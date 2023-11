Ça y est : vous avez enfin reçu le nouvel iPhone 15 ! Ce petit bijou technologique d’Apple a tout pour plaire, que ce soit sur le plan performances que design. Mais savez-vous que vous pouvez encore aller plus loin ? Grâce à une variété d’astuces et de techniques dans cet article, vous pouvez modifier les paramètres, utiliser des widgets et des raccourcis pour personnaliser votre expérience iOS sur votre iPhone. Nous allons explorer différentes facettes de la personnalisation, y compris la personnalisation de l’écran d’accueil, l’ajout de widgets, la création de raccourcis et la gestion des notifications.

Personnalisation de l’écran d’accueil

L’écran d’accueil est l’endroit où vous passez la plupart de votre temps sur votre iPhone. Personnaliser cet espace peut améliorer considérablement votre expérience. Voici quelques astuces pour personnaliser l’écran d’accueil :

Changer le fond d’écran : Vous pouvez choisir parmi une variété de fonds d’écran dynamiques, statiques et en direct. Pour ce faire, allez dans « Réglages » > « Fonds d’écran » et sélectionnez « Choisir un nouveau fond d’écran ».

Créer des dossiers : Regroupez des applications similaires dans des dossiers pour organiser votre écran d’accueil. Appuyez et maintenez une icône d’application, puis faites-la glisser sur une autre pour créer un dossier.

Modifier l’orientation : Vous pouvez choisir de verrouiller l’orientation de votre écran en mode portrait ou paysage en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran et en activant le verrouillage de l’orientation.

Personnaliser les icônes : Utilisez des raccourcis Siri pour personnaliser les icônes d’application. Vous pouvez attribuer un nom personnalisé et une icône à un raccourci Siri pour vos applications préférées.

Utiliser des widgets : Les widgets sont un excellent moyen d’afficher des informations importantes sur votre écran d’accueil. Faites glisser vers la gauche sur votre écran d’accueil pour accéder à la vue des widgets, puis appuyez sur « Modifier » pour ajouter, supprimer ou réorganiser les widgets.

Personnalisation des paramètres système

La personnalisation des paramètres système de votre iPhone vous permet de le configurer selon vos préférences. Voici quelques astuces pour personnaliser ces paramètres :

Modifiez les paramètres de luminosité et de son : Allez dans « Réglages » > « Écran et luminosité » pour ajuster la luminosité de l’écran. Pour régler le son, allez dans « Réglages » > « Son et vibrations ».

Personnalisez les vibrations : Personnalisez les vibrations pour les appels, les messages et les notifications en allant dans « Réglages » > « Son et vibrations » > « Sonnerie » > « Créer une nouvelle sonnerie ».

Réglez les notifications : Gérez les notifications pour chaque application en allant dans « Réglages » > « Notifications ». Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les notifications, de modifier le style de la bannière, et bien plus encore.

Personnalisez les réglages de l’écran de verrouillage : Vous pouvez choisir de masquer ou d’afficher les prévisualisations des notifications sur l’écran de verrouillage en allant dans « Réglages » > « Notifications » > « Affichage prévisualisations ».

Gérez les mots de passe : Vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe tiers pour stocker et gérer vos mots de passe. Cela vous permet de créer des mots de passe complexes et de les stocker en toute sécurité.

Personnalisation des widgets et des raccourcis

Les widgets et les raccourcis sont d’excellents moyens de personnaliser votre iPhone pour un accès rapide aux informations et aux actions fréquemment utilisées.

Widgets personnalisés : Vous pouvez créer vos propres widgets personnalisés en utilisant l’application « Raccourcis ». Créez un raccourci qui fournit les informations ou les actions que vous souhaitez, puis ajoutez-le en tant que widget sur votre écran d’accueil.

Utilisation de l’application Raccourcis : L’application Raccourcis est un outil puissant pour personnaliser votre iPhone. Vous pouvez créer des raccourcis pour automatiser des tâches, lancer des applications avec des paramètres spécifiques, et bien plus encore.

Personnalisation des widgets existants : De nombreuses applications proposent des widgets personnalisables. Appuyez sur « Modifier » en bas de la vue des widgets pour personnaliser leur taille et leur contenu.

Raccourcis Siri : Configurez des raccourcis Siri pour effectuer des actions spécifiques en utilisant la commande vocale. Par exemple, vous pouvez dire « Hey Siri, ouvre ma playlist de jogging » pour lancer votre musique préférée.

Voici une vidéo vous montrant comment faire :

Personnalisation des applications et des paramètres avancés

En plus des astuces mentionnées ci-dessus, il existe d’autres moyens de personnaliser davantage votre iPhone :

Les sons d’alerte : Vous pouvez personnaliser les sons d’alerte pour les appels, les messages, les notifications, etc. en allant dans « Réglages » > « Son et vibrations » > « Sonnerie » et « Vibration ».

