S’il y a une innovation technologique qui a marqué le monde numérique, c’est bien sûr internet. Elle a permis de rapprocher les régions les plus éloignées, faciliter la communication et, bien sûr, connecter chacun d’entre nous. Mais cette ouverture de la connexion représente également un danger potentiel : les cyberattaques. Cette pratique illégale est devenue monnaie courante, menaçant la confidentialité de nos données personnelles et même la stabilité de nos systèmes informatiques.

Alors, comment faire ? Heureusement, il existe des mesures simples, mais efficaces que tout un chacun peut prendre pour protéger son ordinateur et réduire les risques de cyberattaques. Personne, nous disons bien personne, n’est à l’abri d’une attaque informatique, alors il vaut mieux anticiper que subir. Suivez le guide !

Les formes les plus courantes de cyberattaques

Les cyberattaques revêtent diverses formes, pouvant mettre en péril la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs sur leur ordinateur. Comprendre ces différentes formes de cybermenaces est donc essentiel pour renforcer la protection en ligne.

En voici les principales formes les plus courantes :

Les virus informatiques

Il s’agit de programmes malveillants conçus pour se propager d’un ordinateur à un autre et causer des dommages sur le système. Ils peuvent corrompre les données stockées dans votre disque dur et pire, supprimer des fichiers sans même demander votre autorisation ! Les logiciels malveillants tels que les vers et les chevaux de Troie sont utilisés pour voler des informations sensibles : mot de passe, texte enregistré dans le presse-papiers, et plus encore.

Les ransomwares

Les ransomwares sont une forme particulièrement dangereuse de cyberattaque qui crypte les fichiers de l’utilisateur. Ensuite, le pirate informatique demande une rançon en échange de la restitution de ces données. Ils se manifestent via des attaques de phishing, visant à se faire passer pour des entités légitimes, telles que des institutions bancaires ou des entreprises. L’objectif : s’infiltrer dans le système informatique de la victime à tout prix et accéder aux données enregistrées dedans.

Les attaques par déni de service

Communément connues sous le nom de DDoS, les attaques par déni de service visent à submerger un serveur ou un réseau de trafic illégitime. L’objectif principal d’une attaque DDoS est de rendre le service indisponible en saturant la bande passante du serveur ciblé ou en épuisant ses ressources. Résultat : les ordinateurs sont incapables de répondre aux demandes légitimes de ses utilisateurs.

Les conséquences d’une attaque DDoS peuvent être graves. Elles peuvent aller de simples interruptions de service à des pertes de données importantes pour les entreprises dont les activités dépendent de la disponibilité en ligne.

Maintenant que vous savez comment se manifestent les cyberattaques, il est temps de voir comment protéger nos ordinateurs contre ce fléau.

Mettez à jour régulièrement votre système d’exploitation et vos logiciels

Que vous soyez sur Windows, Chromebook, Linux ou macOS, la règle est la même : vous devez mettre à jour votre système d’exploitation à la dernière version en date. Les mises à jour de sécurité sont essentielles pour combler les quelques failles de sécurité dans votre système d’exploitation et vos logiciels installés sur votre ordinateur. Ces dernières sont de véritables passerelles pour les hackers, car chaque vulnérabilité non corrigée représente un chemin d’accès facile à votre système.

Assurez-vous donc d’activer les mises à jour automatiques pour votre système d’exploitation et les applications que vous utilisez fréquemment. Ne vous inquiétez pas : elles ne vous perturberont pas pendant vos sessions de travail. Au moment où vous éteignez votre ordinateur, prenez soin d’appuyer sur le bouton « Mettre à jour et arrêter ». Votre ordinateur va alors installer les dernières mises à jour et corriger toutes les éventuelles failles de sécurité sur le système.

Utilisez un logiciel antivirus et antimalware

Même si Windows Defender est une solution gratuite et sécurisée, nous vous conseillons quand même d’investir dans un bon logiciel antivirus et antimalware. Assurez-vous également de le maintenir à jour. Ces programmes peuvent détecter et éliminer les logiciels malveillants, y compris les virus, les chevaux de Troie et les logiciels espions, avant qu’ils ne causent des dommages à votre système.

Certes, ils sont payants et peuvent revenir chers, mais ils protègeront efficacement votre ordinateur contre toute forme de cyberattaque. Ils peuvent également supporter plusieurs ordinateurs, si vous voulez protéger le réseau de votre entreprise. Et même si vous utilisez un Mac, vous ne serez jamais à l’abri d’un virus bien codé. Il est temps d’investir un peu pour éviter de perdre beaucoup, non ?

Vous nous remercierez plus tard !

Renforcez vos mots de passe

Oui, les mots de passe sont des outils simples, mais performants pour protéger votre ordinateur contre les cyberattaques ! Utilisez donc des mots de passe forts pour chacun de vos comptes en ligne. Évitez également de réutiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs comptes.

Surtout, évitez d’utiliser des mots de passe faciles à retenir, comme une date d’anniversaire, le prénom d’une personne qui vous est proche, ou simplement « motdepasse ». Au lieu de cela, privilégiez les mots de passe sans rapport avec votre vie professionnelle ou personnelle. Vous réduirez ainsi les risques qu’une personne mal intentionnée pirate votre ordinateur en devinant votre mot de passe.

