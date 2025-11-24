Fille des acteurs Bruce Dern et Diane Ladd, Laura Dern grandit littéralement au cœur du cinéma. Dès son plus jeune âge, elle observe les plateaux de tournage avec fascination. Après des études rapidement interrompues, elle choisit d’embrasser la même voie que ses parents : celle du septième art. Elle obtient son premier rôle en 1980 dans « Ça plane, les filles ! » réalisé par Adrian Lyne. Toutefois, c’est en 1986 que sa carrière prend un véritable tournant, lorsqu’elle tourne sous la direction de David Lynch dans « Blue Velvet ». Dès lors, elle devient l’une de ses actrices fétiches. Ensemble, ils forment un duo artistique marquant du cinéma américain.

Quelques années plus tard, l’actrice brille à nouveau dans « Sailor et Lula », Palme d’Or au Festival de Cannes 1990. Aux côtés de Nicolas Cage, elle incarne une passion dévorante, donnant naissance à l’un des couples les plus emblématiques du grand écran. En 1992, elle confirme son talent et s’impose définitivement en obtenant une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice pour « Rambling Rose ». L’année suivante, elle triomphe auprès du grand public avec « Jurassic Park » de Steven Spielberg. Toujours aussi engagée, Laura Dern s’illustre aussi à la télévision. En 2018, elle bouleverse les spectateurs dans « Le Passé recomposé », qui lui vaut une nomination aux Emmy Awards.

Jurassic Park (1993)

« Jurassic Park » est un film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg. Adapté du roman éponyme de Michael Crichton publié en 1990, il plonge le spectateur dans un parc d’attractions peuplé de dinosaures recréés grâce au clonage. Laura Dern y incarne le docteur Ellie Sattler, une paléobotaniste brillante et passionnée. Invitée à passer un week-end sur l’île, elle découvre avec stupeur les conséquences imprévisibles de la science lorsqu’elle défie les lois de la nature.

Le film connaît un succès mondial et s’impose rapidement comme une référence du genre. « Jurassic Park » décroche plusieurs Oscars, dont ceux du meilleur son, du meilleur montage sonore et des meilleurs effets visuels. Ces récompenses saluent le travail de maîtres tels que Gary Rydstrom pour le son, ainsi que Stan Winston et Phil Tippett pour les effets spéciaux.

Voici sa bande-annonce :

Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi (2017)

« Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi » est un space opera écrit et réalisé par Rian Johnson. Dans cet opus, les héros du « Réveil de la Force » rejoignent les figures légendaires de la galaxie pour une aventure épique. Laura Dern y interprète la vice-amirale Amilyn Holdo, prête à tout pour sauver la Résistance.

Avec ses deux heures et trente minutes, « Les Derniers Jedi » détient le record du film le plus long de la franchise. À sa sortie, la promotion du film a suscité un débat animé parmi les fans : certains ont résisté à la tentation de regarder la bande-annonce pour éviter tout spoiler, tandis que d’autres ont regretté d’en avoir trop découvert avant la projection.

Ci-dessous son trailer :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Adam Driver

Twin Peaks: The Return (2017)

« Twin Peaks: The Return » constitue la troisième saison de la célèbre série télévisée « Twin Peaks ». Diffusée vingt-six ans après la fin de la deuxième saison, elle marque un retour inédit et historique dans le monde des séries. L’intrigue reprend les enquêtes énigmatiques de l’agent spécial du FBI Dale Cooper.

Laura Dern y incarne Diane Evans, employée du FBI et fidèle secrétaire de Dale Cooper. Elle a travaillé à ses côtés pendant plus d’une décennie, devenant bien plus qu’une simple collègue : une confidente précieuse. Derrière la caméra comme à l’écran, la série conserve l’esprit singulier de David Lynch, mêlant mystère, étrangeté et nostalgie. Anecdote amusante : si le personnage de Cooper ne cesse de vanter les fameuses tartes à la cerise de Twin Peaks, son interprète, Kyle MacLachlan, les détestait en réalité.

Par ici son trailer :

Blue Velvet (1986)

« Blue Velvet » est un film réalisé par David Lynch et sorti en 1986. Mêlant habilement horreur psychologique et film noir, il tire son titre de la célèbre chanson de 1951. L’histoire débute lorsqu’un jeune étudiant, venu rendre visite à son père malade, découvre une oreille humaine coupée dans un champ.

Laura Dern y incarne Sandy Williams. Par sa présence lumineuse, elle incarne l’innocence et l’espoir au milieu du chaos. Ce film marque également le début de la collaboration entre David Lynch et le compositeur Angelo Badalamenti, dont la musique deviendra indissociable de l’univers du réalisateur. « Blue Velvet » a remporté de nombreux prix, dont le Grand Prix du Festival du Film Fantastique d’Avoriaz en 1987, confirmant ainsi son statut d’œuvre culte du cinéma contemporain.

Voici la bande-annonce en VO :

Big Little Lies (2017)

« Big Little Lies » est une série télévisée signée David E. Kelley et adaptée du roman « Petits secrets, grands mensonges » de Liane Moriarty. Pensée à l’origine comme une simple mini-série, elle a toutefois rapidement conquis le public et la critique, au point de devenir un véritable phénomène. Son succès lui a valu un Primetime Emmy Award ainsi qu’un Golden Globe dans la catégorie de la meilleure mini-série ou du meilleur téléfilm.

