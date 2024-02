Imaginez : vous êtes en pleine session de travail sur votre PC Windows quand soudain, il se fige sans raison apparente. Ou encore, il affiche constamment et aléatoirement un écran bleu de la mort (BSOD), avec souvent le code d’erreur MEMORY_MANAGEMENT. Eh bien, sachez que ce problème pourrait venir de la RAM de votre PC ! La mémoire vive, ou RAM (Random Access Memory), est un composant essentiel de tout ordinateur, et a pour fonction de stocker temporairement les données utilisées par les programmes en cours d’exécution. Cependant, elle peut également présenter des problèmes avec le temps. Il est donc important de savoir comment vérifier la santé de la RAM sur Windows, afin d’assurer le bon fonctionnement de votre PC.

Heureusement, il existe plusieurs façons d’effectuer un test de mémoire vive, afin de diagnostiquer et identifier les problèmes de RAM. Nous vous proposons donc de les découvrir par le biais de cet article.

Comment déterminer les symptômes d’un problème de RAM ?

Avant de vérifier l’état de la mémoire vive de votre PC, vous devez déterminer les symptômes d’un problème de RAM. Vous pourrez donc identifier rapidement s’il s’agit vraiment d’un problème matériel ou seulement un souci logiciel. Voici quelques signes révélateurs d’un dysfonctionnement de la mémoire vive :

Messages d’erreur système et un BSOD : le plus souvent, un écran bleu de la mort (BSOD) sur Windows montre le premier signe d’un problème de RAM. Il s’accompagne de codes d’erreur spécifiques liés à la mémoire, tel que le fameux MEMORY_MANAGEMENT.

: le plus souvent, un écran bleu de la mort (BSOD) sur Windows montre le premier signe d’un problème de RAM. Il s’accompagne de codes d’erreur spécifiques liés à la mémoire, tel que le fameux MEMORY_MANAGEMENT. Plantages fréquents des applications : les applications se ferment de manière inattendue ou votre système se fige régulièrement lors de l’exécution de certaines tâches.

: les applications se ferment de manière inattendue ou votre système se fige régulièrement lors de l’exécution de certaines tâches. Performances en baisse du PC : les temps de chargement deviennent soudain plus longs, l’ouverture des logiciels est plus lente.

: les temps de chargement deviennent soudain plus longs, l’ouverture des logiciels est plus lente. Corruption de données : Des erreurs de RAM peuvent entraîner la corruption de données stockées en mémoire. Cela entraîne souvent des erreurs lors de l’écriture ou de la lecture de fichiers.

: Des erreurs de RAM peuvent entraîner la corruption de données stockées en mémoire. Cela entraîne souvent des erreurs lors de l’écriture ou de la lecture de fichiers. Un disque dur bruyant : Lorsque la RAM est défaillante ou insuffisante, le système peut utiliser le disque dur comme mémoire virtuelle, entraînant son activité intense même pour des tâches simples. Cela peut se manifester par un bruit inhabituel du disque dur alors que vous exécutez quelques tâches sur votre ordinateur.

Si vous rencontrez un de ces problèmes, il est temps d’appliquer les méthodes décrites ci-dessous pour vérifier et tester la santé de la mémoire vive sur votre PC.

Méthode 1 : Vérifier la mémoire vive avec le diagnostic de mémoire de Windows

Il s’agit de la méthode la plus rapide pour vérifier l’état de santé de la RAM sur votre PC. Voici ce qu’il faut faire :

Cliquez sur le menu Démarrer.

Tapez mdsched.exe dans la barre de saisie et appuyez sur Entrée.

dans la barre de saisie et appuyez sur Entrée. Une fois que la commande mdsched.exe s’affiche dans les résultats de recherche, rendez-vous dans le volet droit du menu Démarrer et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur .

. Une fenêtre de Diagnostic de mémoire Windows s’affiche alors sur votre écran, vous invitant à redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur Redémarrer maintenant et rechercher les problèmes éventuels (recommandé) .

. Au redémarrage de votre PC, appuyez sur F1 , puis sélectionnez Test étendu .

, puis sélectionnez . Patientez le temps que Windows exécute le test (le processus peut durer plusieurs minutes).

Windows redémarre automatiquement une fois que le test est effectué. Vous recevrez également une notification indiquant si des erreurs ont été détectées sur votre système.

