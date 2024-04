Internet a permis de rapprocher ceux qui sont loin par le biais d’une communication ultra-rapide et bravant la distance. Il a facilité les échanges et les partages d’informations, même les plus confidentielles. Mais cette révolution en matière de communication est aussi le terrain favori des pirates informatiques ! Malheureusement, ces dernières années, une nouvelle forme d’arnaque a fait le tour du Web : l’attaque par phishing. Cette dernière constitue l’une des menaces les plus courantes et les plus dangereuses auxquelles les utilisateurs d’Internet sont confrontés aujourd’hui. Il est alors important que chacun d’entre nous apprenne à s’en méfier.

C’est pourquoi nous avons écrit cet article pour vous. Découvrons ensemble l’attaque par phishing, de ses mécanismes à ses manifestations courantes. Quelles mesures chacun peut prendre pour éviter et se protéger contre cette menace ?

L’attaque par phishing, c’est quoi ?

Le phishing, ou littéralement « hameçonnage » en français, est une forme d’attaque informatique. Il consiste à induire en erreur les utilisateurs pour obtenir des informations confidentielles les concernant. Pour cela, les pirates informatiques (ou cybercriminels) font croire à la victime qu’elle a affaire à une entreprise ou une personne de confiance. Souvent, ils se font passer pour une entreprise qui existe vraiment, afin de tromper la vigilance de son interlocuteur. Ils utilisent également d’autres techniques. On observe notammment l’envoi de courriels frauduleux avec un lien à cliquer, de messages texte ou la création de faux sites Web qui imitent des entités légitimes.

L’objectif de l’attaque par phishing est simple : détourner et dérober les données confidentielles de leurs victimes. Elles peuvent être des mots de passe, des données d’entreprise, des numéros de cartes de crédit, une adresse…

Cependant, les attaques par phishing font de plus en plus de victimes. Il convient d’ailleurs de souligner que les e-mails piégés adressés par des tiers se faisant passer pour quelqu’un d’autre sont nombreux. Ils se font passer pour votre banque ou votre opérateur pour vous tromper (le message est souvent personnalisé et sans faute d’orthographe). Leurs objectifs consitent à détourner des informations personnelles, ce qui nécessite d’être vigilant.

Les formes les plus courantes de phishing

Le phishing est une menace en constante évolution. Les pirates informatiques ne manquent d’ailleurs pas d’ingéniosité pour le rendre le plus indétectable possible. Il se présente sous différentes formes, chacune avec ses propres méthodes et stratégies pour tromper les utilisateurs.

En voici quelques-unes des formes les plus courantes :

Phishing par e-mail

Cette forme de phishing consiste à envoyer des courriels frauduleux qui semblent provenir d’entreprises légitimes, de banques ou d’autres organisations de confiance. Ces courriels peuvent contenir des liens malveillants ou des pièces jointes infectées par des logiciels malveillants. En cliquant dessus, les utilisateurs se verront dérober leurs informations personnelles sans même savoir le pourquoi du comment !

Phishing par SMS (Smishing)

Le smishing utilise des messages texte frauduleux via le service de messagerie de téléphonie mobile SMS. Ces messages peuvent prétendre provenir de banques, de services de messagerie ou même de services de livraison. Ils font semblant d’offrir des récompenses ou des alertes frauduleuses pour inciter les utilisateurs à agir rapidement. L’objectif est toujours le même : tromper les utilisateurs afin qu’ils divulguent des informations sensibles.

Phishing par appels téléphoniques (Vishing)

Autrement appelé « hameçonnage par téléphone », cette technique implique l’utilisation d’appels téléphoniques frauduleux pour piéger les utilisateurs. L’objectif reste le même : les obliger à partager des informations sensibles telles que des numéros de carte de crédit ou des mots de passe. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques psychologiques pour créer une urgence artificielle ou une menace. Cela incite les victimes à agir impulsivement sans réfléchir.

Par exemple, ils peuvent se faire passer pour des collègues, des amis ou des membres de la famille. Ils peuvent également utiliser des informations personnelles ou des événements récents pour gagner la confiance des victimes et leur soutirer le plus de données personnelles possible.