Personnalisation des claviers : Vous pouvez ajouter et personnaliser des claviers tiers en allant dans « Réglages » > « Général » > « Clavier » > « Claviers ».

Spécifier vos paramètres de confidentialité : Vous pouvez gérer les autorisations d’accès aux données personnelles en allant dans « Réglages » > « Confidentialité ». Vous pouvez également personnaliser les paramètres de localisation pour chaque application.

Personnalisation des gestes et de la navigation : Vous pouvez personnaliser les gestes de navigation en allant dans « Réglages » > « Accessibilité » > « Toucher » et en activant des gestes spécifiques.

Assigner des raccourcis personnalisés sur son clavier : Créez des raccourcis clavier personnalisés pour simplifier la saisie de phrases ou d’expressions fréquemment utilisées en allant dans « Réglages » > « Général » > « Clavier » > « Raccourcis ».

Ci-dessous une vidéo explicative :

Personnaliser les différentes sonneries de son iPhone

Votre iPhone 15 vous permet de personnaliser vos sonneries et vos sonneries d’alarme pour les appels, les messages, les alarmes et bien plus encore. Voici comment le faire :

Changer ses sonneries d’appel : Allez dans « Réglages » > « Son et vibrations » > « Sonnerie » pour choisir parmi une variété de sonneries par défaut ou pour acheter des sonneries personnalisées.

Personnalisation des sonneries de message : Vous pouvez également personnaliser la sonnerie des messages en allant dans « Réglages » > « Son et vibrations » > « Nouveaux messages » pour choisir une sonnerie différente.

Changer ses alarmes : Allez dans l’application « Horloge » de votre iPhone pour personnaliser les sonneries et les paramètres d’alarme pour différents événements.

La vidéo suivante vous montre comment procéder :

Personnalisation de l’accessibilité

Si vous avez des besoins spécifiques en matière d’accessibilité, votre iPhone offre de nombreuses options pour personnaliser l’expérience. Voici quelques exemples :

Texte plus gros et en gras : Allez dans « Réglages » > « Accessibilité » > « Texte plus grand » pour augmenter la taille du texte et améliorer la lisibilité.

VoiceOver : Activez VoiceOver en allant dans « Réglages » > « Accessibilité » > « VoiceOver » pour avoir une assistance vocale pour la navigation de l’interface.

Inverser les couleurs : Vous pouvez activer l’inversion des couleurs pour améliorer la lisibilité en allant dans « Réglages » > « Accessibilité » > « Affichage et texte » > « Inverser les couleurs ».

Personnalisation des fonds d’écran et des thèmes

Pour donner à votre iPhone un look unique, vous pouvez personnaliser les fonds d’écran et les thèmes de l’interface. Voici comment procéder :

Fonds d’écran dynamiques et statiques : Comme mentionné précédemment, vous pouvez choisir parmi une variété de fonds d’écran dynamiques et statiques en allant dans « Réglages » > « Fonds d’écran ».

Thèmes d’interface : Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez installer des thèmes d’interface à partir de l’App Store pour personnaliser l’apparence de votre iPhone.

Les nouveaux thèmes de l’écran de verrouillage d’iOS 16 et supérieur vous permet également de personnaliser à fond votre iPhone selon vos goûts. En voici un aperçu vidéo :

Personnalisation des applications tierces

N’oublions pas que de nombreuses applications tierces offrent également des options de personnalisation. Vous pouvez personnaliser l’apparence, les paramètres et les fonctionnalités de ces applications pour les adapter à vos besoins.

Changer ses applications de messagerie : Il existe de nombreuses applications de messagerie. Vous avez WhatsApp, Messenger et Telegram. Chacune d’elle offre des thèmes, des options de personnalisation de chat et des paramètres de confidentialité.

Personnalisation des médias sociaux : Les applications de médias sociaux, comme Instagram et Twitter, proposent également des options de personnalisation pour votre profil, votre flux et vos paramètres de confidentialité.

Ajouter une touche personnelle sur ses applications de productivité : Les applications de productivité, telles que Microsoft Office et Google Workspace, offrent des options de personnalisation pour l’organisation de votre travail, le partage de documents et bien plus encore.

Conclusion

La personnalisation de votre iPhone est un excellent moyen de rendre votre expérience iOS unique et adaptée à vos besoins. En modifiant les paramètres, en utilisant des widgets, des raccourcis et des applications tierces, vous pouvez personnaliser votre iPhone de manière approfondie. N’hésitez pas à explorer les différentes options pour créer un iPhone qui vous convient parfaitement. Qu’il s’agisse de personnaliser l’écran d’accueil, les paramètres système, les widgets, les raccourcis ou les applications, votre iPhone offre de nombreuses possibilités pour rendre votre expérience iOS aussi unique que vous l’êtes. Profitez de votre iPhone personnalisé !