Méthode 2 : Vérifier l’état de santé de la RAM à l’aide de MemTest86

MemTest86 est un logiciel de diagnostic de mémoire vive (RAM) d’un ordinateur. Réputé pour sa fiabilité et sa précision, cet outil est conçu pour tester la fiabilité et la stabilité de la mémoire vive en effectuant des analyses approfondies des composants matériels installés sur un PC. MemTest86 est donc un logiciel incontournable si vous voulez vérifier l’état de santé de la mémoire vive de votre PC Windows.

Il existe des versions gratuites et payantes de MemTest86, chacune offrant des fonctionnalités spécifiques et des capacités de test. Les versions payantes peuvent offrir des fonctionnalités avancées telles que la prise en charge de la mémoire ECC (Error-Correcting Code) et des tests plus approfondis. Pour notre cas, la version gratuite suffit amplement.

Remarque : l’outil fonctionne seulement sur les systèmes dotés d’un BIOS UEFI.

Comment MemTest86 fonctionne-t-il ?

MemTest86 effectue des séries de tests sur la mémoire vive de votre PC, et vérifie si elle peut stocker et récupérer correctement les données. Pendant le test, MemTest86 utilise différents modèles de données et motifs d’accès à la mémoire pour détecter les éventuelles erreurs ou défaillances. Les erreurs détectées sont ensuite signalées dans un rapport détaillé, fournissant aux utilisateurs des informations précieuses sur l’état de santé de leur RAM.

Comment utiliser MemTest86 pour vérifier l’état de santé de la RAM d’un PC ?

Rendez-vous sur le site officiel de MemTest86 (memtest86.com/download). Ne vous inquiétez pas : le site est fiable.

Téléchargez la version gratuite de MemTest86.

Une fois que vous avez téléchargé l’outil sur votre ordinateur, extractez le fichier ZIP.

Faites un double clic sur le fichier imageUSB.exe pour ouvrir l’outil de création d’image.

pour ouvrir l’outil de création d’image. Branchez une clé USB vierge sur votre ordinateur.

L’outil de création d’image vous invite alors à cocher 4 étapes. Pour cela, sélectionnez la clé USB à l’étape 1, l’option « Write image to USB drive » à l’étape 2, et l’emplacement du fichier image memtest86-usb à l’étape 3. C’est l’emplacement où vous avez extrait le fichier ZIP en haut.

à l’étape 2, et l’emplacement du fichier image à l’étape 3. C’est l’emplacement où vous avez extrait le fichier ZIP en haut. Cliquez sur le bouton Write à l’étape 4.

à l’étape 4. Quand l’écriture du fichier image sera terminée, redémarrez votre PC.

Au redémarrage de votre PC, définissez la clé USB comme périphérique de démarrage principal dans le BIOS.

Et voilà ! Une fois dans MemTest, un test détaillé de la mémoire vive de votre PC sera automatiquement lancé après une dizaine de secondes. L’opération peut prendre un certain temps, alors soyez patient. Une fois le test effectué, un rapport affichera toutes les erreurs dans la RAM de votre ordinateur.

Méthode 3 : Vérifiez les barrettes de RAM

Si vous êtes à l’aise avec la manipulation des composants de votre PC, cette méthode pourra vous aider à vérifier l’état de santé de la RAM installé sur le système. Pour cela, retirez les barrettes de RAM et remplacez-les par des nouvelles. Si votre PC remarche correctement, cela signifie que les anciennes barrettes de RAM présentent un problème de fonctionnement.

Vérifiez également si chaque barrette de RAM est correctement insérée sur la carte-mère de votre PC. Essayez de retirer les barrettes de RAM, nettoyez-les avec un chiffon doux et rebranchez-les. Si le problème persiste, essayez-les sur un autre PC pour voir si elles fonctionnent correctement.

Si c’est le cas, c’est peut-être le port qui est défectueux. Pour en avoir le cœur net, insérez de nouvelles barrettes de RAM sur les ports et vérifiez si votre PC fonctionne sans problème. Dans le cas contraire, vous n’aurez pas le choix : il faut changer de carte-mère !

Bien sûr, si vous avez essayé toutes les méthodes et rien ne fonctionne, nous vous conseillons vivement de consulter un professionnel en informatique. Il saura diagnostiquer le problème et le résoudre une bonne fois pour toutes.

Enfin, pour vous aider encore plus, découvrez les astuces en vidéo :

