Supermarket Simulator : un gros succès chez les streameurs

Depuis ce 20 février 2024, un jeu fait beaucoup parler de lui, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Supermarket Simulator est un véritable succès, très étonnant, sur Steam, regardez le nombre de créateurs de contenu qui l’ont testé.

Supermarket Simulator : c’est quoi ce nouveau jeu ?

En février 2024 est sorti le jeu Supermarket Simulator. Ce jeu vidéo est actuellement disponible sur PC, à l’achat sur Steam en accès anticipé. Signé Nokta Games, il est un véritable succès sur la plateforme de jeux avec une majorité d’avis positifs.

Et pour le coup, les joueurs ne sont pas les seuls à adorer, les streameurs et youtubeurs (aussi des joueurs évidemment) semblent aussi très satisfaits, désignant le jeu comme très addictifs.

Le but ? Jouer au caissier, ou plutôt au propriétaire d’une épicerie. Vous achetez des produits, encaissez les achats, fixez les prix en fonction du marché, agencez votre supermarché et vous embauchez votre personnel. Un jeu de simulation et de gestion plutôt sympa, si on fait abstraction du graphisme (ce n’est que notre avis !).

Des avis très positifs pour une early access

Lebouseuh, Maghla, Linca, Antoine Daniel, Sora, Locklear, Domingo, Laink et Terracid… Ils ont tous testé le jeu et, globalement, c’est une bonne surprise.

Qu’en ont pensé les joueurs sur Steam de leur côté ? Voici quelques avis qui vous donneront peut-être envie de jouer, ou au contraire de passer votre tour.

« Ce jeu est extrêmement additif ! Pour un accès anticipé, il est déjà très complet. Le principe est simple, acheter des produits, les mettre en rayon, mettre le meilleur prix de reviens, pas trop chère pour que les clients ne se plaignent pas ! […] Les développeurs travaillent très bien et ils améliorent constamment le jeu », a écrit Loki.

« Le concept est intéressant mais ça devient malheureusement très répétitif car on ne peut automatiser aucune tache à part la caisse », explique de son côté Ratchetcp.

Plusieurs joueurs ont également laissé des avis très constructifs avec des améliorations possibles pour le jeu. Mais, globalement, pour seulement 12 euros, cela semble déjà bien parti, contre toute attente.

