Comment organiser son bureau pour travailler plus efficacement ?

Aussi fonctionnels qu’indispensables, les bureaux de travail doivent être parfaitement aménagés pour optimiser la productivité de leurs utilisateurs. Ils peuvent être organisés de différentes manières, que ce soit ou non avec des objets originaux, ce qui permet de les personnaliser facilement tout en les maintenant au propre. Retour dans cet article sur les solutions à utiliser pour réussir leur organisation.

Opter pour le bon fauteuil de bureau

Confortables, ergonomiques, robustes, durables… les fauteuils de bureau sont l’un des éléments centraux d’un espace de travail. Pour qu’ils participent à l’optimisation de ces espaces tout en prévenant ou soulageant les douleurs dorsales, il suffit de les choisir après avoir fait le point sur ses principaux besoins.

D’autre part, puisqu’un fauteuil de bureau est aussi un accessoire disponible en plusieurs modèles, il est également préconisé de tenir compte de ses caractéristiques ainsi que de son prix pour disposer d’un mobilier ayant un excellent rapport qualité-prix. De plus, il peut facilement s’adapter à tous les types de décoration grâce notamment à ses couleurs, à ses styles ou à ses différents designs. Ce qui permet de ne pas opérer de grands changements, voire des aménagements coûteux avant de l’intégrer dans une pièce.

Pour finir, sachez qu’il est indispensable de bien tester les fauteuils de bureau, voire de vérifier leur rembourrage avant de les acheter pour être sûr qu’ils sont exempts de tout défaut. Ceux qui sont fabriqués avec des accoudoirs offrent non seulement de meilleures sensations de confort, mais soutiennent aussi beaucoup mieux le haut du corps.

VOIR AUSSI : Flemme de travailler : comment s’y remettre rapidement ?

Maximiser l’éclairage naturel

Un éclairage bien pensé est crucial pour créer un environnement de travail stimulant et confortable. Priorisez la lumière naturelle en plaçant le bureau à proximité d’une fenêtre, cela favorise la concentration et réduit la fatigue oculaire. Jouez avec les orientations et les aménagements pour minimiser les reflets sur les écrans d’ordinateur, améliorant ainsi la visibilité. Dans les espaces moins dotés en lumière naturelle, optez pour des luminaires de bureau ajustables, qui imitent la lumière du jour. Cette stratégie éclaire efficacement l’espace de travail tout en créant une atmosphère propice à la productivité.

Se procurer des meubles de rangement

Des armoires aux placards en passant par les caissons à roulettes sans oublier les objets dédiés au rangement des stylos, des crayons et autres fournitures de bureau de petite taille, les meubles de rangement peuvent ou non, être modulables. Ils permettent de ranger efficacement de nombreux objets (documents, revues, factures, rapports, lettres…) tout en les ayant à portée de main, ce qui facilite énormément la vie. Qui plus est, cela amène à les retrouver très rapidement, à mieux personnaliser les espaces de travail ou à ne pas accumuler du désordre. En outre, avant de les acquérir, il est conseillé de bien définir ses besoins ou de prendre en considération les espaces disponibles dans les pièces où ils seront installés pour posséder des meubles qui n’obstrueront pas les allées.

VOIR AUSSI : Comment réussir à travailler de nuit : nos conseils et stratégies pour une productivité optimale

Adopter une gestion des câbles

Les câbles désordonnés peuvent non seulement entraver la fonctionnalité de l’espace de travail mais aussi nuire à l’esthétique générale du bureau. Utilisez des solutions de gestion des câbles, comme des serre-câbles, des goulottes ou des boîtes de rangement dédiées, pour maintenir les fils de vos appareils électroniques en ordre et hors de vue. Cela permet non seulement de créer un espace de travail épuré et sans encombrement, mais aussi de faciliter l’accès et la maintenance de votre équipement informatique. Une organisation méticuleuse des câbles contribue à une atmosphère de travail plus sécurisée et plus agréable.

Intégrer des éléments végétaux

Les plantes, plus qu’un élément décoratif, améliorent la qualité de l’air et apportent une touche de sérénité à l’espace de travail. Elles contribuent à réduire le stress et à augmenter la créativité. Choisissez des espèces nécessitant peu d’entretien, comme le pothos ou le sansevieria, qui s’adaptent bien à l’environnement de bureau. Placer des végétaux à des endroits stratégiques peut aussi aider à délimiter subtilement différents zones de travail ou de repos, favorisant ainsi une meilleure gestion de l’espace.

VOIR AUSSI : Comment rester motivé au travail ?

Posséder une poubelle de bureau

Très pratiques, les poubelles de bureau permettent de se débarrasser des déchets ainsi que des objets inutiles ou superflus qui encombrent les espaces de travail. Ils se déclinent en plusieurs versions et pour qu’ils puissent bien remplir leur rôle, il faut tout simplement les installer à proximité des bureaux.

Par ailleurs, retenez qu’en les installant avec des destructeurs de papier, qu’il vous sera beaucoup plus facile de vous débarrasser des documents confidentiels comme les papiers bancaires. Grâce à ces appareils, vous pourrez donc vous éviter de nombreux problèmes, empêcher les vols de documents ou éviter les usurpations d’identité. Pour les utiliser sans trop se fatiguer, il est recommandé d’investir dans les dispositifs conçus pour détruire de nombreuses feuilles à la fois.

Notez cet article