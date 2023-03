La Wi-Fi 6 arrive à grands pas : voici tout ce qu’il faut savoir !

Au vu des besoins grandissants en données, les fournisseurs d’accès à internet ne cessent de chercher comment offrir la meilleure des connexions à leurs clients. Chaque année, les normes de connexion Ethernet et Wi-Fi sont révisées, afin d’offrir des réseaux plus rapides. C’est là que la norme Wi-Fi 802.11ax, connue sous le nom de Wi-Fi 6, est née. Elle se distingue surtout à sa vitesse optimale de transmission de données. Elle peut donc satisfaire les foyers avec des dizaines d’appareils connectés en même temps. De plus, les récents téléphones et ordinateurs portables prennent en charge le cette nouvelle technologie, offrant ainsi plus de confort de navigation à ses utilisateurs. Faites-vous partie de ces personnes avides de connexion rapide ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Wi-Fi 6, ainsi que sur son successeur, le Wi-Fi 6E.

Le Wi-Fi 6, c’est quoi ?

Il s’agit de la nouvelle norme de connexion sans-fil en date. Elle est certifiée et déployée en 2019 par la WiFi Alliance, l’organisme de normalisation supervisant la technologie Wi-Fi. La nomenclature est la déclinaison de la même norme IEEE 802.11ax. Afin d’éviter toute confusion avec les anciennes normes, la Wi-Fi Alliance a transformé l’appellation des ces dernières. On a désormais :

Wi-Fi 1 pour la norme 802.11b

Wi-Fi 2 pour la norme 802.11a

Wi-Fi 3 pour la norme 802.11g

Wi-Fi 4 pour la norme 802.11n

Wi-Fi 5 pour la norme 802.11ac

Wi-Fi 6 pour la norme 802.11ax

Les avantages du Wi-Fi 6

Le Wi-Fi 6 fonctionne toujours de la même manière que les anciennes générations de Wi-Fi. Toutefois, il embarque quelques avantages supplémentaires. Selon la WiFi Alliance, voici les quatre principaux avantages :

Une vitesses d’envoi et de réception de données plus rapides vers et depuis les appareils.

Plus de capacité de données pour les appareils connectés.

Meilleures performances avec de nombreux appareils connectés.

Le Wi-Fi 6 ne pompe pas la batterie de votre appareil lorsqu’il est connecté à un réseau.

Résumons. Le Wi-Fi 6 tire ses sources sur la génération précédente(802.11ac) mais avec une nettement supérieure. Il peut donc satisfaire les besoins en internet de plusieurs appareils en même temps. Sa vitesse d’envoi et de réception de données théoriques peut aller jusqu’à 9,6 Gbps .

Soit environ trois fois la limite de vitesse théorique maximale du Wi-Fi 5 !

On peut donc compter sur la nouvelle technologie pendant les événements publics de grande envergure. Les grands espaces publics connectés seront également servis. De plus, ces dernières années, les plateformes de diffusion vidéo proposent des résolutions plus hautes. Les appareils connectés augmentent d’heure en heure, et les jeux en ligne exigent encore plus de connexion. Le Wi-Fi 6 est donc la solution idéale pour combler les éventuelles latences !

Et le Wi-Fi 6E, c’est quoi ?

Avec le déploiement du Wi-Fi 6, une nouvelle version appelée Wi-Fi 6E est également disponible sur de nombreux appareils. La différence entre les deux ? Le Wi-Fi 6E peut s’étendre à la bande 6 GHz. Quant à la version standard, elle fonctionne seulement sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz.

Cette extension de bande qu’offre le Wi-Fi 6E est très bénéfique aux utilisateurs. En effet, en fonctionnant seulement sur deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz), le Wi-Fi 6 standard se sature rapidement. En revanche, la capacité de la version 6E à fonctionner sur la bande des 6 GHz résout une grande partie des problèmes d’encombrement. Cela s’applique notamment sur les routeurs et les appareils compatibles. Le Wi-Fi 6E dispose également de sept canaux supplémentaires de 160 MHz. En bonus, la bande de 6 GHz ne se chevauche pas, minimisant ainsi la saturation.

La norme Wi-Fi 6E devrait donc permettre de mieux répondre aux besoins des personnes ayant des exigences élevées en matière streaming. Le chargement des données sera plus rapide et les médias ne perdent pas en qualité, que ce soit une vidéo haute résolution ou des jeux-vidéo.

Wi-Fi 6 : les nouveautés apportées par rapport aux normes précédentes

Une vitesse améliorée et la prise en charge de plusieurs appareils simultanément

En se connectant aux routeurs Wi-Fi 6, les appareils bénéficieront d’un gain potentiel de performances en navigation. Il peut atteindre 40 % de plus par rapport aux appareils et routeurs Wi-Fi des générations précédentes. Ce gain s’explique également par le fait que le Wi-Fi 6 est capable d’intégrer davantage de données dans chaque paquet, et fonctionne à la fois sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz (et sur la bande 6 GHz avec la version 6E).

