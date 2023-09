Comme tous les ans, la firme de Cupertino donne rendez-vous à ses fans en septembre lors de la célèbre conférence en ligne Apple keynote. Et pour l’édition de 2023, Tim Cook et son équipe ont dévoilé officiellement sa nouvelle gamme de smartphones premium : l’iPhone 15. Disponible en quatre déclinaisons, ces petits joyaux technologiques arriveront sur le marché mondial à partir du 22 septembre 2023. Nous avons suivi l’évènement avec intérêt, et nous sommes au plaisir de vous révéler tous les détails à savoir sur ces nouveaux téléphones signés Apple.

L’iPhone 15 en bref

4 versions pour le smartphone Apple

Apple est resté dans son style classique pour les noms de sa nouvelle série d’iPhone 15. Nous avons donc :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Eh oui, contrairement à certaines rumeurs, il n’y a pas de modèle Ultra pour ce millésime. En 2024, peut-être ?

L’iPhone 15 et Pro sont équipés chacun d’un écran de 6,1 pouces. Les deux modèles plus grands, l’iPhone 15 Plus et le Pro Max embarquent quant à eux des écrans de 6,7 pouces. Côté appareil photo, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus s’équipent de deux capteurs photo à l’arrière, et trois pour les modèles Pro et Pro Max. Notons la présence du zoom natif de 5X sur le capteur photo de l’iPhone 15 Pro Max, faisant de lui le premier iPhone à embarquer cette technologie.

Tous les modèles proposent les mêmes options de stockage, à l’exception de l’iPhone 15 Pro Max qui offre maintenant un stockage de base de 256 Go. Le reste de la gamme démarre avec 128 Go de stockage en version de base et peut aller jusqu’à 1 To.

L’abandon du port lightning et le passage à l’USB-C

Mais la grande nouveauté de la gamme iPhone 15 reste sans doute l’implémentation du port USB-C. La marque à la pomme abandonne donc pour de bon son fameux port Lightning, au plaisir de ses utilisateurs ! Certes, il existe une légère différence dans la spécification USB-C pour les modèles classique et Pro de l’iPhone 15, mais le fait est que le chargement des nouveaux iPhones et transfert de données sera beaucoup plus facile à partir de maintenant.

Apple a fini par intégrer l’USB-C après les exigences de l’UE.

La technologie Dynamic Island est également présente sur les quatre modèles, afin d’offrir l’expérience utilisateur de l’iPhone 14 Pro et Pro Max aux heureux détenteurs de l’iPhone 15.

Le modèle standard et Plus sont disponibles en coloris Noir, Vert, Jaune et Rose. Quant à l’iPhone 15 Pro et Pro Max, vous pouvez les avoir en version Titane naturelle (un gris plus clair), Titane bleu, Titane blanc et Titane noir.

iPhone 15 : design

Des modifications mineures sur le design général

Côté design, les quatre modèles de l’iPhone 15 ont subi quelques modifications mineures par rapport à la génération précédente. On a par exemple une légère courbure sur les bords arrière, les rendant légèrement plus agréables à tenir en main.

Pour la première fois dans l’histoire de la marque à la pomme, la version « classique » et Plus de l’iPhone 15 embarque désormais un dos en verre infusé de couleurs avec une finition mate et texturée. La technologie Dynamic Island y est également présente, qui était auparavant une exclusivité des modèles Pro. Nous disons donc adieu à l’encoche qui a équipé toutes les gammes de l’iPhone à partir de l’iPhone X.

Le bouton Action et le Dynamic Island sur toute la gamme font partie des petites améliorations.

Comme d’habitude, les modèles Pro et Pro Max embarquent plusieurs améliorations physiques supplémentaires. Cette fois, Apple a troqué le bouton de mise en sourdine d’antan contre un bouton « Action », qui offre plusieurs fonctionnalités personnalisables si vous appuyez dessus. Parmi ces dernières, vous pouvez mettre le téléphone en sourdine, activer la lampe de poche, démarrer l’appareil photo, lancer un enregistrement vocal et bien plus encore.

Vous ressentirez un retour haptique quand vous appuyez sur ce nouveau bouton Action. Les informations de la fonctionnalité activée s’afficheront via le Dynamic Island. C’est sûr, ce changement fera incontestablement plaisir aux Pro users !

