Avoir une adresse e-mail est aujourd’hui essentiel. En effet, elle permet de nous connecter à nos comptes de réseaux sociaux, divers services en ligne, recevoir des newsletters ou encore nos courriers professionnels. De plus, avec la multitude de services de messagerie qui existent actuellement, vous n’aurez qu’à vous servir. Nous vous proposons donc de découvrir comment créer une adresse mail en quelques clics, et ce, sans frais supplémentaires. Nous vous montrerons également quelques fournisseurs de messagerie les plus populaires du moment.

Choisir le « bon » fournisseur de messagerie

Le premier pas pour créer une adresse e-mail gratuite est de choisir un fournisseur de messagerie. Il existe plusieurs options populaires, notamment Gmail, Yahoo Mail ou encore Outlook. Chaque fournisseur offre ses propres fonctionnalités et avantages, alors prenez le temps de comparer et de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Découvrons ensemble ces services de messagerie gratuits, ainsi que les méthodes pour créer votre adresse mail.

Créer gratuitement une adresse mail Gmail

Le service le plus important de Google :

Gmail, le service de messagerie électronique de Google, est l’une des plateformes les plus populaires et les plus fiables pour envoyer et recevoir des e-mails. De plus, elle permet d’accéder à une multitude d’outils pour assurer votre productivité en ligne, tels que Docs, Sheets ou encore Agenda.

Ceci étant dit, voici comment créer votre propre adresse e-mail sur Gmail :

Pour commencer, ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur la page d’accueil de Gmail à l’adresse suivante : www.gmail.com.

Attention : Si vous avez déjà un compte Google connecté à votre navigateur, déconnectez-le. Une fois cela fait, vous pouvez procéder à la création d’une nouvelle adresse e-mail.

Ouvrir son nouveau Gmail :

Sur la page d’accueil de Gmail, cliquez sur le bouton « Créer un compte » .

. Sélectionnez l’option que vous voulez dans la liste déroulante : « Pour mon usage personnel », « Pour mon enfant », ou « Pour le travail ou mon entreprise. »

Entrez les informations vous concernant dans les cases correspondantes : votre prénom, nom de famille, date de naissance, numéro de téléphone et une adresse e-mail de récupération (optionnelle).

Une fois que vous avez rempli les champs requis, choisissez votre nom d’utilisateur. C’est la partie de votre adresse e-mail qui précède le « @gmail.com ».

Ne vous inquiétez pas : si le nom d’utilisateur que vous avez choisi est déjà pris, Gmail vous en informera et vous proposera des suggestions alternatives.

Entrez votre mot de passe. Choisissez un mot de passe fort pour protéger votre compte Gmail contre les accès non autorisés. Assurez-vous également de ne pas utiliser le même mot de passe que celui que vous utilisez pour d’autres comptes en ligne.

Une fois que vous avez rempli tous les champs requis, cliquez sur « Créer un compte » pour finaliser le processus d’inscription.

pour finaliser le processus d’inscription. Gmail vous demande ensuite de vérifier votre nouvelle adresse en saisissant un code envoyé par SMS à votre numéro de téléphone. Cette étape est cruciale pour garantir la sécurité de votre compte.

Et c’est tout ! Vous venez de créer avec succès une adresse e-mail sur Gmail. Vous pouvez maintenant accéder à votre boîte de réception, envoyer des e-mails, organiser vos messages avec des libellés et des filtres, et profiter de toutes les fonctionnalités avancées de Gmail.

Pourquoi choisir Gmail ?

Il existe plusieurs raisons convaincantes pour lesquelles choisir Gmail en tant que votre service de messagerie électronique. En voici quelques-unes :

Fiabilité et sécurité

Gmail est exploité par Google, l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde. Vous n’aurez donc pas de souci à vous faire en ce qui concerne la confidentialité de vos données. De plus, Gmail offre des fonctionnalités avancées de sécurité, telles que la détection automatique des e-mails suspects, le filtrage anti-spam et la protection contre les attaques de phishing.

