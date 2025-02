Les Français détestent-ils vraiment Donald Trump ?

Depuis son arrivée sur la scène politique, Donald Trump est une figure controversée à l’échelle mondiale. Son style provocateur, ses décisions tranchées et son rejet du politiquement correct lui ont valu autant d’admirateurs que de détracteurs. En France, il suscite une réaction particulièrement négative. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, 76 % des Français se déclarent « mécontents » de sa réélection à la présidence des États-Unis. Mais ce rejet est-il aussi unanime qu’il n’y paraît ? Entre opposition idéologique, fascination et enjeux diplomatiques, décryptons la perception française du Président des États-Unis.

Donald Trump, une personnalité clivante en France

L’impopularité de Donald Trump en France n’a rien de nouveau. Déjà en 2016, son élection avait provoqué la stupeur : 63 % des Français s’étaient dits « étonnés » par son accession au pouvoir. En 2024, la surprise laisse place à un sentiment de résignation. 62 % des Français déclarent ne pas être étonnés par sa réélection, mais cela ne signifie pas qu’ils l’acceptent.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

76 % des Français se disent « mécontents » du retour de Trump à la Maison-Blanche ;

83 % le trouvent « agressif », 73 % le perçoivent comme « raciste » et 76 % le jugent « dangereux » ;

Les seniors (85 % des +65 ans) et les femmes (81 %) sont les plus hostiles à son égard.

Le rejet de Trump le place parmi les personnalités politiques internationales les moins appréciées des Français, aux côtés de Vladimir Poutine. Mais au-delà de la personnalité de Trump, ce rejet repose aussi sur des désaccords de fond sur sa vision du monde.

Une opposition culturelle et politique

L’image de Donald Trump en France ne se limite pas à une simple aversion pour sa personnalité. Elle repose sur des divergences profondes entre l’idéologie « trumpienne » et les valeurs françaises. Les valeurs ne se retrouvent pas et le langage n’est pas le même. En effet, la France, avec son attachement au multilatéralisme, à la régulation économique et aux droits sociaux, perçoit souvent les positions de Trump comme contraires à ses principes. Parmi les décisions les plus contestées, nous pouvons citer les suivantes :

Le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat : 78 % des Français s’y opposent ;

L’augmentation des droits de douane sur les importations européennes : une décision rejetée par 67 % des citoyens de l’hexagone ;

La volonté de « mettre fin à l’idéologie du genre », approuvée par seulement 45 % de la population, mais soutenue par 58 % des sympathisants LR et 67 % des RN.

Par ailleurs, chez nous, la diplomatie et la rhétorique sont souvent plus policées. Trump choque ainsi par son ton direct, parfois agressif. Sa propension aux déclarations à l’emporte-pièce et aux polémiques constantes alimente son impopularité. Cependant, il est à savoir que cette opposition massive cache pourtant une autre réalité. Donald Trump fascine autant qu’il inquiète.

Un avis mitigé et un tandem avec Elon Musk qui mène au questionnement

Si Donald Trump est largement rejeté en France, certains de ses traits sont de plus en plus reconnus, voire appréciés :

64 % des Français reconnaissent son dynamisme (+16 points par rapport à 2016) ;

48 % le considèrent comme « efficace » (contre seulement 14 % en 2016) ;

79 % pensent qu’il appliquera réellement ses grandes réformes annoncées.

L’une des grandes forces de Trump est sa capacité à capter l’attention et à imposer son rythme médiatique. Son utilisation stratégique des médias traditionnels et des réseaux sociaux lui permet de rester constamment sous le feu des projecteurs. En novembre 2024, après sa réélection, il a généré 71 millions de mentions en une semaine sur les réseaux sociaux. Un chiffre colossal qui prouve l’impact de ses déclarations.

Même en France, où il est largement critiqué, ses prises de parole sont scrutées avec attention. Les chaînes d’information continue comme BFM TV ou CNews consacrent régulièrement des débats à ses déclarations. Ils analysent son influence sur la politique internationale et les relations franco-américaines. Cette surexposition contribue à amplifier son image, parfois au-delà de ses propres actions.

Concernant le tandem Trump-Musk, les Français oscillent entre admiration et inquiétude. L’arrivée de l’un des hommes les plus riches au monde au gouvernement Trump ajoute une nouvelle couche de fascination et d’incertitude. En France, le patron de Tesla et de SpaceX est une figure ambivalente. Il est reconnu pour son génie entrepreneurial, mais critiqué pour son manque de retenue sur les réseaux sociaux. 73 % des Français désapprouvent ses prises de position politiques et son ingérence dans les affaires européennes.