Phishing sur les réseaux sociaux

C’est la technique de phishing par excellence. Les réseaux sociaux sont devenus une plateforme populaire pour les attaques de phishing. Les pirates informatiques peuvent en effet créer facilement de faux profils ou des pages frauduleuses pour tromper les utilisateurs. Ces attaques peuvent prendre la forme de messages directs, de faux concours ou de liens malveillants partagés dans les commentaires ou les publications.

Ces différentes formes d’hameçonnage démontrent la diversité des tactiques utilisées par les cybercriminels pour tromper les utilisateurs et obtenir frauduleusement des informations sensibles. Il est donc crucial de rester vigilant et de prendre des mesures pour se protéger contre ces attaques par phishing.

Les risques et les dommages engendrés par le phishing

Le phishing représente un risque sérieux pour les internautes, et personne n’est à l’abri d’une éventuelle attaque. Même les plus grandes entreprises et les institutions gouvernementales peuvent être touchées, et les dommages qu’elles peuvent causer sont considérables. Voici quelques-uns des risques engendrés par les attaques de phishing :

Vol d’identité : c’est l’un des risques les plus graves du phishing. Les informations personnelles telles que des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et des numéros de carte de crédit peuvent être utilisées pour ouvrir des comptes frauduleux, effectuer des achats en ligne ou même commettre des crimes en utilisant l’identité de la victime.

c’est l’un des risques les plus graves du phishing. Les informations personnelles telles que des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et des numéros de carte de crédit peuvent être utilisées pour ouvrir des comptes frauduleux, effectuer des achats en ligne ou même commettre des crimes en utilisant l’identité de la victime. Fraude financière : Les attaques de phishing peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les individus et même les entreprises. Grâce aux coordonnées bancaires obtenues frauduleusement, les cybercriminels peuvent accéder aux comptes bancaires, aux cartes de crédit et aux portefeuilles numériques des victimes. Ils peuvent donc vider complètement les comptes avec facilité.

Les attaques de phishing peuvent entraîner des pertes financières importantes pour les individus et même les entreprises. Grâce aux coordonnées bancaires obtenues frauduleusement, les cybercriminels peuvent accéder aux comptes bancaires, aux cartes de crédit et aux portefeuilles numériques des victimes. Ils peuvent donc vider complètement les comptes avec facilité. Perte de données sensibles : les attaques de phishing peuvent entraîner la perte de données sensibles telles que des données personnelles, financières ou médicales. Ces données peuvent être utilisées à des fins de chantage, de fraude ou de compromission de la vie privée des individus.

les attaques de phishing peuvent entraîner la perte de données sensibles telles que des données personnelles, financières ou médicales. Ces données peuvent être utilisées à des fins de chantage, de fraude ou de compromission de la vie privée des individus. Perte de confiance des clients : Cette dernière s’applique majoritairement aux entreprises. Quand ces dernières sont victimes d’attaques de phishing, cela peut entraîner une perte de confiance des clients et des partenaires commerciaux. En effet, ils peuvent craindre que leurs informations personnelles ne soient pas en sécurité avec l’entreprise, ce qui peut entraîner une baisse de la clientèle et une réduction des revenus à long terme.

Identifier les attaques de phishing

Ce qu’on vient de mentionner n’est qu’une partie de l’iceberg ! Vu l’ampleur des risques, il faut absolument que chacun prenne des mesures pour se protéger contre les attaques de phishing. Il est important de rester vigilant et d’adopter de bonnes pratiques de sécurité en ligne. Vous les verrez dans la section suivante.

La première étape pour se protéger contre les attaques de phishing est de savoir les reconnaître. Voici quelques signes révélateurs :

Demandes de renseignements personnels : Les e-mails ou messages demandant des informations personnelles ou financières, telles que des mots de passe, des numéros de sécurité sociale ou des numéros de carte de crédit, sont à considérer.

