un peu de RICE (repos, glace, compression, élévation) fera l’affaire.





Soulagement de la douleur – Prenez des médicaments contre la douleur en vente libre au besoin pour aider à soulager l’inconfort.

Lorsque vous vous foulez la cheville, la première chose que vous voulez est de soulager la douleur. L’ibuprofène et le naproxène sont tous deux des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), et ils constituent généralement la première ligne de défense contre la douleur et l’inflammation. Mais ce ne sont pas les seules options. L’acétaminophène est un autre choix populaire, mais il n’agit pas en réduisant l’inflammation comme le font les AINS. Si vous avez des antécédents de problèmes d’estomac, il est préférable d’éviter les AINS. Et si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, l’acétaminophène est généralement considéré comme le choix le plus sûr.Bien sûr, le soulagement de la douleur n’est qu’une partie du processus de guérison. Vous devez également vous reposer et appliquer de la glace sur la cheville blessée pour réduire le gonflement. Mais une fois que la douleur commence à s’atténuer, vous serez un pas de plus vers la remise sur pied.