Vous pouvez même aller plus loin, en utilisant des combinaisons de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux pour rendre votre mot de passe indéchiffrable. Ci-dessous deux méthodes pour le faire :

Méthode 1 : créer un mot de passe fort à partir d’une phrase anodine

Cela vous permettra de vous souvenir de votre mot de passe sans utiliser un bloc-notes. Repérez-vous simplement avec des mots ou des phrases anodins, et transformez ce qui est transformable en caractères spéciaux. Par exemple, si vous voulez utiliser la phrase « J’adore le burger » pour votre mot de passe, vous pouvez la convertir en « j’4D0r3_L3_bUR63R ».

Pratique, non ?

Pour plus de sécurité, pensez à allonger votre mot de passe jusqu’à 15 caractères minimum. N’oubliez pas de le composer par des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Méthode 2 : utiliser un gestionnaire de mots de passe

Voulez-vous avoir un mot de passe fiable et complexe sur tous vos comptes en ligne, mais vous n’avez pas assez d’inspiration ? Ou bien, vous n’avez pas assez de mémoire pour vous souvenir des dizaines de mots de passe uniques pour chacun de vos comptes ? La solution est simple : utilisez un gestionnaire de mots de passe !

Disponible en ligne, cet outil vous permet de stocker tous les mots de passe dans un portefeuille sécurisé, accessible uniquement par vous via un code. Il peut également vous aider à créer un mot de passe fiable et personnalisé via quelques clics. Parmi les plus populaires, nous vous recommandons Keepass ou encore Dashlane. Ils sauront être votre allié quotidien lors de votre navigation sur internet.

Enfin, pensez à renouveler vos mots de passe régulièrement, afin de renforcer la sécurité de vos comptes. Nous vous suggérons de le faire tous les 2 mois minimum.

N’oubliez pas non plus d’activer la fonction « double authentification ». Celle-ci servira de barrière supplémentaire pour protéger votre ordinateur contre les éventuelles cyberattaques, en obligeant à fournir un code envoyé par SMS sur votre téléphone. Vous serez donc le seul à l’avoir !

Activer le pare-feu de votre système

Un pare-feu agit comme une barrière entre votre ordinateur et internet, en contrôlant le trafic entrant et sortant. Assurez-vous donc de l’activer pour protéger votre ordinateur des cyberattaques.

Si vous êtes sur Windows, vous pouvez suivre ces étapes simples :

Depuis le menu Démarrer, cliquez sur l’icône des Paramètres (représentée par une roue crantée).

(représentée par une roue crantée). Une fois dans la fenêtre des paramètres, cliquez sur « Mise à jour et sécurité ».

Sélectionnez « Sécurité Windows » dans le volet de gauche, puis sur « Pare-feu et protection du réseau » dans celui de droite. Vous allez être redirigé vers les réglages pour le pare-feu réseau.

dans le volet de gauche, puis sur dans celui de droite. Vous allez être redirigé vers les réglages pour le pare-feu réseau. Cliquez sur l’option « Réseau avec domaine » .

. Basculez l’interrupteur sous « Pare-feu Microsoft Defender » sur On.

sur On. Répétez l’opération ci-dessous sur les options « Réseau privé » et « Réseau public ».

Et voilà ! Une fois que vous avez activé le pare-feu, il commencera à protéger votre ordinateur en filtrant le trafic réseau entrant et sortant. Il contribuera grandement à protéger votre système contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.

Sauvegarder régulièrement les données

Croyez-nous, adopter cette habitude est aussi important que le simple fait d’installer un antivirus pour protéger votre ordinateur. En cas de cyberattaque, il est crucial de disposer de copies de sauvegarde de vos données afin de pouvoir les restaurer en cas de besoin. Ne faites pas confiance uniquement à la sauvegarde sur le cloud : utilisez également des solutions de sauvegarde en local. Stockez vos données dans un endroit sécurisé, de préférence hors ligne.

Pour cela, utilisez des disques durs externes ou des clés USB. Transférez-y vos données les plus précieuses, comme les photos ou les documents administratifs importants. Adoptez la règle 3-2-1 : sauvegardez trois copies de vos données sur deux types de périphériques de stockage différents, et conservez-les dans un endroit différent de votre lieu de travail.

Astuce bonus : éduquez-vous sur les menaces informatiques

La connaissance est un élément clé de la sécurité informatique, alors, informez-vous ! Soyez à jour sur les dernières menaces et techniques d’attaque, et apprenez à reconnaître les signes d’une tentative d’attaque. Les cybercriminels utilisent souvent des e-mails d’hameçonnage et des liens malveillants pour infecter les ordinateurs. Restez toujours vigilant et ne cliquez pas sur des liens provenant d’expéditeurs inconnus ou suspects, et ne téléchargez pas de pièces jointes à moins d’être sûr de leur provenance.

En restant informé, vous serez mieux équipé pour protéger votre ordinateur contre les cyberattaques !