Les e-mails ou messages demandant des informations personnelles ou financières, telles que des mots de passe, des numéros de sécurité sociale ou des numéros de carte de crédit, sont à considérer. Urgence ou menace : Les messages qui essaient de créer un sentiment d’urgence, comme la suspension imminente d’un compte, sont souvent des tentatives de phishing. Ils pullulent surtout sur les réseaux sociaux : ne tombez donc pas dans le panneau !

Les messages qui essaient de créer un sentiment d’urgence, comme la suspension imminente d’un compte, sont souvent des tentatives de phishing. Ils pullulent surtout sur les réseaux sociaux : ne tombez donc pas dans le panneau ! URL suspecte : Les sites de phishing utilisent souvent des adresses similaires à celles des entreprises légitimes, mais avec des erreurs d’orthographe ou des ajouts subtils. Vous devez donc les vérifier minutieusement : si besoin, ouvrez le véritable site Web dans un nouvel onglet et comparez chaque caractère une par une.

Les sites de phishing utilisent souvent des adresses similaires à celles des entreprises légitimes, mais avec des erreurs d’orthographe ou des ajouts subtils. Vous devez donc les vérifier minutieusement : si besoin, ouvrez le véritable site Web dans un nouvel onglet et comparez chaque caractère une par une. Fautes de grammaire ou d’orthographe : Les e-mails de phishing ont souvent des erreurs grammaticales ou d’orthographe. Ceci est naturellement inhabituel pour les communications officielles d’entreprises légitimes. Méfiez-vous !

Enfin, méfiez-vous des e-mails provenant d’adresses inconnues ou d’expéditeurs qui ne correspondent pas au domaine de l’entreprise prétendument représentée dans le courriel.

Comment se protéger des attaques de phishing ?

La sécurité en ligne :

Une fois que vous avez identifié une tentative de phishing, la prochaine étape est de l’éviter. Voici quelques mesures à prendre pour renforcer votre sécurité en ligne :

Ne répondez jamais à des e-mails ou des messages non sollicités demandant des informations personnelles ou financières.

Si vous recevez un e-mail ou un message inattendu demandant des informations sensibles, contactez directement l’entreprise ou l’organisation prétendument concernée par le biais de leurs canaux officiels pour vérifier l’authenticité de la demande.

Utilisez un filtre anti-phishing. De nombreux fournisseurs de messagerie proposent des filtres anti-phishing qui peuvent identifier et bloquer les e-mails suspects avant qu’ils n’atteignent votre boîte de réception.

Assurez-vous que votre logiciel antivirus et votre pare-feu sont toujours à jour pour vous protéger contre les menaces en ligne, y compris les attaques de phishing utilisant des liens frauduleux pour vous amener sur un site plein de malwares.

Sensibilisez votre famille, vos amis et vos collègues aux risques de phishing et partagez des conseils sur la façon de les éviter. Du petit au plus grand, personne ne doit prendre la menace à la légère !

La protection de vos données personnelles

En plus d’identifier et d’éviter les attaques de phishing, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger activement vos informations personnelles en ligne.

En voici quelques-unes :

Activez l’authentification à deux facteurs chaque fois que possible pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes en ligne.

chaque fois que possible pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire à vos comptes en ligne. Surveillez régulièrement vos comptes bancaires , vos comptes en ligne et vos relevés de carte de crédit pour repérer toute activité suspecte.

, vos comptes en ligne et vos relevés de carte de crédit pour repérer toute activité suspecte. Utilisez un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour stocker et générer des mots de passe forts pour vos comptes en ligne, réduisant ainsi le risque de piratage.

sécurisé pour stocker et générer des mots de passe forts pour vos comptes en ligne, réduisant ainsi le risque de piratage. Évitez de saisir des informations sensibles ou de vous connecter à des comptes en ligne importants lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public non sécurisé.

Pour conclure…

L’attaque par phishing demeure une menace sérieuse dans le paysage numérique actuel, mais elle peut être facilement évitée. Une fois que vous avez compris ses mécanismes, vous allez pouvoir vous en protéger, et ainsi sécuriser votre navigation en ligne. Surtout, ne baissez pas votre garde, et restez toujours vigilant à chaque clic que vous faites sur Internet.

