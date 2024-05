Tout comme un journal, les newsletters sont un excellent moyen de rester informé sur les sujets qui vous intéressent sur le web. En vous inscrivant aux newsletters d’entreprises ou d’un réseau social, vous recevez automatiquement les dernières nouvelles les concernant via e-mail. Cependant, avec le temps, ils encombrent votre boîte de réception, rendant la gestion des e-mails plus difficile. Bien sûr, vous pouvez vous désabonner des newsletters indésirables, avec les bonnes stratégies que nous allons vous présenter dans cet article.

Qu’est-ce qu’une newsletter ?

Une newsletter est un e-mail envoyé par une organisation, une entreprise ou un individu à une liste d’abonnés. Elle contient généralement des informations, des mises à jour ou des promotions sur un sujet spécifique qui pourra intéresser les abonnés. Les newsletters peuvent varier en fréquence, contenu et format, mais leur objectif principal est d’engager et de maintenir un lien avec leur public cible. Ce dernier peut recevoir les newsletters après avoir accepté de s’y souscrire : il fera donc partie d’une liste de diffusion.

Et la liste de diffusion, c’est quoi ?

Une liste de diffusion est une collection d’adresses e-mail que les entreprises s’en servent pour envoyer des messages électroniques. Elle peut être utilisée à diverses fins, telles que l’envoi de newsletters, de bulletins d’information, de mises à jour sur les produits ou services, ou même de messages promotionnels.

Pour créer une liste de diffusion, une entreprise (ou un entrepreneur sur les réseaux) commence souvent par inviter des utilisateurs à s’abonner volontairement à sa newsletter. Cela se fait généralement via un formulaire d’inscription sur un site web, ou simplement en cochant sur la case correspondant à « S’inscrire à notre newsletter ». Une fois inscrits, les abonnés fournissent leur adresse e-mail et, parfois, d’autres informations pertinentes, telles que leur nom ou leurs préférences de contenu.

Les listes de diffusion peuvent être segmentées en fonction de divers critères démographiques, géographiques ou comportementaux afin de personnaliser les messages envoyés à chaque groupe de destinataires. Les gestionnaires de listes de diffusion utilisent souvent des logiciels ou des services dédiés pour gérer et automatiser l’envoi des e-mails, ainsi que pour suivre les performances des campagnes.

La liste de diffusion et les newsletters sont donc des outils essentiels de communication permettant aux entreprises et aux individus de maintenir un lien régulier avec leur clientèle.

Comment se désabonner des newsletters dans Gmail ?

Maintenant que vous savez comment fonctionnent les newsletters, il est temps de découvrir comment s’en désabonner. Suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Identifiez les newsletters

La première étape consiste à passer en revue votre boîte de réception pour identifier les newsletters auxquelles vous souhaitez vous désabonner. Pour cela, parcourez votre boîte Gmail et repérez les e-mails provenant d’expéditeurs que vous ne reconnaissez pas ou qui ne vous intéressent plus. Ces e-mails peuvent être des annonces promotionnelles, des bulletins d’information ou des notifications de services auxquels vous vous êtes inscrit par le passé.

Étape 2 : Désabonnez-vous

Une fois que vous avez identifié les newsletters que vous souhaitez arrêter de recevoir, recherchez le lien de désabonnement dans chaque e-mail. Il est généralement situé dans le pied de page de l’e-mail, souvent libellé avec un mot comme « Se désabonner », « Unsubscribe » ou « Ne plus recevoir de messages similaires ». Parfois, ce lien peut être difficile à repérer, alors assurez-vous de parcourir l’e-mail attentivement.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer dessus pour vous désabonner de la newsletter. Vous serez alors redirigé vers une page de confirmation où vous devrez peut-être confirmer votre désabonnement. Assurez-vous de suivre toutes les étapes affichées sur votre écran pour finaliser le processus de désabonnement.

Il peut s’écouler quelques jours avant que vous ne cessiez de recevoir des e-mails de la part de l’expéditeur. Ne vous inquiétez pas : c’est tout à fait normal. Soyez donc patient et entre-temps, continuez à surveiller votre boîte de réception. Assurez-vous que vous ne recevrez plus d’e-mails indésirables.

Et s’il y a trop de newsletters ?

Des fois, vous recevez trop de newsletters, car vous vous êtes abonné à des dizaines d’entreprises. Alors, comment faire ? Si c’est votre cas, envisagez d’utiliser des services de désabonnement en ligne. Ces services analysent votre boîte mail pour identifier les newsletters auxquelles vous êtes abonné et vous permettent de vous en désabonner en un clic.

Parmi les outils les plus populaires, nous pouvons citer Unroll.me ou Cleanfox. Vous pouvez voir par exemple les fonctionnements principaux de Unroll.me dans la vidéo ci-dessous :

Comment se désabonner des notifications des réseaux sociaux par mail ?

Avec l’omniprésence des réseaux sociaux dans notre vie quotidienne, il est facile de se retrouver submergé par les notifications provenant de ces derniers. Bien que les notifications puissent être utiles pour rester connecté, elles peuvent également devenir envahissantes. Surtout lorsqu’elles inondent votre boîte mail. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre boîte de réception, voici comment désabonner des notifications Facebook ou encore Twitter !

Se désabonner des notifications par mail de Facebook

Pour arrêter de recevoir des notifications Facebook dans votre boîte mail, suivez ces étapes :

Rendez-vous sur le site web de Facebook et connectez-vous à votre compte en utilisant vos identifiants.

Une fois connecté, cliquez sur la photo de votre profil pour ouvrir le menu.

Sélectionnez « Paramètres et confidentialité » , puis « Paramètres » .

, puis . Dans le menu de gauche, cliquez sur « Notifications ». Vous verrez alors une liste de toutes les notifications que vous recevrez par mail venant de Facebook.

Faites défiler jusqu’à la section « Où vous recevez les notifications » , puis cliquez sur E-mail.

, puis cliquez sur E-mail. Cliquez sur « Suggestions » et décochez toutes les cases correspondantes aux types de notifications que vous ne souhaitez plus recevoir dans votre boîte mail.

Se désabonner des notifications par mail de X

Voici comment se désabonner des notifications de X dans votre boîte de réception :

Ouvrez X sur votre PC et connectez-vous à votre compte.

Cliquez sur Plus, puis sur Paramètres et confidentialité.

Rendez-vous dans la section Notifications et cliquez sur Préférences .

et cliquez sur . Cliquez sur Notification par e-mail .

. Basculez le curseur à côté de Notifications par e-mail sur Off.

Astuce bonus : limitez les futurs abonnements

Pour éviter de vous retrouver à nouveau submergé par des newsletters non désirées, soyez sélectif quant aux nouvelles inscriptions à des newsletters. Ne donnez votre adresse e-mail que lorsque cela est nécessaire. Pensez à lire attentivement les politiques de confidentialité pour comprendre comment vos informations seront utilisées. Se libérer des newsletters indésirables peut non seulement vous aider à bien gérer votre boîte de réception, mais vous permettre de ne plus louper les e-mails qui sont réellement importants pour vous.

Maintenant que vous savez tout, à vous de jouer ! En bonus, on vous laisse une autre vidéo hack pour Gmail :

