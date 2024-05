L’âge avançant, se la couler douce et l’esprit d’insouciance semblent désormais bien lointains. Les responsabilités et le travail s’accumulent. Vous parvenez à peine à souffler ou trouver du temps pour être avec vos proches. Il s’avère cependant crucial d’équilibrer votre vie afin de trouver le temps pour tout. Vous tombez bien, puisqu’ici, nous allons parler d’une technique pour mieux gérer vos programmes avec le blocage de temps. Le « time blocking » en anglais, s’impose comme une stratégie redoutablement efficace pour optimiser votre emploi du temps et atteindre vos objectifs.

N’hésitez pas à expérimenter différentes approches et à ajuster votre stratégie en fonction de vos attentes et de votre style de travail. Une approche peut s’avérer parfaite pour vous, mais non concluante pour un autre. Et vice versa, bien évidemment. Vous pouvez également combiner plusieurs tactiques pour un outil de gestion de temps personnalisé.

Le blocage de temps en quelques mots

Définition claire et concise

En réalité, vous avez sûrement déjà usé de cette technique. Le blocage de temps est une méthode de gestion du temps familière pour la plupart d’entre nous, et ce, depuis notre jeunesse. Par exemple, nous pouvons évoquer les emplois du temps que nous avions au collège ou au lycée. Oui, ceux-là mêmes qui organisaient nos journées en différentes matières. À l’entrée dans le monde professionnel, vous allez simplement changer les Mathématiques et Français en « réunion hebdomadaire » ou encore en « déjeuner et prise de temps pour soi ».

Le blocage de temps représente donc une méthode d’organisation qui consiste à découper sa journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques. Ces blocs, généralement d’une durée comprise entre 30 minutes et 2 heures, permettent de se concentrer pleinement sur une seule activité. Cette méthode organise votre semaine en séquences horaires dédiées à des tâches précises. L’efficacité du time blocking réside dans sa capacité à vous permettre de reprendre le contrôle de votre emploi du temps et mieux gérer votre programme.

Au lieu de simplement réagir aux demandes qui affluent, cette approche proactive vous permet de planifier consciemment des plages horaires pour vos tâches prioritaires et votre bien-être.

Cette stratégie de planification devient de plus en plus essentielle dans le monde professionnel moderne, où de nombreuses études montrent que le surmenage affecte la majorité des travailleurs. Cette malheureuse situation est en partie due à la difficulté à se déconnecter après le travail. En réservant du temps spécifique pour les tâches importantes et pour se détendre, vous favoriserez l’achèvement des projets. De plus, vous aurez également une meilleure qualité de vie.

Les avantages indéniables du blocage de temps

L’adoption du time blocking offre une multitude d’avantages indéniables pour une meilleure gestion du temps. En vous concentrant sur une seule tâche à la fois, vous éliminez le multitasking, source de dispersion et de perte de temps.

Un programme clair avec le blocage de temps permet de maîtriser sa charge de travail et de limiter les sentiments d’urgence. Ces derniers représentant des sources de stress et d’anxiété. En anticipant les imprévus et en leur allouant des blocs de temps dédiés, vous évitez de vous sentir dépassé. Tout cela en préservant votre calme et votre concentration.

Comme en méditation, plus vous visualiserez clairement votre projet et vos progrès, vous renforcerez votre motivation et votre sentiment d’accomplissement. D’ailleurs, n’hésitez pas à intégrer des méthodes de relaxation durant des blocs de temps précis. Vous verrez comment cela changera votre quotidien.

L’élimination des distractions : le pilier de cette tactique de gestion de temps

Pour que le blocage de temps soit réellement efficient et pour arriver à mieux gérer vos programmes, il est indispensable de le combiner avec l’élimination des distractions. En effet, même le planning le plus rigoureux sera vain si vous êtes constamment interrompu par des notifications ou des emails.

Identifiez alors ces éléments perturbateurs et essayez de prendre des mesures pour les éliminer lorsqu’une tâche requiert votre concentration. Voici quelques conseils à appliquer si vous le souhaitez :

Activer le mode silencieux du téléphone et désactiver les notifications non essentielles

Fermer les onglets inutiles de votre navigateur

Utiliser des extensions pour bloquer temporairement l’accès à certains sites internet

Informer vos collègues, votre partenaire, vos enfants que vous êtes en mode « concentration » et que vous ne souhaitez pas être interrompu

Utiliser un casque antibruit ou des bouchons d’oreille pour vous isoler du bruit ambiant

Programmer des plages horaires spécifiques pour consulter vos emails et répondre à vos messages.

