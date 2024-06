Pourquoi envisager de devenir agriculteur ?

Ce n’est pas nécessairement le métier auquel on pense de prime abord quand on est jeune, cependant l’agriculture pourrait bien être votre prochain domaine. Si cette approche vous intéresse, alors cet article pourrait bien être des plus intéressants pour vous. Pourquoi devenir agriculteur à l’heure de l’ultra-présence de la technologie ? Comment s’assurer un revenu suffisant malgré toutes les difficultés financières que l’on peut rencontrer dans ce métier ? On fait le point avec vous.

Devenir agriculteur : un métier pour se (re)connecter à la nature

Si vous souhaitez devenir agriculteur, c’est probablement parce que vous souhaitez vous rapprocher de la nature, mais aussi de la ruralité ! En effet, s’il existe bien un métier qui nous permet de nous rapprocher de la nature, c’est celui d’agriculture. Ainsi, que vous fassiez le choix de cultiver des champs, de vous occuper d’un élevage, ou les deux à la fois, vous aurez forcément le contact constant avec la nature. Vous aurez donc la chance de travailler au quotidien avec les éléments naturels qui nous entourent : le sol, l’eau, les plantes et les animaux. D’ailleurs, c’est même une responsabilité engageante puisque vous devrez faire vivre des bêtes (ou des plantes), mais aussi à contribuer à leur bien-être, pour exercer dans le respect des lois en vigueur. Bref, il n’est pas rare de voir des personnes vivant à la ville depuis toujours (comme à Paris), puis de partir à la campagne pour changer totalement de vie, et ce, même dans le choix du métier !

Un métier de passion que d’être agriculteur

La moindre des choses que l’on puisse dire, c’est que le fait de devenir agriculteur va devoir être motivé par une passion ! Une passion de la nature et des animaux, certes, mais aussi du travail. En effet, un agriculteur ne compte pas ses heures : il peut entamer sa journée de travail dès les aurores et continuer jusqu’à 20 h 00, parfois… Cela peut faire peur de prime abord, surtout que les vacances sont rares dans ce secteur (notamment si vous travaillez en petit comité), et que vous devrez même travailler le weekend… Bref, si vous souhaitez devenir agriculteur, vous devrez être passionné par cet exercice, sur le fond, mais aussi sur la forme. En effet, être agriculteur, c’est aussi être chef d’entreprise et mettre en place un business digne de ce nom. Si vous ne le faites pas, alors la survie de votre exploitation en dépend. Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Une indépendance et une vision innovante de l’agriculture

Enfin, devenir agriculteur, c’est aussi s’offrir une certaine indépendance, même si vous restez un peu “dépendant” d’éléments externes comme les cours du blé ou d’autres céréales, de la viande… Vous avez le choix du type d’agriculture que vous pourrez faire, des animaux à élever et du business à mettre en place. Par exemple, de nos jours, de nombreux agriculteurs mettent en place un côté touristique à leur exploitation : visite de la ferme, gîte, boutique avec produits locaux ou encore création d’ateliers pour les enfants. Cela permet de s’ouvrir au plus grand nombre, mais aussi de faire découvrir l’agriculture à d’autres personnes, notamment les tous petits !

