C’est officiel : deux ans après le lancement des premières GDDR6 à 24 Gb/s, Samsung revient en force en 2024, avec l’annonce de la GDDR7. Cette nouvelle mémoire vive, conçue pour la prochaine génération de cartes graphiques, promet du lourd : en effet, elle peut délivrer jusqu’à 37 Gb/s de mémoire vidéo par broche, contre les 24 Gb/s par broche des GDDR6. De plus, selon le géant sud-coréen, la GDDR7 sera plus efficace en consommation et en gestion de température, notamment grâce à l’utilisation de nouveaux composés d’encapsulage. Une véritable prouesse technologique qui équipera prochainement les futurs GPU Nvidia et AMD.

Présentation générale de la mémoire GDDR7, made by Samsung

La GDDR7, ou encore Graphics Double Data Rate 7 Synchronous Dynamic Random-Access Memory, est une mémoire vive graphique conçue pour équiper les dernières générations de consoles de jeux vidéo et de cartes graphiques. Développée et fabriquée par Samsung, elle succèdera à la GDDR6 et la GDDR6X, technologies déployées conjointement par les entreprises NVIDIA et Micron.

Présentée pour la première fois par Samsung lors de son Tech Day 2022, la GDDR7 n’a pas encore dévoilé tous ses secrets. Toutefois, cela ne saurait tarder : le géant sud-coréen s’apprête à révolutionner le monde en présentant sa dernière invention graphique lors de l’IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), qui se tiendra le 18 au 22 février 2024 à San Francisco. À l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas encore grand-chose avec cette nouvelle norme de mémoire graphique, sauf cet intitulé de session en anglais : « A 16 Gb 37 Gb/s GDDR7 DRAM with PAM3-Optimized TRX Equalization and ZQ Calibration ».

Alors, à quoi allons-nous nous attendre ? Décortiquons ensemble les informations révélées dans le titre ci-dessus.

VOIR AUSSI : « Incroyable ! » : Découvrez la nouvelle IA de Google, c’est fou

Fiche technique anticipée de la GDDR7 de Samsung

Des chiffres alléchantes

Afin de comprendre à quel point la mémoire GDDR7 va révolutionner le domaine des technologies graphiques, faisons une petite comparaison avec son prédécesseur, la GDDR6X. Cette dernière, inventée par NVIDIA et Micron, plafonne « seulement » à 24 Gb/s par pins. Toutefois, détrompez-vous : 24 Gb/s est déjà beaucoup, voire énorme, pour une carte graphique.

Alors, imaginez ce qu’une mémoire VRAM de 37 Gb/s par pins pourrait délivrer : sur le papier, c’est 54,2 % de puissance en plus ! Le traitement des données pendant les montages vidéo 4K ou le rendu graphique de vos jeux les plus gourmands se fera à une vitesse vertigineuse. C’est sûr : la GDDR7 est, pour le moment, la mémoire VRAM la plus rapide du marché.

Afin d’atteindre cette vitesse de traitement de données, Samsung équipe la GDDR7 d’une technique de signalisation appelée PAM3. Elle utilisera donc trois niveaux de signal, à la différence de la PAM4 équipant la GDDR6, qui en utilise quatre. Cela aura pour but d’avoir une plus grande bande passante mémoire (1,5 Tb/s), permettant d’atteindre des taux de transmission de données par cycle plus élevés.

Et la température ?

La GDDR7 est également économique en termes de consommation d’énergie. Pour ce faire, elle utilise quatre modes d’horloge de lecture différents avec deux taux de commande indépendants. Résultat : elle s’adapte aux besoins de chaque application qui requiert une mémoire graphique, et ne fonctionne que lorsqu’on le sollicite.

Enfin, tout cela est beau, mais sans une bonne gestion de température, les performances de la GDDR7 seront fortement altérées. Pour éviter ce problème, Samsung va emballer la GDDR7 avec un matériau composé de moulage époxy (EMC) à haute conductivité thermique. Couplé avec l’architecture du circuit intégré, cet emballage réduira la résistance thermique de 70 % par rapport à la GDDR6. Cela impactera positivement le bon fonctionnement du composant, même pendant des sessions où la mémoire est fortement sollicitée.

VOIR AUSSI : Grâce à son IA, découvrez ce qui est désormais possible avec le Samsung Galaxy S24

La VRAM la plus rapide du monde : une aubaine pour la nouvelle génération de GPU Nvidia et AMD ?

Une chose est certaine : avec l’avènement de la GDDR7 de Samsung, les prochaines cartes graphiques Nvidia et AMD vont en profiter. L’impressionnante mémoire graphique de 37 Gb/s et la bande passante de 1,5 Tb/s qu’elle délivre promettent des performances inégalables en termes de graphisme et de traitement de données, et ce, avec une faible consommation d’énergie. Une aubaine pour les monteurs vidéo et les joueurs PC, qui vont profiter à fond d’une fluidité et d’une qualité graphique inégalable des jeux en haute résolution avec le ray tracing.

Mais pour en savoir plus sur la GDDR7, il faudra attendre l’IEEE International Solid-State Circuits Conference de San Francisco. Durant cette conférence, Samsung dévoilera la fiche technique complète de son petit bijou technologique, ainsi que la date de sortie officielle. Selon la firme sud-coréenne, la GDDR7 pourrait être disponible dès le quatrième trimestre 2024, en même temps que les futurs GPU du marché.

Notez cet article