L’intégration du titane sur le châssis de l’iPhone 15 Pro et Pro Max

Pour la première fois, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont désormais fabriqués en titane au lieu de l’habituel acier inoxydable. Selon Apple, ce matériau offre une meilleure robustesse à ses smartphones, tout en garantissant plus de légèreté par rapport aux modèles précédents. En effet, le modèle Pro Max pèse 221 grammes, contre 240 grammes pour le 14 Pro Max. 19 grammes en moins dans la main, surtout à une utilisation à une seule main, ça se ressent.

Les quatre modèles sont désormais dotés d’un port USB-C, une grande première dans l’histoire de l’iPhone. Pendant des années, la firme de Cupertino a résisté à l’utilisation d’un port USB-C sur l’iPhone, mais la nouvelle réglementation de la Commission européenne l’a obligé à changer de fusil d’épaule. Elle doit donc se plier à la nouvelle norme, ce qui les force à abandonner le fameux port Lightning et à adopter l’USB-C sur sa nouvelle gamme de smartphones.

Seule différence à l’utilisation de l’USB-C : les modèles classique et Plus bénéficient de vitesses plus lentes, tandis que celles des modèles Pro et Pro Max peuvent aller jusqu’à 10 Gb/s. Si vous avez un iPhone 15 Pro ou Pro Max, vous devrez acheter un câble de transfert séparément pour bénéficier de ces vitesses plus rapides.

L’écran de l’iPhone 15

Apple fait du neuf avec du vieux, en embarquant les mêmes tailles d’écran que les précédents modèles sur sa nouvelle gamme d’iPhone 15. Nous avons donc un iPhone 15 et 15 Pro de 6,1 pouces, puis un écran de 6,7 pouces sur les variantes Plus et Pro Max. L’écran des quatre modèles est une dalle OLED Super Retina XDR, offrant une luminosité plus que suffisante pour une utilisation en plein soleil.

Les modèles Pro et Pro Max de l’iPhone 15 embarquent la fonction ProMotion 120 Hz pour garantir plus de fluidité de navigation à l’écran. Les bords de l’écran sont également réduits d’un tiers, si bien qu’ils paraissent désormais incroyablement minuscules. Cette prouesse est réalisée grâce à un nouveau procédé de fabrication pour les écrans, appelé LIPO (low-injection pressure over-molding).

Spécifications

Côté processeur, le modèle classique et Plus embarquent la puce Apple A16 Bionic, la même que dans la série 14 Pro de 2022. L’iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficient quant à eux de la nouvelle génération de processeur Apple A17 Bionic. Première puce construite sur la nouvelle technologie 3 nm de la firme, elle offre plus de puissance et de rapidité aux modèles Pro. Elle s’équipe d’un GPU à 6 cœurs avec une performance de 10 % plus rapides que celles de la concurrence. C’est donc le processeur mobile le plus rapide qui soit !

Le moteur neuronal peut prendre en charge 35 billions d’opérations par seconde, ainsi que les codecs ProRes, moteur Pro Display, décodeur AV1 pour une expérience vidéo plus efficace. Si vous recherchez une fluidité de navigation sans précédent, vous savez vers qui tourner. La connectivité Wi-Fi 6E est également disponible sur les modèles Pro et Pro Max, tandis que les modèles classiques proposent le Wi-Fi 6.

La puce A17 Bionic d’Apple est la première à utiliser le gravure 3 Nm, et elle bénéficie du support pour le ray-tracing.

Pour ce qui est de la mémoire interne, Apple a équipé tous les modèles d’iPhone 15 d’une capacité de stockage de base de 128 Go, à l’exception du Pro Max. Ce dernier embarque désormais un stockage débutant de 256 Go jusqu’à 1 To.

En résumé, voici les différentes capacités de stockage de chaque modèle :

iPhone 15/15 Plus : 128 Go – 256 Go – 512 Go

iPhone 15 Pro : 128 Go – 256 Go – 512 Go – 1 To

iPhone 15 Pro Max : 256 Go – 512 Go – 1 To

Pour mieux comprendre ces changements dans l’écran et les spécifications, on vous propose cette vidéo :

Batterie

La firme de Cupertino garde les mêmes capacités de batterie de la série 14 pour le millésime 2023. Comme d’habitude, Apple ne divulgue pas la taille des batteries, mais on estime que l’iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro peuvent fonctionner jusqu’à 26 heures en utilisation intensive. Quant à la version Pro Max, elle peut aller de 100 % à 0 % de batterie après 29 heures d’utilisation.

