Grâce à Windows Update, Windows télécharge et effectue une mise à jour automatique des pilotes de tous les composants installés sur votre ordinateur. Tout y passe : carte mère, périphériques, et surtout, la carte graphique. Ce procédé vous évite de chercher à chaque fois les pilotes de vos composants sur internet et de les installer manuellement. Cependant, il arrive que Windows télécharge une version obsolète du pilote, empêchant le bon fonctionnement de vos périphériques.

Afin de remédier à ce problème, il est conseillé de désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows. Comme ça, vous pouvez choisir les pilotes en vous rendant sur le site officiel du fabricant, les télécharger puis les installer manuellement sur votre PC. Suivez le guide !

Désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows avec l’Éditeur de stratégie de groupe locale

L’éditeur de stratégie de groupe locale permet de personnaliser le comportement de Windows en fonction des besoins des utilisateurs. Il offre un large éventail de paramètres pour définir des règles de sécurité et effectuer d’autres configurations avancées telles que désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows.

Voici comment l’utiliser :

Appuyez sur le raccourci clavier Windows + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter .

pour ouvrir la boîte de dialogue . Tapez « gpedit.msc » et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Cela ouvrira l’éditeur de stratégie de groupe locale.

et appuyez sur la touche de votre clavier. Cela ouvrira l’éditeur de stratégie de groupe locale. Dans le volet gauche de l’éditeur de stratégie de groupe locale, développez le chemin suivant en cliquant sur les petites flèches devant chaque section : Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Windows Update > Gérer les mises à jour proposées de Windows Update

Cliquez sur Gérer les mises à jour proposées de Windows Update dans le volet de gauche, puis faites un double clic sur l’option Ne pas inclure les pilotes avec les mises à jour Windows dans le volet de droite de l’application. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de configuration.

dans le volet de gauche, puis faites un double clic sur l’option dans le volet de droite de l’application. Cela ouvrira une nouvelle fenêtre de configuration. Cochez la case « Activé » et cliquez sur OK pour appliquer les changements.

Et voilà ! En procédant ainsi, l’éditeur de stratégie de groupe locale empêchera Windows 11 de mettre à jour automatiquement les pilotes sur votre PC.

On vous laisse cette vidéo pour vous guider à ouvrir l’éditeur de stratégie de groupe locale :

Désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows via l’Éditeur du registre

L’Éditeur de registre est également un outil avancé intégré dans Windows. En offrant un accès direct aux clés et aux valeurs du Registre de Windows, vous pouvez modifier la configuration de votre système. Vous pouvez ainsi désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows en utilisant l’Éditeur de Registre.

Attention : des modifications incorrectes peuvent entraîner des problèmes de stabilité du système, alors suivez scrupuleusement et étape par étape les opérations ci-dessous !

Ouvrez le menu Démarrer et recherchez Éditeur de Registre. Une fois que l’application apparaît dans les résultats, faites un clic droit dessus et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur.

Astuce : vous pouvez également appuyer sur le raccourci clavier Windows + R et taper regedit dans la boîte de dialogue Exécuter.

Dans la fenêtre de l’Éditeur de Registre, copiez-collez la clé de registre suivante sur la barre de navigation : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows

Rendez-vous dans le volet gauche de l’application et faites un clic droit sur la clé Windows , puis sélectionnez Nouveau > Clé .

, puis sélectionnez . Renommez cette nouvelle clé en WindowsUpdate .

. Maintenant, faites un clic droit sur la clé que vous venez de renommer et sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD 32 bits .

. Renommez cette nouvelle valeur en ExcludeWUDriversInQualityUpdate , puis double cliquez dessus.

, puis double cliquez dessus. Dans le champ Données de la valeur , saisissez « 1 » puis cliquez sur OK. Cela aura pour effet de désactiver l’installation automatique des pilotes dans Windows 11.

, saisissez « 1 » puis cliquez sur OK. Cela aura pour effet de désactiver l’installation automatique des pilotes dans Windows 11. Une fois cela fait, entrez la la clé de registre suivante sur la barre de navigation de l’Éditeur de Registre : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Policies\Microsoft\Windows

Répétez les mêmes opérations au-dessus, puis fermez l’Éditeur du registre.

Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les nouvelles modifications effectuées.

Ce court enregistrement vous aidera à retrouver facilement l’éditeur de registre :

Comment empêcher la mise à jour automatique d’un pilote spécifique sur Windows ?

Vous ne voulez pas désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows, mais vous voulez quand même vous occuper manuellement celle d’un composant spécifique ? Ne vous inquiétez pas : vous pouvez empêcher la mise à jour automatique d’un pilote, tout en laissant les autres fonctionner normalement.

Ci-dessous comment procéder étape par étape :

Masquer une mise à jour via wushowhide.diagcab

« Wushowhide.diagcab » (ou « Dépannage de l’outil de blocage des mises à jour » en français) est un outil fourni par Microsoft pour masquer ou bloquer les mises à jour spécifiques de Windows. Si vous souhaitez empêcher l’installation automatique de mises à jour d’un pilote spécifique, wushowhide est l’outil qu’il faut.

Voici comment l’utiliser :

Téléchargez l’outil depuis le site de Microsoft, puis lancez le fichier exécutable. Ne vous inquiétez pas : vous pouvez l’utiliser en toute sécurité.

Dans la fenêtre de wushowhide, cliquez sur Suivant pour lancer l’analyse. L’outil effectuera ensuite une analyse des mises à jour disponibles sur votre système.

Une fois l’analyse terminée, vous verrez une option pour masquer les mises à jour : cliquez sur cette option.

Sélectionnez les mises à jour que vous souhaitez masquer, puis cliquez sur Suivant .

. Cliquez sur Fermer pour terminer l’opération et confirmer les changements.

Et c’est tout ! L’outil appliquera automatiquement les modifications et masquera les mises à jour sélectionnées.

Bloquer une mise à jour sous Windows avec PowerShell

Pour bloquer une mise à jour d’un pilote de composant spécifique avec PowerShell, suivez les opérations ci-dessous :

Depuis le menu Démarrer, recherchez PowerShell. Lancez l’outil en tant qu’administrateur quand il apparaîtra dans les résultats de recherche.

Une fois sur PowerShell, saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée : Install-Module PSWindowsUpdate

PowerShell vous demandera alors une autorisation pour installer et importer le fournisseur NuGet : tapez O pour accepter.

pour accepter. Dans la partie « Référentiel non approuvé », saisissez T, pour « Oui pour tout » et appuyez sur Entrée.

Maintenant, vous devez entrer successivement quelques commandes supplémentaires. Nous vous les présentons ci-dessous.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned : autoriser l’exécution du module dans Windows PowerShell. Get-WindowsUpdate : vérifier les mises à jour de Windows 11 Hide-WindowsUpdate -KBArticleID KB… : masquer la mise à jour d’un pilote (remplacez « … » par les chiffres de la mise à jour du pilote que vous souhaitez bloquer. Ces chiffres sont consultables dans Windows Update).

Enfin, tapez T et appuyez sur Entrée afin que PowerShell confirme le blocage de la mise à jour automatique du pilote sous Windows.

Et voilà ! Désormais, il n’y aura plus de mise à jour automatique du pilote que vous avez spécifiquement sélectionné sur votre PC.

Découvrez également d’autres astuces pour désactiver la mise à jour automatique des pilotes sur Windows dans la vidéo suivante :

