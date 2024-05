Que ce soit pour économiser votre forfait mensuel ou pour éviter de dépasser le plafond de données convenu avec votre fournisseur d’accès internet, cet article est à vous !

Une chose est certaine : on ne peut plus se passer d’internet de nos jours ! Au bureau ou à la maison, nous avons besoin de données pour mettre à jour les logiciels installés sur le PC, chercher des choses sur le web ou simplement rester en contact avec nos proches. Gérer la consommation de données est donc une nécessité incontournable, surtout si on a un forfait internet limité. Alors, comment faire ? Si vous utilisez un ordinateur sous Windows, voici quelques méthodes simples, mais efficaces pour garder un œil vigilant sur votre consommation de données.

Surveiller la consommation de données avec les paramètres intégrés à Windows

Afin de vous aider à savoir combien de Gigaoctets de données vous avez consommés sur votre PC, Windows vous propose une fonctionnalité de « tracking » visant à surveiller la consommation de données Internet.

Voici comment accéder à cette fonctionnalité :

Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur l’icône en forme d’engrenage pour accéder aux Paramètres .

. Une fois que vous êtes dans la fenêtre des Paramètres, cliquez sur Réseau et Internet .

. Cliquez sur État dans le volet de gauche, puis sur Consommation de données dans celui de droite.

Vous verrez alors une liste des applications installées sur votre PC, ainsi que la quantité de données internet qu’elles consomment sur les réseaux Wi-Fi et Ethernet. Les applications sont placées par ordre décroissant, avec celle qui consomme le plus en tête de liste.

Ici, vous pouvez voir votre utilisation de données. Vous pouvez également définir une limite de données et même configurer des alertes lorsque vous approchez de cette limite.

VOIR AUSSI : Mon débit internet plafonne à 100 Mb/s : comment l’augmenter ?

Comment limiter la consommation de données sur Windows ?

Pour économiser le plus de données lors de votre voyage, ou pour éviter que vous dépassez le FUP autorisé par votre fournisseur d’accès internet, vous devez établir une limite de consommation de données sur votre PC. Bonne nouvelle : Windows dispose d’une fonctionnalité permettant de le faire juste en quelques clics.

Suivez les instructions ci-dessous :

Accédez au menu Réseau et Internet depuis les Paramètres comme nous l’avons expliqué en haut.

depuis les Paramètres comme nous l’avons expliqué en haut. Cliquez sur Consommation de données .

. Une fois dans la fenêtre Consommation des données, cliquez sur Entrer une limite.

Une fenêtre contextuelle apparaîtra alors sur votre écran. À vous de définir une limite de données selon vos besoins. Pour cela, cochez le type de limite que vous voulez avoir (mensuel, hebdomadaire ou illimité). Ensuite, sélectionnez une date de réinitialisation dans le menu déroulant, puis entrez la valeur limite à ne pas dépasser dans la case correspondante. N’oubliez pas de changer l’unité de volume (Mo ou Go).

Une fois que vous atteignez la limite de données consommée, Windows vous enverra une notification d’avertissement. À vous ensuite de prendre les mesures nécessaires. Avec cet outil intégré à Windows, il n’a jamais été aussi facile de garder un œil sur votre utilisation de données sur votre PC !

En vidéo, la méthode pour limiter la consommation sur Windows 10 :

Notez cet article