La crème solaire, ce bouclier quotidien contre les rayons nocifs du soleil, est devenue un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Une vague de critiques, menée par des influenceurs, remet en question son utilité et sa sécurité.

L’émergence du mouvement « anti-sunscreen »

Sur TikTok, le hashtag « anti-sunscreen » a accumulé plus de 17 millions de vues. Des influenceurs prônent l’abandon de la crème solaire parce qu’elle serait toxique et inutile. Certains vont jusqu’à suggérer des alternatives naturelles comme l’huile de noix de coco, malgré son efficacité limitée. Ces opinions trouvent un écho auprès d’un large public, mais soulèvent des inquiétudes chez les professionnels de santé.

Les dermatologues tirent la sonnette d’alarme

Face à ces affirmations, les professionnels de la santé expriment leur inquiétude. Ils rappellent que l’exposition excessive aux UVA et UVB est la principale cause de cancers cutanés. Les produits solaires, loin d’être nocifs, protègent la peau en absorbant ou en réfléchissant les rayonnements UV. Ignorer ces faits pourrait entraîner une augmentation des cas de mélanome et autres cancers de la peau.

Des informations trompeuses et dangereuses

Les déclarations des influenceurs anti-crème solaire ne reposent pas sur des données scientifiques. L’affirmation selon laquelle le soleil ne causerait pas de cancer de la peau est fausse et dangereuse. Les spécialistes soulignent que la majorité des cancers cutanés portent les traces des dommages créés par les UV. Cette désinformation peut conduire les individus à adopter des comportements à risque.

La nécessité d’une information fiable

Cette controverse attire l’attention ṣur l’importance de s’informer auprès de sources fiables et scientifiquement validées. Il faut démêler le vrai du faux pour prendre soin de sa santé sans céder aux tendances virales potentiellement nocives. Les réseaux sociaux, bien qu’outils puissants de communication, peuvent aussi propager des idées dangereuses.

