Investir dans l’immobilier neuf : avantages et inconvénients 

Les frais de notaire pour l’acquisition d’un bien immobilier neuf sont généralement réduits par rapport à ceux d’un bien ancien. Ils se situent entre 2% et 3% du prix de vente. Ces frais comprennent notamment les taxes, les débours, et la rémunération du notaire. Comparativement, les frais pour un bien ancien peuvent atteindre 7% à 8%. En choisissant l’immobilier neuf, vous bénéficiez donc d’une réduction significative des frais de notaire, ce qui peut alléger votre budget global d’acquisition.

Les dispositifs fiscaux pour les propriétaires d’un bien immobilier neuf sont nombreux et attractifs. Parmi eux, la loi Pinel permet une réduction d’impôt sur le revenu pour l’achat d’un bien destiné à la location, sous certaines conditions de durée de location et de plafonds de loyers. Le statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) offre des avantages fiscaux en permettant de bénéficier d’une exonération partielle des revenus locatifs. Ces dispositifs encouragent l’investissement locatif tout en offrant des allègements fiscaux substantiels.

Même pour une maison neuve, des travaux de rénovation énergétique peuvent être envisagés pour optimiser les performances. Les propriétaires peuvent bénéficier de diverses aides comme MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) pour financer une partie des travaux. Ces aides visent à réduire la consommation énergétique et à améliorer le confort du logement. En investissant dans des travaux de rénovation énergétique, non seulement vous valorisez votre propriété, mais vous pouvez également réduire vos factures énergétiques et bénéficier de déductions fiscales.