Les créateurs de contenus sont rémunérés par les nombres de vues et de likes enregistrés par les visuels. Toutefois, un autre modèle de rétribution prend peu à peu le dessus. Il s’agit de la monétisation de son audience avec des partenariats. Découvrez mieux cette source de revenus assez lucrative !

Monétisation d’audience avec des partenariats : de quoi s’agit-il ?

Les partenariats obtenus par les créateurs sont le fruit d’une popularité acquise sur un réseau social. Un sondage réalisé par des étudiants en marketing prouve que la majorité des influenceurs ont profité des meilleurs codes promo NordVPN.

Selon les experts de VPNpro, les créateurs de contenus attirent l’attention des marques avec la notoriété. Après avoir trouvé un terrain d’entente, les influenceurs deviennent le fer de lance de la stratégie marketing des entreprises.

Le rôle des créateurs est de promouvoir les produits ou les services de leurs partenaires. Ce faisant, ils mobilisent leurs abonnés tout en les transformant en prospects. L’avantage principal pour les entreprises est l’augmentation de leurs forces de vente.

Cette forme de partenariat marketing est en explosion depuis quelques années. Les statistiques prouvent que 69 % des créateurs de contenus dégagent leurs plus grands revenus de la collaboration avec les marques.

En 2020, les revenus issus de la monétisation d’audience augmentent de 15 %. Cela porte ainsi le taux de demande de partenariat à 51 %.

Bon à savoir : depuis 2021, plus de 24 % d’influenceurs sur les réseaux sociaux ont fait de cette activité leurs sources de revenus principales.

Les différents formats de cette collaboration créateurs-marques

La monétisation de son audience avec des partenariats via un smartphone, comme celui de Wiko, peut prendre plusieurs formes. Chaque format dépend entièrement des objectifs marketing des marques.

Les collaborations ponctuelles pour monétiser son audience

Ce type de collaboration se fait durant une certaine période. Il consiste en ce qu’une entreprise contacte un créateur pour promouvoir ses articles avec des contenus engageants. Ce sont souvent les publications sponsorisées et les placements de produits.

Attention : les campagnes marketing ponctuelles permettent de toucher rapidement un large public. Cependant, elles ne permettent pas de fidéliser les clients sur le long terme.

Les collaborations sur une longue durée

Les partenariats à long terme se traduisent par la transformation des influenceurs en ambassadeurs. Ces derniers deviennent actifs dans la construction de l’image de la marque. Ils doivent développer la stratégie commerciale de manière cohérente.

L’avantage de ce type de collaboration est l’impact profond sur les internautes. Les prospects sont mieux touchés par les arguments publicitaires. Il se crée ainsi un lien de confiance entre la marque et l’audience du créateur de contenus.

Les contenus UGC et l’affiliation

Les contenus générés par les utilisateurs (UGC) facilitent la publicité aux marques grâce à la réutilisation des visuels. Ce nouvel usage peut se faire au cours des campagnes marketing. Ce faisant, les entreprises proposent des communications engageantes et authentiques.

Quant à l’affiliation, il est un dispositif marketing basé sur la performance des créateurs de contenus. Ces derniers perçoivent des commissions sur chaque vente issue de leurs campagnes publicitaires.

Cette forme de collaboration est efficace pour prendre la mesure de la performance des partenariats sur les conversions.

Quel est le déroulement de la monétisation des partenariats ?

Repéré depuis le PC Altyk, le créateur de contenu est contacté par une marque pour une monétisation de son audience. Pour le faire, il y a 4 étapes importantes à franchir. Ce sont :

la vérification de la compatibilité des valeurs de la marque avec celles de l’audience ;

la signature du contrat de partenariat ;

la création du contenu engageant ;

la publication et la promotion des produits ou des services.

L’influenceur commence par s’assurer que la marque et son public sont compatibles. Pour le faire, il doit identifier les points de correspondance entre les valeurs de la marque, les produits/services, son image et son audience.

Le contrat de partenariat peut ensuite être signé si la première étape est concluante. Toutefois, le créateur doit bien définir les clauses du contrat telles que la rémunération, la durée du contrat et le type de contenu. Les modalités de diffusion sont aussi concernées.

La phase de la création de contenus est la dernière étape. Ces contenus doivent remplir deux conditions importantes. Ils doivent être attrayants pour attirer le public et assez pertinents pour contenter la marque.

Par ailleurs, la diffusion des contenus et la promotion des produits sont faites sur les réseaux sociaux. Le créateur arrive ainsi à toucher son public cible.

Obtenir des revenus grâce à son public cible : les avantages

Pour les créateurs de contenus, la monétisation de l’audience avec des partenariats apporte les avantages suivants :

la diversification des gains ;

le renforcement de l’engagement ;

la possibilité de travailler avec des marques de grandes renommées.

Par la même occasion, ils arrivent à obtenir plus de visibilité et de crédibilité. Quant aux marques, elles obtiennent un public cible parfait et de la notoriété. Mieux, ils ont la possibilité de toucher un plus grand nombre de prospects sur les plateformes sociales.

Voilà, vous connaissez à présent toutes les ficelles pour monétiser votre audience avec des partenariats !