Mais l’avantage le plus important du Wi-Fi 6 et 6E se révèle quand plusieurs appareils se connectent au même réseau en même temps. Vous avez forcément déjà utilisé le Wi-Fi d’une gare ferroviaire, d’un restaurant ou d’un hôtel. Avec des centaines de personnes connectées simultanément, vous savez à quel point le débit peut être lent. Ceci parce que le point d’accès principal tente de gérer toutes les connexions en même temps.

Eh bien, le Wi-Fi 6 peut gérer plus de connexions d’utilisateurs par point d’accès individuel. Pour ce faire, il utilise des canaux supplémentaires permettant aux personnes connectées au Wi-Fi 6 d’éviter les impacts sur les performances du réseau. Et ce, même dans des zones avec de fortes densités d’utilisateurs connectés ! La nouvelle technologie de connexion sans fil poursuit et développe toujours la tendance MU-MIMO de la norme Wi-Fi 5, lui permettant de fournir des données simultanément à plusieurs appareils plutôt que de manière rotative. Sauf que, au lieu de gérer quatre flux simultanés, le Wi-Fi 6 peut en gérer huit.

L’autonomie des batteries optimisées

Enfin, avec à l’ajout de la fonction Target Wake Time (TWT) dans le Wi-Fi 6, la batterie des appareils connectés est moins sollicitée. Les appareils et routeurs compatibles peuvent également communiquer les heures de réveil et de mise en veille clés en cours d’utilisation. Le Wi-Fi 6 (et 6E en l’occurrence) réduit donc le temps de fonctionnement pour un adaptateur et l’épuisement de charge pour une batterie.

Que signifie la certification Wi-Fi 6 sur les appareils ?

Si nous revenons un peu en arrière, la certification officielle du Wi-Fi 6 et 6E via la WiFi Alliance n’est effective que vers mi-septembre 2019. Par conséquent, les appareils sortis avant le début de la certification étaient classés comme « draft certified« . En d’autres termes, ils ne répondaient pas nécessairement aux normes officielles désormais définies par la Wi-Fi Alliance.

Par contre, les appareils compatibles au programme de certification Wi-Fi Certified 6 bénéficient d’une expérience sans fil optimale. En guise de comparaison, la norme précédente propose un mode de modulation d’amplitude en quadrature (256-QAM), tandis que la récente version l’a porté à 1024-QAM. Grâce à l’accès multiple par répartition en fréquence orthogonale (OFDMA), les canaux de 160 MHz, au MU-MIMO et à la formation de faisceaux d’émission, vous pouvez naviguer sur internet confortablement, même avec de nombreux utilisateurs connectés en même temps.

Comment savoir si je me connecte à un réseau Wi-Fi 6 ?

Vous avez un appareil compatible à la norme Wi-Fi 6, mais vous ne connaissez pas le type de connexion sans fil sur lequel vous vous connectez ? Ne vous inquiétez pas : la plupart des récents smartphones, ordinateurs portables et tablettes devaient être compatibles avec cette nouvelle norme. De plus, il est désormais plus facile de savoir à quelle connexion Wi-Fi vous êtes connecté lorsque vous êtes en public. Vous pouvez les reconnaître facilement grâce aux icônes d’interface dédiées.

Lors de la connexion, vous verrez une icône Wi-Fi standard accompagnée d’un numéro indiquant la norme utilisée. Donc, si votre smartphone affiche ladite icône avec le numéro 6 derrière, cela veut dire que vous êtes connecté au récent réseau sans fil 6 ou 6E.

La technologie sans fil 5G et le Wi-Fi 6 sont-ils identiques ?

La réponse est non ! Bien qu’elles soient toutes les deux des technologies récentes, elles ne sont pas identiques. La technologie sans fil 5G est une technologie cellulaire destinée aux appareils mobiles et aux ordinateurs portables compatibles. Parallèlement, le Wi-Fi 6 est une technologie de réseau local sans fil (WLAN) s’appuyant sur des normes plus anciennes. Généralement, la technologie sans fil 5G est le plus souvent associée aux données cellulaires, tandis que la technologie Wi-Fi 6 est le plus souvent associée au réseau domestique ou professionnel.

Du coup, l’achat d’un appareil 5G ne garantit pas la compatibilité avec le réseau Wi-Fi 6, et vis versa. Nous vous conseillons donc de bien vérifier avant d’acheter de nouveaux appareils si vous prévoyez d’utiliser un matériel compatible avec la nouvelle technologie.

Dois-je acheter un nouveau routeur pour bénéficier du Wi-Fi 6 ou 6E ?

Vous utilisez actuellement un routeur de la génération précédente, mais vous souhaitez profiter du Wi-Fi 6 ? Dans ce cas, vous devrez acheter un nouveau routeur, ainsi que les appareils compatibles. De nombreux choix s’offrent à vous, que ce soit les routeurs ou les smartphones / ordinateurs portables / tablettes. De plus, les nouveaux routeurs restent toujours compatibles avec tous les appareils plus anciens utilisant les normes Wi-Fi 5 et inférieures.

