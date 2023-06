La rivalité Android iOS date depuis des années, mais reste toujours d’actualité. La marque à la pomme vient en effet en seconde place en termes de ventes globales, et commence même à gagner du terrain. Différents utilisateurs délaissent Android et passent à l’iPhone. Ce dernier récupère ces « switchers » et augmente ses chiffres de vente au détriment d’Android. Mais pourquoi cette migration ?

Une meilleure optimisation des fonctionnalités ?

La CIRP a dévoilé que 15 % des nouveaux acheteurs d’iPhone sont d’anciens utilisateurs d’Android. Ces chiffres élevés disposent d’une explication claire. La première raison concerne la prise en charge du système. Pour cela, la marque à la pomme propose ses meilleurs processeurs. La dernière en date est la Bionic A16. Apple a su garder une constance dans la qualité de ses produits, ce qui rassure les utilisateurs. Pour Android, il faudra compter sur la série Snapdragon 8XX (ou 8 Gen N) pour de telles performances.

Cette puce optimise grandement les performances de l’iPhone. Malgré ses 12 mégapixels, ou les 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro Max, les smartphones de la marque figurent parmi les meilleurs photophones. Le traitement de la qualité des vidéos ainsi que du son est juste excellent.

On peut ensuite mentionner les mises à jour. Ces dernières se font régulièrement sur les appareils Apple. La fréquence est aussi plus rapide que sur tous les appareils Android. Cela permet de corriger les bugs du software, et de maintenir les performances de l’appareil. L’autre gros avantage concerne la durée de vie du smartphone.

Un iPhone reçoit continuellement les mises à jour critiques et de sécurité. Par exemple, l’iPhone 8 et l’iPhone X ont encore reçu la version iOS 16, et pourraient aussi recevoir le futur iOS 17. Cela fait donc au moins 5 ans de suivi, alors qu’un Android dure en moyenne 3 ans avant de cesser de recevoir les mises à jour critiques.

Une expérience d’utilisateurs plus poussée

Les Iphones ont la particularité d’être simples et pratiques, faciles à utiliser. L’étude de la CIRP a d’ailleurs indiqué que ce point a motivé 47 % des conversions des utilisateurs. On peut revenir sur les correctifs apportés par les mises à jour, qui augmentent drastiquement la durée de vie et la fiabilité de l’iPhone. Les appareils Android présentent en effet des bugs lors d’une mise à jour du système, et il faut attendre avant de recevoir les correctifs.

On peut aussi citer le nombre et la qualité des applications dans l’App Store. Il est évidemment difficile de critiquer la gratuité des applis sur Android, mais Apple est plus sélective. Contrairement à Android où vous avez une flopée d’applications, dont beaucoup sont inutiles, Apple filtre les résultats et ne vous propose que les meilleurs. Cela réduit également les risques de malware.

L’optimisation des applications et des caméras fait des merveilles pour les professionnels. Cela concerne surtout les créateurs de contenus. La qualité des contenus sur les plateformes comme Instagram et TikTok est en effet très important. L’iPhone est aussi multitâche, regroupant tous les outils de travail nécessaire pour la gestion d’une entreprise. 25 % des utilisateurs avancent cette raison comme motivation de basculement.

Comme dernier point pour l’expérience utilisateur, il y a le service après-vente (SAV). Apple dispose d’un large réseau de service pour solutionner les problèmes relatifs au smartphone. Si le client dispose d’un abonnement, il est même possible d’obtenir un appareil de remplacement durant que votre téléphone est en réparation.

Un écosystème exclusif

L’iPhone fait partie du réseau Apple avec le MacBook, l’Air Pods, l’Apple Watch, le Homepod et bien d’autres encore. Tous ces appareils se connectent ensemble et interagissent naturellement les uns avec les autres avec un seul identifiant Apple. Les données (photos, films, livres, e-mail, musique, notes, agendas…) circulent aisément sans besoin d’applications supplémentaires pour les lier. La connexion suffit pour assurer le fonctionnement de chacun. L’usage collectif de matériels, de logiciels et de services Apple donne à l’utilisateur la possibilité de jongler sans peine entre ses appareils connectés.

L’écosystème Apple ne se contente pas de permettre la liaison des appareils. Il rapproche également ceux qui adoptent la marque. Avec l’application iMessage, par exemple, les amis peuvent converser librement entre eux gratuitement. Ce service de messagerie ne fonctionne qu’entre iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple Watch.

Lorsqu’on parle de l’environnement, il est difficile d’exclure la sécurité de l’environnement Apple. L’iPhone offre une meilleure sauvegarde des informations grâce à son isolement. Seuls les développeurs de Cupertino peuvent accéder au système iOS. Android, qui est ouvert à des tiers, n’offre pas le niveau de sécurité qu’un iPhone.

Vous pouvez également visionner cette vidéo sur les Youtubeurs et leurs choix dans ce duel :

Le sentiment d’appartenance

iPhone a le pouvoir de séduire les consommateurs à travers un discours marketing bien mesuré. Les accroches publicitaires utilisées véhiculent des messages positifs sur les appareils. Apple met toujours en avant les aspects que les autres délaissent. iPhone axe sa publicité sur telle ou telle fonctionnalité quand les développeurs Android s’attèlent à débattre sur la puissance de leurs produits. La marque privilégie les termes comme « incroyable » ou « merveilleux » pour lancer ses smartphones. Il trouve constamment le mot juste au moment opportun pour atteindre les utilisateurs.

Le meilleur argument de la marque restera cependant le sentiment d’appartenance. Le fait de présenter le logo est synonyme d’un statut dans la société. Cela est valable dans de nombreux pays. Malgré tous ces atouts, le produit d’Apple n’est pas infaillible. Ces inconvénients n’empêchent pas la migration de masse des utilisateurs, du moins c’est la tendance actuelle. On verra la réponse d’Android.