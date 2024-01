WhatsApp, cette application incontournable pour la communication quotidienne. L’icône verte que vous ouvrez fréquemment dans la journée pour parler avec vos amis ou avec vos collègues. Pour d’autres, c’est le canal principal pour parler avec leurs supérieurs. Il peut, cependant, arriver que vous deviez changer de numéro de téléphone. Alors, comment faire pour toujours avoir vos anciens messages et fichiers sous la main ? Retrouvez le guide pour vous éclairer à travers les étapes simples et efficaces pour effectuer cette transition en douceur. Changer votre numéro de téléphone sur WhatsApp sans perdre vos données : tous les secrets !

Quand changer votre numéro de téléphone sur WhatsApp ?

L’une des raisons les plus évidentes de changer votre numéro sur WhatsApp est l’acquisition d’un nouveau numéro. Cela peut résulter d’une mise à niveau de forfait ou d’un changement d’opérateur. Ces derniers proposent sans cesse de nouvelles offres qui peuvent vous sembler plus intéressantes.

Parfois, ce changement naît aussi d’une décision consciente visant à renouveler votre vie numérique. Cela peut être motivé par le désir de minimiser les contacts non souhaités ou d’entamer une nouvelle étape de votre vie. Un nouveau numéro peut symboliser ce nouveau départ.

Si vous vous déplacez à l’international, il se révèle souvent obligatoire de changer votre numéro pour obtenir une carte SIM locale. WhatsApp vous offre la flexibilité de mettre à jour votre numéro tout en conservant vos conversations existantes. Ce point s’avère particulièrement crucial lorsque vous maintenez des liens importants avec des personnes dans différents fuseaux horaires.

La sécurité et la confidentialité sont des préoccupations croissantes dans le monde numérique de 2024. Si vous avez des raisons de croire que votre numéro actuel est compromis, un changement s’impose. Cette démarche vous permet de maintenir le contrôle sur qui peut vous contacter via l’application.

Un nouveau numéro peut également présenter une stratégie afin d’éviter les anciens contacts indésirables. Si vous avez décidé de limiter votre cercle social ou de couper les liens avec certaines personnes, c’est un moyen discret de le faire sans avoir à créer un nouveau compte.

En comprenant ces différentes motivations, vous pouvez prendre des décisions éclairées sur la pertinence de changer votre numéro sur l’appli. Que ce soit pour des raisons pratiques, de sécurité ou pour un nouveau départ, elle facilite le processus. Vous préserverez néanmoins vos données et vos connexions existantes. Voyez cela en détail.

VOIR AUSSI : WhatsApp et les passkeys : comprendre cette nouvelle couche de sécurité

Les 5 étapes pour changer votre numéro de téléphone sur WhatsApp

Changer votre numéro de téléphone sur WhatsApp peut sembler un processus délicat, voire impossible pour certains. Rassurez-vous ! C’est tout à fait faisable dorénavant. Avec les étapes appropriées, cette transition peut être réalisée en toute simplicité.

Tout d’abord, rendez-vous dans les paramètres de WhatsApp en appuyant sur les trois points en haut, à droite puis sur « Paramètres ». Allez dans « Compte » et cliquez sur « Changer de numéro ». Prenez connaissance du message affiché à l’écran puis appuyez sur Suivant. Vous serez guidé tout au long du processus avec des instructions claires pour entrer votre ancien numéro suivi du nouveau.

Une fois que vous avez soumis les numéros requis (l’ancien et le nouveau), l’appli enverra un message de vérification au nouveau numéro. Assurez-vous d’avoir accès à ce dernier pour recevoir le code de vérification. Une fois que vous l’avez reçu, entrez-le dans l’application pour confirmer le changement.

Le point crucial suivant est le transfert des données. WhatsApp propose une fonction intégrée qui transfère automatiquement vos discussions, photos et vidéos de l’ancien numéro vers le nouveau. Cette étape garantit que toutes vos informations précieuses sont préservées. Elle offre une continuité sans faille dans votre utilisation de l’application.

Enfin, l’application vous proposera une option pour informer automatiquement vos contacts du changement de numéro. Cette fonctionnalité est essentielle pour éviter toute confusion parmi vos contacts existants et assurer une transition transparente. Une fois ces étapes achevées, vous pourrez profiter de votre compte WhatsApp avec le nouveau numéro, sans perdre de données ni d’informations importantes.

Les conseils supplémentaires pour une transition réussie

Avant d’entreprendre le changement de numéro, assurez-vous de sauvegarder vos données. Cela peut être fait en allant dans les paramètres, en sélectionnant « Chats » puis « Sauvegarde ». Cela garantira une copie de vos données au cas où quelque chose ne se déroulerait pas comme prévu.

WhatsApp propose une fonction pour informer automatiquement vos contacts du changement. Il s’avère toujours judicieux, cependant d’informer personnellement vos contacts les plus importants de ce changement. Cela évitera toute confusion ou hésitation lorsqu’ils verront soudainement un nouveau numéro associé à votre compte. N’oubliez pas que les hacks et piratages de tout genre sévissent fortement ces dernières années. Aussi, il vaut mieux demeurer prudent en tout temps et en toutes situations.

VOIR AUSSI : Comment lire un message supprimé sur WhatsApp ?

Comment changer de numéro de téléphone sur un nouvel appareil Android ou iOS ?

Si vous avez récemment acquis un nouveau téléphone et souhaitez effectuer un changement de numéro sur WhatsApp pour Android ou iPhone, c’est aussi possible. Avant tout, assurez-vous de sauvegarder vos données sur Google Drive depuis votre ancien appareil Android. Vous conserverez ainsi vos discussions et contacts. En l’absence de sauvegarde sur Google Drive, il faudra effectuer un transfert manuel de vos données sauvegardées. Pour les utilisateurs d’iPhone, vous avez la possibilité d’utiliser iCloud ou un ordinateur pour cette opération.

Une fois la sauvegarde effectuée, suivez les étapes appropriées en fonction de votre système d’exploitation pour changer votre numéro WhatsApp sur l’ancien téléphone. Ensuite, procédez à la configuration de l’application de messagerie en suivant ces instructions simples :

Installez et ouvrez WhatsApp sur votre nouvel appareil. Entrez votre nouveau numéro et confirmez la propriété. Restaurez la sauvegarde précédemment effectuée.

Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour changer votre numéro WhatsApp sur un nouveau smartphone. Après la modification du numéro, le service transférera automatiquement toutes les données de votre compte vers le nouveau numéro. Cela entraînera la suppression automatique de l’ancien compte associé au numéro changé.

Pour conclure…

En conclusion, changer votre numéro de téléphone sur WhatsApp peut sembler être un défi. Avec les bonnes informations et étapes, cette transition peut toutefois se réaliser aisément et sans être un pro en technologie. D’ailleurs, l’application offre des fonctionnalités intégrées préservant vos données importantes lors de ce changement. Assurez-vous de sauvegarder vos données, d’informer vos contacts, et continuez à profiter de la commodité de l’appli avec votre nouveau numéro. Après tout, WhatsApp évolue avec vous, même lorsque votre numéro change.

Découvrez en vidéo les étapes pour le changement de numéro :

Notez cet article