Beaucoup se demandent alors comment ce duo, capable de bousculer les codes politiques et économiques, va impacter le monde dans les années à venir.

Un phénomène qui dépasse la politique

Jusqu’où étale-t-il son pouvoir, malgré lui ?

Donald Trump n’est pas seulement une figure politique controversée. Il est devenu un véritable phénomène culturel. En France, il inspire une myriade de réactions allant bien au-delà du simple débat politique. Son influence s’étend à la culture populaire, aux médias, et même au langage courant.

Les émissions satiriques comme Quotidien ou Les Guignols de l’info l’ont souvent caricaturé. Ils le dépeignent tantôt en leader imprévisible, tantôt en businessman peu scrupuleux. Cette omniprésence médiatique a contribué à façonner une perception à la fois familière et caricaturale de président américain. On ne compte plus les Unes de magazines, les éditos acerbes et les débats enflammés consacrés à ses déclarations tonitruantes.

L’impact de Trump s’étend également au monde artistique. Des expositions de street art à Paris affichent son portrait dans des œuvres satiriques. Et cela, souvent à côté d’autres figures politiques polarisantes. Dans le cinéma français, des personnages inspirés de Trump apparaissent dans des comédies politiques et des drames sociaux, symbolisant la dérive populiste et la communication choc.

Et au-delà des médias ? Il répond encore présent. Donald Trump a marqué les conversations de la rue aux salles de classe. Ses expressions emblématiques comme « Fake News » ou « Make America Great Again » sont reprises, détournées et intégrées dans le vocabulaire français. Parfois avec ironie, souvent avec gravité.

Dans les universités, il est devenu un cas d’étude incontournable pour analyser les nouvelles formes de communication politique et le populisme. Des séminaires et colloques explorent son utilisation des réseaux sociaux, son approche décomplexée de la diplomatie, et sa capacité à remodeler le paysage politique international.

Un marqueur de notre époque

En définitive, Donald Trump est plus qu’un président américain. Il incarne une ère marquée par le choc des valeurs, la montée des populismes et la reconfiguration de l’ordre mondial. Pour beaucoup de Français, il symbolise à la fois les excès de l’ère numérique et la résilience d’un modèle politique fondé sur la rupture et la provocation.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Donald Trump est désormais une référence culturelle incontournable, un miroir reflétant les fractures et les aspirations d’une société en quête de repères.

Trump et Macron : des relations tendues

Si les Français rejettent majoritairement Trump, Emmanuel Macron doit, lui, composer avec son retour au pouvoir. Depuis 2017, les relations entre les deux dirigeants sont tumultueuses : elles jonglent entre coopération contrainte et affrontements diplomatiques.

De « l’alliance des contraires » à la rupture. Lors de son premier mandat, Macron et Trump affichaient une relation atypique, entre serrages de mains interminables et discours diplomatiques ambigus. Mais très vite, les tensions se sont multipliées :

Trump a menacé d’augmenter les droits de douane sur les produits européens (mode, vins, spiritueux…) ;

Les divergences sur le climat et l’OTAN ont éloigné les deux présidents ;

Trump a lancé des attaques personnelles contre Macron, allant jusqu’à prétendre détenir des informations compromettantes sur lui.

En effet, récemment, une rumeur a émergé selon laquelle Trump posséderait des documents sensibles sur la vie privée de Macron. Cette fuite, issue d’une enquête du FBI sur Mar-a-Lago, pourrait n’être qu’un coup médiatique. Néanmoins, elle illustre bien le climat de défiance entre les deux hommes.

Si Macron est resté silencieux sur cette affaire, il devra néanmoins trouver un moyen d’interagir avec un président américain imprévisible. Et cela, notamment sur des dossiers sensibles comme la défense européenne et le commerce international.

En vidéo, quand Trump se moquait du président français :

Conclusion : un rejet réel, mais pas sans nuances

L’impopularité de Donald Trump en France est indéniable. Son style, ses valeurs et ses décisions politiques sont en décalage avec une grande partie de l’opinion publique française. Pourtant, ce rejet ne signifie pas un désintérêt total : Trump fascine, intrigue et suscite des débats passionnés. Les tensions entre Trump et Macron risquent d’impacter durablement les relations franco-américaines, notamment sur le plan économique et diplomatique. Reste à voir si Trump, fidèle à son habitude, continuera à diviser… ou s’il parviendra à faire évoluer son image auprès des Français. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : Donald Trump n’a pas fini de faire parler de lui en France.

