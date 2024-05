Imaginez un espace de travail où chaque objet a sa place, où la propreté règne en maître et où l’efficacité se traduit par des mouvements fluides et précis. Ce n’est pas un rêve, mais une réalité accessible pour un environnement de travail optimisé grâce à la technique des 5S. Cette philosophie d’amélioration continue révolutionne les environnements de travail à travers le monde depuis plusieurs décennies. L’application des 5S ne se résume pas à un simple ménage de printemps. C’est une démarche holistique qui favorise la sécurité, la qualité, la créativité et le bien-être au travail.

Cette méthode fait ses preuves sur plusieurs personnes : entrepreneurs, particuliers, startup, etc. Si vous ne la ressentez pas, ce n’est aucunement un souci. Soyez libre d’explorez d’autres outils et techniques qui vous correspondent mieux.

Ce qui se cache derrière cet acronyme

Minute histoire

L’histoire de la technique des 5S se voit intimement liée à l’ascension fulgurante du géant automobile japonais Toyota. Elle est aujourd’hui reconnue comme une méthode d’optimisation des espaces de travail à travers le monde. C’est dans les années 1950, dans un contexte d’après-guerre marqué par la reconstruction et la recherche d’efficacité, que les prémices de cette approche révolutionnaire ont vu le jour.

À la tête de l’usine Toyota de Honsha, Taiichi Ohno, ingénieur et fervent adepte de l’amélioration continue, s’est attaqué à l’organisation chaotique et inefficace qui régnait alors. Inspiré par les principes du « Fordisme » et influencé par des philosophies japonaises telles que le « Kaizen » et le « Kanban », il a développé une série de méthodes. Ces dernières visent à optimiser l’espace de travail et à réduire les gaspillages.

La mise en œuvre rigoureuse de ces principes au sein de Toyota a permis d’obtenir des résultats spectaculaires : réduction des temps de production, diminution des stocks et amélioration de la qualité. Un changement radical de la culture d’entreprise s’est également fait ressentir. Rapidement, la renommée de la technique des 5S s’est étendue au-delà des frontières de l’industrie automobile. Elle gagne en popularité dans divers secteurs tels que la santé, l’administration et les services. Traduite dans plus de 30 langues, elle est adoptée par des entreprises et des organisations de toutes tailles, partout dans le monde.

Définition des 5S de Taiichi Ohno

Derrière l’acronyme 5S se cachent cinq mots japonais, chacun représentant une étape clé de la méthode :

Seiri 整理 (Séparer) : il s’agit de faire le tri entre l’utile et l’inutile.

il s’agit de faire le tri entre l’utile et l’inutile. Seiton 整頓 (Ranger) : une fois le superflu éliminé, il est temps de ranger méthodiquement les éléments restants.

une fois le superflu éliminé, il est temps de ranger méthodiquement les éléments restants. Seiso 清掃 (Nettoyer/Faire scintiller) : la propreté est un pilier fondamental de la technique des 5S pour un environnement de travail optimisé. Nettoyez méticuleusement votre espace de travail.

la propreté est un pilier fondamental de la technique des 5S pour un environnement de travail optimisé. Nettoyez méticuleusement votre espace de travail. Seiketsu 清潔 (Standardiser) : pour pérenniser les résultats obtenus, il est crucial de définir des standards et des procédures claires.

pour pérenniser les résultats obtenus, il est crucial de définir des standards et des procédures claires. Shitsuke 躾 (Maintenir) : développez une culture de discipline et d’autodiscipline au sein de l’équipe.

Chaque S a donc un objectif propre. Ensemble, ils contribuent à améliorer les conditions de travail et le moral des employés. Comment alors mettre en œuvre ce système ? Réponse dans les lignes suivantes.

Seiri : faites le tri !

Ce premier pilier de la technique des 5S consiste à faire le tri entre l’utile et l’inutile dans votre espace de travail. Il s’agit d’éliminer tout ce qui n’est pas essentiel à vos tâches quotidiennes, afin de créer un environnement plus organisé, plus efficient et plus agréable.

Commencez par identifier les zones de votre espace de travail nécessitant le plus d’attention. Cela peut inclure votre bureau, votre poste de travail, les zones de stockage communes ou les salles de réunion.

Catégorisez ensuite les objets. Triez les objets présents dans la zone choisie en trois catégories : utile, à ranger et à éliminer. Débarrassez-vous immédiatement des objets qui ne vous servent plus, qui sont cassés ou qui sont en mauvais état. Vous pouvez les jeter, les recycler, les donner ou les vendre.

Afin de mieux vous guider à faire ce premier pas, voici quelques exemples d’éléments à éliminer :

Documents obsolètes ;

Dossiers vides ;

Objets cassés ou inutilisables ;

Outils en mauvais état ;

Fournitures en surplus ou en doublon ;

Déchets et débris…

Seiton : ranger et organiser pour une efficacité accrue

Seiton, le deuxième pilier de la technique des 5S pour un environnement de travail optimisé. Vous allez organiser méthodiquement les éléments restants dans votre espace de travail après le tri. L’objectif est d’attribuer une place précise à chaque objet, en tenant compte de la fréquence d’utilisation, de l’ergonomie et de la sécurité. De ce fait, vous allez pouvoir optimiser l’accessibilité et minimiser les mouvements inutiles.

En premier lieu, il est conseillé de définir des zones de rangement. Déterminez des zones spécifiques pour ranger les différentes catégories d’objets, en tenant compte de la logique et de la proximité avec les zones d’utilisation.

