Se soucier de la sécurité de nos ordinateurs est une étape importante dans notre quotidien, car ils contiennent toutes nos données personnelles et professionnelles. Alors, lorsque vous quittez votre bureau pour prendre un café par exemple, la première chose à faire est de verrouiller votre ordinateur. Comme ça, personne ne pourra jeter un coup d’œil à votre écran et fouiller le contenu de votre PC.

Alors, comment faire pour verrouiller un ordinateur efficacement, et préserver vos précieuses données dans la foulée ? Que vous soyez sur Windows ou Mac, cet article vous apporte toutes les réponses nécessaires. Nous allons vous montrer toutes les méthodes disponibles pour verrouiller votre ordinateur et ainsi protéger votre vie privée et vos informations essentielles en quelques gestes simples.

Pourquoi verrouiller un ordinateur est-il nécessaire ?

Le fait de verrouiller votre ordinateur constitue une première ligne de défense contre l’accès non autorisé à vos informations personnelles et professionnelles. Si vous le laissez déverrouillé et à la vue de tous, vous risquez d’exposer vos données sensibles à toute personne à proximité : membres de la famille, amis, collègues ou même de parfaits inconnus dans des lieux publics. Verrouiller votre ordinateur empêche efficacement toute personne non autorisée d’accéder à vos fichiers, vos e-mails, vos comptes en ligne et autres informations confidentielles.

En plus de protéger vos données stockées localement, verrouiller votre ordinateur contribue surtout à protéger vos comptes en ligne. Imaginez : si une personne malveillante accède à votre ordinateur sans votre autorisation, elle pourrait voler vos identifiants de connexion. Cela pourrait conduire à des conséquences graves telles que l’usurpation d’identité, la perte de données sensibles et même la compromission de la sécurité financière.

Verrouiller son ordinateur a surtout pour objectif de sécuriser son appareil.

Dans un contexte professionnel, verrouiller votre ordinateur lorsque vous vous éloignez de votre poste de travail contribue à protéger les données de votre entreprise. Laisser votre ordinateur déverrouillé peut mettre en danger la sécurité de l’entreprise en exposant des informations confidentielles ou en permettant à des tiers d’accéder à des données sensibles. Et ça, nous ne le voulons jamais à tout prix !

Enfin, verrouiller votre ordinateur est une mesure importante pour prévenir les éventuels incidents de sécurité tels que le vol. Si votre ordinateur est volé et qu’il est verrouillé, cela limite l’accès aux informations qu’il contient, réduisant ainsi les risques de divulgation de vos données personnelles.

Maintenant que vous connaissez les raisons majeures pour toujours verrouiller votre ordinateur, découvrons ensemble comment procéder.

Comment verrouiller rapidement un ordinateur ?

La réponse est simple : fermer votre ordinateur ! En procédant ainsi, vous allez verrouiller la session. Voici comment faire :

Sur Windows :

Rendez-vous sur le menu Démarrer en bas à gauche de votre écran.

Cliquez sur votre image de profil utilisateur (ou votre avatar) et sélectionnez Verrouiller.

Sur macOS :

Cliquez sur l’icône Apple sur le coin supérieur gauche de votre écran.

Sélectionnez Verrouiller l’écran.

Vous pouvez également utiliser des raccourcis clavier pour verrouiller votre ordinateur rapidement. Les voici :

Windows : Ctrl + Alt + Del ou Windows + L .

ou . Mac : Control + Command + Q.

Verrouiller un ordinateur via les paramètres du système

Il s’agit d’une méthode plus sécurisée, vous permettant de personnaliser l’accès à votre session une fois que vous avez verrouillé votre ordinateur.

Voici comment procéder :

Sur Windows

Rendez-vous sur le menu Démarrer et cliquez sur l’icône en forme de roue crantée pour ouvrir les Paramètres .

. Une fois dans les paramètres, cliquez sur la section Comptes .

. Dans le volet de gauche, cliquez sur Options de connexion .

. Choisissez un des paramètres de verrouillage disponibles selon vos préférences.

Sur un Mac

Les ordinateurs sous macOS proposent plusieurs méthodes de verrouillage, dont ci-dessous :

Verrouillage via les préférences système : rendez-vous dans Préférences Système > Sécurité et confidentialité . Ensuite, à vous d’ajuster les paramètres de verrouillage selon vos besoins. Nous vous recommandons également de définir un délai de verrouillage automatique après inactivité de votre Mac.