Intégration avec d’autres services Google

Une fois que vous avez créé votre adresse Gmail, votre compte s’intègre parfaitement avec d’autres services Google, tels que Google Drive, Google Agenda et Google Meet. Cela vous permet d’accéder facilement à vos fichiers, rendez-vous et réunions directement depuis votre boîte de réception Gmail. Une accessibilité qui simplifie grandement la gestion de votre vie numérique.

Des fonctionnalités intuitives et avancées

L’interface utilisateur de Gmail est intuitive et facile à utiliser, même pour les débutants. Vous pouvez également organiser vos e-mails avec des libellés, des filtres et des catégories. Enfin, vous gagnerez du temps pendant la rédaction de votre mail grâce à des fonctionnalités avancées telles que la recherche rapide, les réponses intelligentes ou encore les réponses suggérées.

Grande capacité de stockage

Le saviez-vous ? En vous souscrivant à une adresse mail Gmail, Google vous offre 15 Go de stockage gratuit sur le cloud ! C’est amplement suffisant pour conserver des milliers d’e-mails et même d’autres fichiers sans vous soucier de manquer d’espace. De plus, si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez facilement passer à un plan de stockage payant abordable proposé par Google.

Accessible partout, tout le temps

Grâce au cloud, vous pouvez accéder à votre boîte de réception Gmail depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, que ce soit un ordinateur de bureau, un smartphone ou une tablette. Cela vous permet de rester connecté et de gérer vos e-mails où que vous soyez, à tout moment.

Créer gratuitement une adresse mail Yahoo!

Yahoo Mail est l’un des services de messagerie électronique les plus anciens sur la toile, mais il reste également l’un des plus populaires. En plus d’offrir une plateforme conviviale pour envoyer et recevoir des e-mails, il vous donne accès à un fil d’actualité. Ce dernier vous permet de vous informer sur les dernières nouvelles internationales, tout en ayant votre messagerie électronique à portée de clic.

Voici comment créer votre propre adresse e-mail sur Yahoo! Mail :

Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur la page d’accueil de Yahoo à l’adresse suivante : www.yahoo.com .

. En haut à droite de la page, vous verrez un bouton « Mail » . Cliquez dessus pour accéder à la page de connexion de Yahoo.

. Cliquez dessus pour accéder à la page de connexion de Yahoo. Cliquez sur « S’inscrire » .

. Remplissez le formulaire d’inscription en fournissant votre prénom, nom de famille et date de naissance.

Choisissez votre nom d’utilisateur : il doit être unique. Si le nom d’utilisateur que vous avez choisi est déjà pris, choisissez un autre.

Une fois que vous avez entré toutes les informations nécessaires, créez un mot de passe sécurisé.

Cliquez sur « Continuer » .

. Entrez votre numéro de téléphone.

Pour terminer la création du compte, Yahoo vous enverra un code par SMS à votre numéro de téléphone. Il servira à vérifier votre compte.

Entrez le code sur les cases correspondantes et cliquez sur « Continuer ».

Et voilà, vous avez réussi à créer une adresse mail sur Yahoo !

Créer une adresse mail sur Outlook

Créer une adresse e-mail sur Outlook est un processus simple et rapide. Il vous permet également de créer un compte Microsoft.

Pour ce faire, suivez ces étapes ci-dessous :

Ouvrez votre navigateur web et tapez l’adresse www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook/.

Cliquez sur le bouton « Créer un compte gratuit ». Vous allez être redirigé sur un nouvel onglet, dans lequel vous allez créer votre compte Outlook.

». Vous allez être redirigé sur un nouvel onglet, dans lequel vous allez créer votre compte Outlook. Entrez votre nom d’utilisateur dans la case correspondante.

Choisissez parmi les trois noms de domaine en cliquant sur la petite flèche à côté de “@outlook.fr”.

Cliquez sur Suivant .

. Créez un mot de passe pour votre compte, puis cliquez sur Suivant .

. Entrez votre nom et prénom(s) dans les cases correspondantes et cliquez sur Suivant.

Sélectionnez votre pays ou région dans la liste déroulante, puis entrez votre date de naissance.

Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser Outlook.

Il ne vous reste plus qu’à recopier le Captcha qui s’affiche sur votre écran et cliquer sur Suivant pour finaliser le processus d’inscription.

Ça y est, votre adresse de messagerie Outlook est prête à être utilisée !