Mettre en œuvre la stratégie de blocage de temps : le guide pratique

Pour mettre en œuvre cette stratégie avec succès et mieux gérer vos programmes avec le blocage de temps, suivez ces étapes clés :

Définissez vos buts : identifiez clairement ce que vous voulez accomplir

identifiez clairement ce que vous voulez accomplir Listez vos tâches : dressez une liste exhaustive de toutes les tâches à réaliser

dressez une liste exhaustive de toutes les tâches à réaliser Estimez le temps nécessaire : pour chaque tâche, évaluer en combien de temps vous serez apte à la réaliser

pour chaque tâche, évaluer en combien de temps vous serez apte à la réaliser Planifiez votre agenda : bloquer des plages horaires dédiées à chaque tâche dans votre calendrier

bloquer des plages horaires dédiées à chaque tâche dans votre calendrier Priorisez les tâches : classez et hiérarchiser les tâches par ordre d’importance et d’urgence

classez et hiérarchiser les tâches par ordre d’importance et d’urgence Respectez votre planning : s’en tenir autant que possible au planning établi.

s’en tenir autant que possible au planning établi. Évaluez et ajustez : faire le point régulièrement et modifier le programme si nécessaire

N’oubliez pas que le blocage de temps est un processus tout à fait flexible et adaptable. Si jamais des changements de dernière minute venaient à survenir, respirez un bon coup et ne vous frustrez pas. C’est ce qui fait que la vie soit aussi trépidante. Vous avez déjà un bel outil à portée de main alors inutile de paniquer.

Comme pour toute transition, vous ne réussirez peut-être pas à suivre votre planning à la lettre du premier coup. Mais avec un peu de pratique et de persévérance, vous ferez du blocage de temps un allié précieux pour atteindre vos objectifs et mener à bien vos projets.

Le Time Blocking ce n’est pas du Time Boxing : nuance !

Si le Time Blocking et le Timeboxing partagent l’objectif d’optimiser la gestion du temps, ils se distinguent par leur approche et leur flexibilité.

Le time blocking se concentre sur la planification de plages horaires dédiées à des catégories de tâches. L’idée est de se consacrer à une catégorie de tâches pendant une durée déterminée. Le tout sans contrainte temporelle stricte pour chaque tâche individuelle. En fonction de l’avancement et des imprévus, le temps alloué à chaque catégorie peut être ajusté en cours de journée.

Le time boxing, quant à lui, attribue un temps limité et précis à chaque tâche individuelle. Vous décomposez chaque tâche en étapes plus petites. Chaque processus aura un délai précis fixé. L’objectif est de respecter scrupuleusement le temps alloué, même si la tâche n’est pas terminée.

Pour qui est-il fait ?

Le blocage de temps s’adresse à toute personne souhaitant mieux gérer son programme, optimiser son temps et gagner en productivité. Il est particulièrement adapté aux personnes suivantes :

Les personnes facilement distraites : si vous avez tendance à être facilement déconcentré par les notifications, les sollicitations extérieures ou votre propre « multitasking ».

si vous avez tendance à être facilement déconcentré par les notifications, les sollicitations extérieures ou votre propre « multitasking ». Les personnes qui se sentent débordées : si vous avez l’impression d’avoir constamment une longue liste de tâches à accomplir et de ne jamais rien terminer.

: si vous avez l’impression d’avoir constamment une longue liste de tâches à accomplir et de ne jamais rien terminer. Les personnes qui procrastinent : si vous avez tendance à remettre les choses à plus tard, le blocage de temps vous obligera à dédier du temps spécifique à certaines tâches. Il peut vous aider à démarrer plus facilement et à avancer plus efficacement .

: si vous avez tendance à remettre les choses à plus tard, le blocage de temps vous obligera à à certaines tâches. Il peut vous aider à et à . Les travailleurs indépendants et les entrepreneurs : si vous gérez votre propre emploi du temps et que vous devez jongler entre de trop nombreuses tâches.

: si vous gérez votre propre emploi du temps et que vous devez jongler entre de trop nombreuses tâches. Les employés de bureau : même dans un environnement de travail structuré, le blocage de temps et l’élimination des distractions peuvent vous aider à mieux gérer votre temps. Vous pourrez accomplir plus de choses pendant vos heures de travail.

: même dans un environnement de travail structuré, le blocage de temps et l’élimination des distractions peuvent vous aider à mieux gérer votre temps. Vous pourrez accomplir plus de choses pendant vos heures de travail. Les étudiants : Si vous avez des examens à préparer ou des projets à boucler, vous pourrez planifier vos sessions de travail et d’optimiser votre apprentissage.

Le « Blocage de temps » pour équilibrer votre vie

En adoptant le blocage de temps, vous prenez le contrôle de votre temps et atteignez vos objectifs plus efficacement. Cette stratégie simple et flexible vous permet de gagner en productivité, de réduire votre stress et de profiter pleinement de chaque instant. Vous passerez d’un « workaholic » à une personne en équilibre et épanouie. Quand on vous disait que cela n’affecterait pas que votre façon de travailler.

