Comment accélérer macOS Tahoe ? Conseils et astuces

La dernière version de macOS, macOS Tahoe, fait parler d’elle pour son design « Liquid Glass », son Spotlight repensé et l’arrivée de l’Apple Intelligence. De quoi donner un vrai coup de jeune à votre Mac. Mais pour certains utilisateurs, l’excitation de la mise à jour s’est vite transformée en frustration : ventilateur qui s’emballe, applications plus lentes, batterie qui fond comme neige au soleil. Pas de panique — ces lenteurs sont souvent temporaires ou faciles à corriger. Voici nos meilleures astuces pour redonner à macOS Tahoe toute sa vitesse.

1. Commencez par identifier la cause du ralentissement

Avant de modifier quoi que ce soit, prenez une minute pour diagnostiquer le problème. Ouvrez Moniteur d’activité et regardez quels processus consomment le plus de CPU ou de mémoire. Après une grosse mise à jour, l’indexation de Spotlight ou la synchronisation de Photos peuvent occuper le système pendant plusieurs heures. Soyez patient : ces tâches en arrière-plan s’arrêtent d’elles-mêmes une fois terminées. Pendant ce temps, vérifiez que votre disque de démarrage dispose d’au moins 10 Go d’espace libre.

2. Allégez le démarrage et les apps en arrière-plan

De nombreuses applications se lancent automatiquement à chaque ouverture de session, ralentissant le système sans que vous le remarquiez.

Rendez-vous dans Réglages Système > Général > Éléments de connexion et extensions, puis désactivez les apps non essentielles. C’est l’une des solutions les plus efficaces parmi les solutions aux problèmes de lenteur de Tahoe : moins d’éléments au démarrage, c’est plus de puissance pour vos tâches vraiment utiles.

3. Faites du ménage dans votre stockage

Un disque presque plein, c’est un Mac qui respire mal. Supprimez les fichiers volumineux dont vous n’avez plus besoin, videz le dossier Téléchargements et effacez les caches temporaires. Si vous préférez automatiser l’entretien, des outils peuvent détecter et supprimer les fichiers inutiles en quelques clics. Vous gagnerez de l’espace — et de la vitesse — instantanément.

4. Réduisez les effets visuels trop gourmands

macOS Tahoe brille par son esthétique, mais ces effets visuels peuvent fatiguer les machines plus anciennes. Pour retrouver un peu de fluidité, allez dans Réglages Système > Accessibilité > Affichage, puis activez Réduire les animations et Réduire la transparence. C’est discret, mais l’impact sur la réactivité se fait sentir immédiatement.

5. Gardez vos applications à jour

Certaines apps n’ont pas encore été optimisées pour macOS Tahoe. Si vous remarquez des blocages ou des plantages, vérifiez les mises à jour disponibles dans l’App Store ou sur le site de l’éditeur. Une version obsolète peut ralentir tout le système, surtout lorsqu’elle interagit avec de nouvelles API de macOS.

6. Redémarrez ou réinitialisez certains contrôleurs

Un simple redémarrage peut suffire à régler de nombreux petits bugs. Sur les Mac Intel, réinitialiser le SMC ou la NVRAM peut aussi corriger des lenteurs liées à la gestion de l’énergie ou des périphériques. Cela ne prend que quelques minutes et ne supprime aucune donnée.

7. Patientez pendant la phase d’« apprentissage » du système

Juste après l’installation, macOS Tahoe effectue beaucoup de tâches invisibles : création d’index, optimisation de la bibliothèque Photos, ajustement de l’intelligence locale. Ces processus peuvent donner l’impression d’un système lent pendant 24 à 48 heures. Laissez-le se stabiliser avant d’envisager des actions plus drastiques.

8. Sur un vieux Mac, envisagez un nettoyage profond

Si votre machine date un peu et que la lenteur persiste malgré tout, vous pouvez tenter une installation propre de macOS Tahoe ou, dans certains cas, revenir à la version précédente du système. Une réinstallation complète permet souvent de retrouver des performances proches du neuf.