. Ensuite, à vous d’ajuster les paramètres de verrouillage selon vos besoins. Nous vous recommandons également de définir un délai de verrouillage automatique après inactivité de votre Mac. Via Touch Bar (pour les modèles compatibles) : si votre Mac est équipé d’une Touch Bar, il vous suffit d’ajouter un bouton de verrouillage dessus. Pour ce faire, allez dans Préférences Système > Clavier > Personnaliser la Touch Bar.

Verrouiller un ordinateur Windows via Exécuter

Vous pouvez également utiliser cette méthode pour verrouiller votre PC Windows en tapant une commande simple.

Voici comment le paramétrer :

Faites un clic droit sur le menu Démarrer et sélectionnez Exécuter (vous pouvez également faire le raccourci clavier Win + R).

Tapez la commande Rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation dans la barre de saisie et appuyez sur Entrée. Ceci va verrouiller instantanément votre PC.

Verrouiller automatiquement un ordinateur après un délai d’inactivité

Cette méthode est applicable sur tout ordinateur équipé d’un économiseur d’écran. En plus d’économiser la batterie de votre appareil, il a le rôle de le sécuriser quand vous ne l’utilisez pas pendant un laps de temps spécifique.

Pour ce faire, suivez les simples consignes ci-dessous :

Recherchez « économiseur d’écran » dans la barre de recherche de votre ordinateur. Une fois qu’il apparaît dans les résultats, cliquez dessus.

dans la barre de recherche de votre ordinateur. Une fois qu’il apparaît dans les résultats, cliquez dessus. Sélectionnez un économiseur parmi ceux proposés par votre système.

Une fois cela fait, configurez-le pour que l’économiseur d’écran s’active automatiquement après un moment d’inactivité.

Enfin, cochez la case « À la reprise, afficher l’écran de connexion », puis

Cliquez sur Appliquer > OK pour enregistrer les paramètres et appliquer les changements.

Et c’est tout ! Maintenant, Windows affichera un économiseur d’écran quand vous n’utilisez pas votre ordinateur pendant un court moment. Lorsque vous reprenez la session, l’écran de connexion s’affiche, et vous devez saisir à nouveau votre mot de passe.

Verrouiller un PC Windows via un raccourci

Avec la ligne de commande ci-dessus, vous pouvez assigner un raccourci de verrouillage sur votre PC. Comme cela, vous ne serez plus obligé d’ouvrir tout le temps la fenêtre Exécuter.

Nous vous montrons comment faire :

Faites un clic droit sur un espace vide du bureau et sélectionnez Nouveau > Raccourci .

. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche sur votre écran, entrez rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation dans la barre de saisie.

dans la barre de saisie. Renommer le raccourci par « Verrouiller l’ordinateur ».

Et voilà ! Désormais, si vous voulez verrouiller rapidement votre ordinateur, il vous suffit de double-cliquer sur le raccourci que vous avez créé.

Verrouiller son ordinateur avec un mot de passe

Le fait de verrouiller un ordinateur avec un mot de passe est la méthode la plus sûre pour renforcer la sécurité de vos données. Nous vous montrons comment faire, que vous utilisiez un PC sous Windows ou un Mac sous macOS :

Sur Windows

Ouvrez Paramètres depuis le menu Démarrer (l’icône en forme de roue crantée).

depuis le menu Démarrer (l’icône en forme de roue crantée). Sélectionnez Comptes .

. Dans le volet de gauche, cliquez sur Options de connexion.

Cliquez sur Mot de passe dans le volet de droite, puis sur Ajouter .

dans le volet de droite, puis sur . Entrez votre mot de passe dans la nouvelle fenêtre de création de mots de passe, puis suivez les étapes qui s’affichent sur votre écran.

Sur Mac OS

Nous le savons tous : Apple est une véritable référence en matière de sécurité, et les ordinateurs macOS n’en font pas exception. Voici comment verrouiller votre Mac en ajoutant un mot de passe :

Rendez-vous sur le coin supérieur gauche de votre écran et cliquez sur le logo Apple.

Cliquez sur Préférences Système > Sécurité et confidentialité .

. Dans l’onglet Général, cliquez sur Modifier et entrez votre nouveau mot de passe.

Maintenant, à chaque fois que vous ouvrez votre session sur votre PC ou votre Mac, vous devez entrer le mot de passe. Pour plus de sécurité, pensez à utiliser un mot de passe complexe, composé de chiffres, de lettres et de symboles. Et surtout : ne le partagez pas à n’importe qui !

En conclusion, verrouiller votre ordinateur avec les méthodes ci-dessus est une pratique de sécurité fondamentale à adopter dans notre vie numérique. En procédant ainsi, vous allez protéger vos données personnelles et professionnelles contre tout accès non autorisé.

Maintenant que vous savez comment verrouiller votre ordinateur, à vous de jouer !