Investissez aussi dans des outils de rangement tels que des étagères, des tiroirs, des classeurs, des tableaux magnétiques, des boîtes de rangement étiquetées ou des séparateurs de tiroirs. Placez les objets les plus fréquemment utilisés à portée de main. Privilégiez les zones facilement accessibles. Positionnez les objets de manière à minimiser les mouvements contraignants et à favoriser une posture confortable lors de leur utilisation. Évitez de surcharger les étagères et les espaces de rangement, afin que chaque objet soit facilement identifiable et accessible.

Voici quelques exemples d’organisation efficace :

Ranger les documents par projet ou par thème dans des dossiers clairement étiquetés

les documents par projet ou par thème dans des dossiers clairement étiquetés Utiliser des tableaux magnétiques pour afficher les procédures, les notes importantes ou les outils fréquemment utilisés

des tableaux magnétiques pour afficher les procédures, les notes importantes ou les outils fréquemment utilisés Stocker les fournitures de bureau dans des tiroirs ou des boîtes organisées par catégorie

les fournitures de bureau dans des tiroirs ou des boîtes organisées par catégorie Mettre en place un système de code couleur pour identifier facilement les différents types d’objets

En appliquant Seiton de manière rigoureuse, vous gagnerez en efficacité, réduirez les pertes de temps et améliorerez la sécurité dans votre espace de travail.

Seiso : un environnement propre pour un esprit sain

Seiso met l’accent sur le nettoyage méticuleux de votre espace de travail. Il s’agit de créer un environnement propre, sain et agréable, propice à la concentration, à la motivation et à la performance.

Pour ce faire, définissez un programme de nettoyage régulier et attribuez des responsabilités spécifiques aux membres de l’équipe. Cela peut inclure le nettoyage quotidien du bureau, le nettoyage hebdomadaire des zones communes et le nettoyage mensuel des équipements. Vous pouvez aussi faire appel à une société de nettoyage si le budget vous le permet.

Effectuez des inspections régulières pour identifier et corriger les sources de saleté et de désordre. Cela peut inclure la vérification des poubelles, le dépoussiérage des surfaces souvent oubliées comme le plafond et le rangement des outils.

Encouragez la participation de tous. Impliquez tous les membres de l’équipe dans le processus de nettoyage. La sensibilisation à l’importance d’un environnement propre s’avère de mise et n’oubliez pas de reconnaître leurs efforts.

Seiketsu : pérenniser les acquis pour une amélioration continue

Seiketsu vise à standardiser les pratiques et les procédures mises en place lors des étapes Seiri, Seiton et Seiso. L’objectif est de pérenniser les acquis et de garantir une application cohérente des principes des 5S dans l’ensemble de l’espace de travail. Tout cela afin de maintenir un haut niveau d’organisation, de propreté et d’efficacité.

Vous pouvez alors définir et documenter les pratiques exemplaires pour le rangement, le nettoyage et l’entretien de l’espace de travail. Cela peut inclure des procédures détaillées, des diagrammes, des listes de contrôle ou des photos.

Un point important dans cette étape : définissez des standards clairs et mesurables pour chaque aspect de la mise en œuvre des 5S. Cela peut inclure des critères de rangement, de propreté et d’organisation.

Communiquez ensuite les standards établis à l’ensemble du personnel et assurez-vous qu’ils sont bien compris et acceptés par tous. Cela peut se faire par le biais de formations, de réunions d’information ou d’affichages visibles. Implémentez des outils de suivi pour évaluer régulièrement le respect des standards et identifier les domaines d’amélioration potentiels. Cela peut inclure des listes de contrôle, des tableaux de bord ou des audits internes. Encouragez aussi le feedback continu.

Shitsuke : cultiver la discipline pour une amélioration continue

Shitsuke, le cinquième et dernier pilier de la technique des 5S, met l’accent sur le maintien des acquis obtenus grâce aux étapes précédentes. Il s’agit de cultiver une discipline individuelle et collective pour pérenniser les bonnes pratiques et poursuivre l’amélioration continue de l’espace de travail.

Encouragez l’adoption des principes des 5S comme valeurs fondamentales de l’organisation. Cela peut se faire par le biais de formations, de campagnes de sensibilisation et de récompenses.

Favorisez l’autodiscipline et la responsabilisation. Encouragez chaque individu à prendre en charge l’organisation et la propreté de son espace de travail immédiat. Insistez sur le respect des standards et l’application des bonnes pratiques.

Encouragez la collaboration entre les membres de l’équipe pour une ambiance de travail organisé, mais qui ne sera pas lourd ni pénible sur le long terme. Cela peut inclure des activités de nettoyage en commun et des échanges de bonnes pratiques.

Encouragez une culture d’amélioration continue en recherchant constamment de nouvelles façons d’optimiser l’organisation et la propreté de l’espace de travail. Cela peut impliquer l’identification de points d’amélioration, la mise en place de nouveaux standards et la mise en œuvre de solutions innovantes.

Une méthode parmi tant d’autres

L’histoire des 5S est un témoignage inspirant du pouvoir de l’amélioration continue et de l’organisation rigoureuse. Née dans l’urgence de la reconstruction post-guerre, elle est devenue une philosophie globale d’optimisation. Cette technique visant à créer un environnement de travail optimisé continue d’inspirer des individus à travers le monde en 2024.

La technique des 5S, loin d’être une simple méthode de rangement, représente une réelle philosophie d’amélioration continue qui s’applique à tous les domaines de la vie. En adoptant ses principes, vous créez un environnement de travail plus efficace, plus sûr et plus agréable. Un cocon professionnel propice à l’épanouissement personnel et à la réussite collective.