L’histoire débute dans une communauté aisée de Monterey, en Californie, où trois femmes — Madeline, Jane et Celeste — se lient d’amitié à travers leurs enfants. Des mois plus tard, ces vies entremêlées se retrouvent au cœur d’un tragique accident survenu lors de la fête de l’école. Laura Dern interprète Renata Klein. Son personnage, à la fois puissant et vulnérable, incarne avec intensité la pression sociale et les contradictions du monde moderne.

Par ici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Reese Witherspoon

Rambling Rose (1991)

« Rambling Rose » est un film réalisé par Martha Coolidge et sorti en 1991. L’histoire se déroule dans les années 1930 et suit Rose, interprétée par Laura Dern, engagée par la famille Hiller comme domestique. Cette embauche vise à l’éloigner d’un destin sombre, celui de la prostitution. Cependant, Rose attire immanquablement le regard des hommes, consciente de son pouvoir de séduction et des troubles qu’elle provoque autour d’elle.

Le film aborde avec délicatesse les thèmes du désir, de la morale et de l’émancipation féminine dans une société conservatrice. Laura Dern livre alors une interprétation remarquable, tout en justesse et en émotion, aux côtés d’un Robert Duvall impressionnant de profondeur. Les critiques spectateurs ont d’ailleurs salué la performance du duo. Beaucoup ont qualifié « Rambling Rose » de film à la fois audacieux, touchant et surprenant, porté par un scénario riche en rebondissements aussi subtils qu’inattendus.

Voici un extrait :

Jurassic Park 3 (2001)

« Jurassic Park 3 » est réalisé par Joe Johnston. Contrairement aux deux premiers volets, il ne s’inspire pas directement d’un roman de Michael Crichton, bien qu’il reprenne tout de même certaines scènes inédites du livre original. Laura Dern retrouve par ailleurs son rôle du docteur Ellie Sattler.

Le tournage débute à Hawaï le 30 août 2000 avant de se poursuivre en Californie. Cependant, la production se révèle particulièrement mouvementée : une version définitive du scénario n’a jamais été achevée avant la fin du tournage. Joe Johnston et Steven Spielberg ont même envisagé à plusieurs reprises de quitter le projet, frustrés par l’incertitude qui planait sur la direction du scénario.

Découvrez sa bande-annonce juste en bas :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Chris Pratt

Nos étoiles contraires (2014)

« Nos étoiles contraires » est un film dramatique et romantique réalisé par Josh Boone. Adapté du roman éponyme de John Green, il raconte l’histoire bouleversante d’Hazel Grace Lancaster. Laura Dern y interprète Mme Lancaster, la mère d’Hazel. Par sa tendresse et sa force tranquille, elle incarne avec justesse l’espoir et la résilience d’une mère face à l’inacceptable.

Le film a été présenté en avant-première mondiale en mai 2014 au Festival international du film de Seattle. Fait notable, l’auteur du roman, John Green, a souvent assisté au tournage. Sur place, il observait avec émotion la transformation de son œuvre en images. L’auteur a aussi partagé plusieurs vidéos des coulisses sur son blog personnel.

Par ici la bande-annonce :

L’épreuve du feu (2018)

« L’Épreuve du feu » est un film dramatique réalisé par Edward Zwick. Il est inspiré d’un article de David Grann publié en 2009 dans The New Yorker. Le récit revient sur l’affaire tragique de Cameron Todd Willingham, condamné à mort en 2004 pour un incendie criminel controversé.

Laura Dern y incarne Elizabeth Gilbert, une romancière, essayiste et biographe reconnue. Son personnage, guidé par un profond sens moral, tente de faire éclater la vérité, quitte à remettre en question ses propres convictions. Présenté au Festival du film de Telluride en 2018, le film est salué pour la qualité de sa mise en scène et la justesse de son interprétation. Les critiques ont également souligné la puissance du scénario, l’intensité du jeu des acteurs et la rigueur de la réalisation, qualifiée de sobre, élégante et maîtrisée.

Le trailer juste en bas :

Sailor et Lula (1990)

« Sailor et Lula » est un film réalisé par David Lynch. Cette œuvre singulière remporte la Palme d’or au Festival de Cannes la même année. Bien que son accueil commercial et critique ait été d’abord mitigé, il est aujourd’hui considéré comme un classique du cinéma moderne et l’un des films les plus emblématiques du réalisateur.

L’histoire raconte la cavale enflammée de Sailor et Lula, interprétés par Nicolas Cage et Laura Dern. Liés par un amour absolu, les deux amants tentent d’échapper à la mère de Lula, une femme psychologiquement instable et déterminée à détruire leur relation. Pour l’anecdote, du tournage : Laura Dern a perdu connaissance après avoir fumé quatre cigarettes d’affilée sur le tournage. Pourquoi ? David Lynch le lui avait demandé pour une scène précise. Un détail qui illustre bien l’intensité et l’exigence artistique du réalisateur, mais aussi le dévouement de l’actrice pour son rôle.

Voici sa bande-annonce :

Notez cet article