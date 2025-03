Le service militaire obligatoire en France, c’est un sujet qui revient régulièrement dans les débats, mais avec la guerre en Ukraine et les tensions internationales, la question se pose avec encore plus d’insistance.

Emmanuel Macron a déjà annoncé une hausse du budget de la défense, et face à un contexte de plus en plus incertain, certains se demandent si un retour du service militaire obligatoire ne serait pas une solution pour renforcer la capacité de défense du pays.

Alors, est-ce un scénario probable ? Que signifie réellement le service militaire obligatoire, et pourquoi pourrait-il faire son retour ? Sur le point.

1. Le service militaire en France : depuis quand est-il supprimé ?

Avant de parler d’un éventuel retour, un petit rappel s’impose. Le service militaire obligatoire a existé en France pendant plus d’un siècle. Instauré en 1905, il concernait tous les jeunes hommes et durait en moyenne un an. L’objectif était d’ancien militairement la population et de préparer les citoyens à défendre le pays en cas de conflit.

En 1997, sous la présidence de Jacques Chirac, la France a mis fin au service militaire obligatoire pour passer à une armée de métier, plus professionnelle et spécialisée. Aujourd’hui, les forces armées françaises reposent sur des soldats volontaires, bien entraînés et engagés à plein temps.

C’est finalement la Journée Défense et Citoyenneté (service national) qui a remplacé le service militaire. Il s’agit d’une journée obligatoire chez les jeunes où ils sont immergés dans une caserne de gendarmes.

2. Pourquoi parler du retour du service militaire aujourd’hui ?

Déjà, sachez que le sujet n’est pas nouveau. Depuis plusieurs années, on parle du SNU, soit le service national universel. Pour l’instant, le SNU n’est pas obligatoire, il est seulement dédié aux volontaires. Mais, sous Emmanuel Macron, sa mise en place a soulevé la possibilité de la rendre obligatoire. Pour l’instant, ce n’est pas encore à l’ordre du jour.

Mais, en raison du contexte géopolitique actuel, de nombreux partisans du service militaire pensent qu’il serait judicieux de carrément remettre le service militaire. Donc pas une journée, pas une semaine, pas un mois, mais plusieurs mois comme auparavant.

Premièrement, il y a les conflits au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine. Deux dimensions qui poussent la France à vouloir augmenter sa défense. Pour cause, il y a peu, Trump s’est un peu rapproché de Poutine et l’Union européenne tremble désormais, craignant des attaques nucléaires de la part de la Russie, de la Corée du Nord ou de la Chine.

Comme la France n’a pas les reins assez solides pour contrer une attaque nucléaire (pas assez de bunkers par exemple), le pays veut augmenter son budget militaire (déjà de plus de 90 milliards d’euros sur un budget de 844 milliards). L’idée est d’avoir plus de soldats formés pour la défense.

L’objectif de Macron est de renforcer l’armée française face aux nouvelles menaces. Si l’État investit autant dans l’armée, c’est qu’il considère qu’un danger existe.

Actuellement, l’armée française repose sur un effectif volontaire. Mais en cas de guerre, la question se pose : aura-t-on assez de soldats pour défendre le territoire ? Certains experts estiment que le pays pourrait manquer de personnel qualifié en cas de conflit prolongé.

Sachez que, actuellement, 43 % des 18-24 ans seraient favorables au retour du service militaire. Pour les plus de 65 ans, ce chiffre augmente à 73 %.

3. À quoi ressemblerait un service militaire obligatoire aujourd’hui ?

Si le service militaire obligatoire devait revenir, il ne ressemblerait sans doute pas à celui du XXe siècle. Aujourd’hui, on imagine plutôt un modèle modernisé et adapté à notre époque.

On imagine par exemple une durée plus courte. Donc, un service de 6 mois à 1 an, avec une formation militaire de base et des missions d’intérêt général.

Nous pouvons aussi imaginer une formation militaire, mais pas seulement : les jeunes pourraient aussi être formés aux missions de cybersécurité, de secours en cas de catastrophe ou de défense civile.

Mais, une question subsiste : une obligation pour tous ? Si un service militaire revenait, il pourrait concerner aussi bien les hommes que les femmes, contrairement à l’ancienne conscription. Seraient-ils séparés ? Rien ne permet de le dire.

Certains spécialistes parlent d’un système mixte, où seulement une partie des jeunes ferait un service militaire obligatoire, tandis que d’autres choisiraient un service civique ou une mission dans la protection civile.

4. Quels seraient les avantages et les inconvénients d’un retour du service militaire ?

✅ Avantages ❌ Inconvénients ✔️ Renforcer la défense nationale en cas de conflit. ❌ Un coût énorme pour l’État (formation, infrastructures, équipements). ✔️ Créer un sentiment d’unité nationale en réunissant des jeunes de différents milieux. ❌ Un bouleversement pour la jeunesse (année imposée à la défense nationale). ✔️ Initier les citoyens à la discipline, à l’entraide et aux situations de crise. ❌ Des réticences dans la société, particulièrement chez les jeunes habitués à une vie plus libre. ✔️ Apprendre des compétences utiles comme les premiers secours, la cybersécurité ou la logistique.

Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été prise concernant le retour du service militaire obligatoire en France. Mais le sujet fait débat. Certains experts et politiques estiment que la France doit préparer sa jeunesse à un contexte plus incertain, tandis que d’autres jugent cette idée dépassée et trop coûteuse.

Avec la montée des tensions internationales et les annonces de renforcement de l’armée, il n’est pas impossible que le gouvernement réfléchisse à un nouveau modèle de service national, mêlant défense et missions civiles.

Quoi qu’il en soit, le monde change, et la place de l’armée dans la société française aussi. La question est désormais de savoir si la France peut encore se permettre de ne pas anciens citoyens à la défense de leur propre pays. Et vous, seriez-vous prêt(e) à faire un service militaire obligatoire si la France l’impose à nouveau ?