Il en va de même pour la charge. Tous les modèles de la gamme prennent en charge une vitesse de charge de 20W et la recharge sans fil MagSafe de 15 W.

Appareil photo de l’iPhone 15

Le zoom 5X

Apple revient en force pour proposer le meilleur photophone du marché avec sa nouvelle gamme d’iPhone 15. Et ce, même si vous choisissez les modèles classiques et Plus à deux caméras ! Que ce soit les photos grand-angles ou les selfies, vous pouvez compter sur la puissance matérielle et logicielle de l’iPhone pour avoir de beaux clichés en toutes circonstances.

Nous avons donc deux caméras au dos des modèles iPhone 15 et 15 Plus, tandis que les modèles Pro et Pro Max en ont trois. La variante Pro est équipé de l’objectif zoom 3X habituel, mais la grande innovation réside dans le capteur photo de la version Pro Max. Ce dernier embarque un nouvel objectif zoom 5X, qui vous donne beaucoup plus de portée si vous voulez photographier un sujet se trouvant très loin de vous.

Le recadrage du capteur

L’autre grande nouveauté est le recadrage du capteur 2 X. Ce mode offre une qualité optique sans que vous ayez besoin d’utiliser le téléobjectif. Disponible à la fois pour les photos et les vidéos, il vous donne une longueur focale de 52 mm avec la même ouverture f/1,6 que le capteur principal. La même stabilisation d’image par décalage de capteur reste également disponible.

Grâce à ces nouveautés, vous aurez un mode portrait plus efficace que jamais. Désormais, vous pouvez prendre des photos en mode portrait en 1X ou 2X sur le modèle classique et Plus, sans que vous n’ayez à capturer manuellement l’image en mode portrait. La détection automatique de l’appareil photo permet de transformer n’importe quelle photo en mode portrait, dès sa capture ou ultérieurement. Vous pouvez également contrôler la mise au point et la profondeur de champ, même après la capture d’une photo.

Le nouveau capteur de 48 Mpx garantis de beaux clichés en mode nuit, avec des détails plus nets, des couleurs plus vives et des tons plus précis. Ajoutez à cela un nouveau mode Smart HDR, permettant d’améliorer la plage dynamique.

Quant au nouveau zoom 5X de l’iPhone 15 Pro Max, il est plus long, donc mieux adapté aux gros plans en mouvement. Si vous êtes fans des clichés d’animaux sauvages et des photos de sport, ce modèle est fait pour vous.

Date de sortie et prix de l’iPhone 15

Les quatre modèles d’iPhone 15 sont disponibles à la précommande à partir du vendredi 15 septembre 2023. Vous pourrez également attendre leur sortie officielle en magasin le vendredi 22 septembre 2023.

Côté prix, pour l’instant, nous n’avons que les prix officiels aux États-Unis. L’iPhone 15 démarre au prix de 969 euros pour la version 128 Go, 1 099 euros pour la version 256 Go et 1 349 euros pour la version 512 Go. Si vous êtes plutôt attiré par les grands modèles, l’iPhone 15 Plus sera disponible à partir de 1 119 euros pour le modèle 128 Go, 1 249 euros pour le modèle 256 Go et 1 499 euros pour le modèle 512 GB.

Les versions Pro et Pro Max sont plus onéreuses, mais comme nous le savons tous, elles embarquent la fine fleur des nouvelles technologies de la marque. Comptez donc 1 229 euros pour la version 128 GB de l’iPhone Pro, 1 359 euros pour la version 256 Go, 1 609 euros pour la version 512 Go et 1 859 euros pour la version 1 To. Enfin, pour avoir l’iPhone 15 Pro Max en main, prévoyez 1 479 euros pour le modèle 256 Go, 1 729 euros pour le modèle 512 Go et 1 979 euros pour le modèle 1 To. Oui, vous l’avez remarqué : Apple ne vend plus de modèle 128 Go pour l’itération Pro Max.

Maintenant que vous connaissez tout sur l’iPhone 15, êtes-vous séduits ? Faites-nous part de vos avis en commentaire !

Revivez également les grands moments de l’évènement Apple Keynote du 12 septembre 2023 dans la vidéo ci-dessous :