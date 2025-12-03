L’année 2025 restera comme un millésime majeur dans l’évolution technologique. Cinq d’entre eux ont profondément transformé notre quotidien, qu’il s’agisse de productivité, de mobilité, de réalité augmentée ou d’expériences immersives. Entre IA embarquée, réseaux plus intelligents, lunettes AR crédibles, smartphones plus intelligents et retour stratégique du métavers… Voici notre sélection des technologies qui ont marqué 2025.

Les PC IA « Copilot+ » et les NPU nouvelle génération

2025 est l’année où les PC IA « Copilot+ » passent du statut d’outil expérimental à celui de machine incontournable. Les nouveaux NPU dépassent désormais 40 à 60 TOPS, permettant d’exécuter des modèles génératifs en local, sans cloud. Les usages concrets se multiplient :

Un étudiant peut résumer automatiquement un cours filmé de deux heures, hors connexion ;

Un créatif peut générer une variation d’image, supprimer un objet ou produire un texte directement dans Photoshop ou Premiere ;

Les professionnels profitent de transcriptions et résumés automatiques de leurs réunions. Le tout localement, garantissant une meilleure confidentialité.

Les gains d’autonomie sont impressionnants. Certains laptops 2025, comme l’Asus Vivobook AI 14, dépassent les 15 heures d’usage réel. Windows introduit même « Recall Local ». Un moteur de recherche contextualisé fonctionnant exclusivement sur l’appareil.

Pour la première fois, le PC devient réellement intelligent, autonome et centré sur la vie privée.

La 5G Advanced, surnommée « 5G+ »

Avec la 5 G Advanced, la connectivité mobile fait un petit bond en 2025. Les débits deviennent plus stables, la latence chute et la congestion est mieux absorbée. Ce n’est pas encore « la révolution » qu’on attendait, mais c’est déjà une bonne avancée.

Concrètement, publier une vidéo 4K durant un concert ou un match ne relève plus de l’exploit, même dans des zones saturées. Les joueurs mobiles profitent d’un cloud gaming fluide sur GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, même en déplacement.

En France, les premières activations significatives par Orange, Bouygues et SFR touchent Paris, Lyon et Lille. Par exemple, un utilisateur équipé de lunettes AR peut suivre une navigation en temps réel dans les rues de Paris, sans latence perceptible. Les entreprises exploitent aussi la 5 G+ pour leur IoT : surveillance continue, robots autonomes, capteurs industriels, le tout plus fiable.

Sans être une innovation totale, la 5G+ apporte enfin la maturité promise par la 5G depuis 2020. Seul bémol : tout le monde n’en profite pas encore. Les zones couvertes ne sont pas nombreuses. À voir si le déploiement et une avancée plus notable se feront ressentir courant 2026-2027.

Les smart glasses AR, enfin légères et grand public

2025 marque l’essor réel des smart glasses AR, désormais légères, autonomes et assez puissantes pour un usage quotidien. Les écrans microLED ultra-compacts et l’IA embarquée changent radicalement la donne :

Un touriste obtient instantanément la traduction d’un panneau, superposée au monde réel. Les flèches de navigation apparaissent directement sur la rue, comme un GPS holographique ;

Un technicien peut recevoir des instructions pas à pas pour réparer une machine, affichées au-dessus de l’objet ;

Un étudiant peut simplement regarder un concept technique pour afficher une définition ou une traduction ;

Un utilisateur malentendant peut même voir les sous-titres d’une conversation en direct.

Avec moins de 60 g et jusqu’à 8 heures d’autonomie, ces lunettes quittent le domaine du gadget pour devenir un outil quotidien crédible.

Meta, Apple, Google, Samsung. Tous sont sur le marché des lunettes connectées. Voici la liste de celles qui ont beaucoup fait parler :

Ray-Ban Meta Glasses, Oakley Vanguard et Ray-Ban Display

Vision Pro (Apple)

Android XR (HTC et Google)

Xiaomi AI Glasses

L’IA multimodale embarquée sur smartphone

Les smartphones de 2025 deviennent de véritables assistants personnels intelligents. Désormais, ils sont capables de comprendre simultanément texte, image, audio et vidéo et d’agir en local. Dans la vie de tous les jours :

Un automobiliste peut filmer un bruit suspect dans son moteur avec son téléphone comme le Galaxy S25 Ultra . Ce dernier identifiera alors les pièces en cause et propose un diagnostic ;

. Ce dernier identifiera alors les pièces en cause et propose un diagnostic ; En voyage, l’appareil traduit les prix d’une vitrine, analyse les produits et suggère des alternatives locales simplement en pointant l’objectif ;

Les créateurs profitent d’un mode « scénarisation automatique » capable de générer un storyboard complet pour un projet vidéo ;

Les journalistes obtiennent un résumé automatique d’une conférence en filmant simplement la scène ;

La génération d’images hors-ligne permet une liberté créative totale, même sans réseau.

Le Métavers : le retour stratégique des mondes virtuels

Après un essoufflement en 2023, le métavers connaît un retour spectaculaire cette année. Cet élan est porté par la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la puissance croissante de l’IA. La technologie ne se limite plus au divertissement. Elle transforme la collaboration, la formation et même l’économie :

Les entreprises créent des jumeaux numériques de leurs bureaux , permettant de collaborer en temps réel dans un environnement virtuel. L’exemple le plus marquant reste celui d’ Accenture , qui utilise son espace virtuel « Nth Floor ». Il accueille des employés, organise des sessions de formation et simule des réunions sans présence physique ;

, permettant de collaborer en temps réel dans un environnement virtuel. L’exemple le plus marquant reste celui d’ , qui utilise son espace virtuel « Nth Floor ». Il accueille des employés, organise des sessions de formation et simule des réunions sans présence physique ; Les marques investissent aussi massivement dans ces univers. Nike , par exemple, a généré 3100 Ethereum , soit 8 millions de dollars , en une semaine. Et cela, seulement grâce à la vente de baskets virtuelles. Le commerce immersif explose ;

, par exemple, a généré , , en une semaine. Et cela, seulement grâce à la vente de baskets virtuelles. Le commerce immersif explose ; Les géants de la tech : Meta, Microsoft, Google, Nvidia, injectent des milliards dans des plateformes toujours plus réalistes et connectées. Les experts estiment que le métavers pourrait ajouter jusqu’à 5 000 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030.

En 2025, le métavers n’est plus un fantasme futuriste. C’est un nouvel espace de travail, de formation, de commerce et de création.

2025 : une année charnière pour la tech

PC IA plus intelligents, 5G+ enfin mature, lunettes AR crédibles, smartphones dopés à l’IA multimodale et métavers réinventé. Ces innovations ont profondément transformé notre rapport au numérique.

Et vous, quelle technologie vous a le plus marqué cette année ?

