Parfois, les techniques d’organisation les plus efficaces sont également les plus simples. Certaines de ces stratégies sont déjà présentes dans notre routine quotidienne sans que nous y prêtions attention. Cependant, les formaliser et les appliquer consciemment peuvent révéler un potentiel insoupçonné. C’est le cas de la méthode élaborée par David Allen. Découvrez la technique des 2 minutes pour une productivité instantanée.

Bien que cette tactique de gestion de temps soit largement louée pour sa simplicité et son efficacité, il est important de noter qu’elle peut ne pas convenir à tous. Vous pouvez avoir un style de travail ou des préférences qui nécessitent une approche différente de la gestion du temps. Avant d’adopter cette méthode, il est recommandé de considérer vos propres besoins pour déterminer si elle vous convient.

David Allen, l’homme derrière la technique des 2 minutes

David Allen est un consultant en productivité et auteur américain, surtout connu pour sa méthode d’organisation personnelle appelée Getting Things Done (GTD). La technique des 2 minutes pour une productivité instantanée est l’un des principes fondamentaux de la méthode GTD.

Allen a développé la technique des 2 minutes en se basant sur sa propre expérience et sur ses observations du comportement humain. Il a constaté que les gens sont souvent plus susceptibles de commencer une tâche si elle semble courte et gérable. De plus, il a découvert que l’exécution de petites tâches peut donner un sentiment de satisfaction et de motivation. Ce phénomène peut alors conduire à l’accomplissement de travaux plus importantes.

L’histoire raconte qu’Allen travaillait sur un projet lorsqu’il a été submergé par le nombre de tâches qu’il devait accomplir. Il a décidé de faire une liste de toutes les occupations qu’il devait accomplir, puis de les trier par ordre d’importance. En parcourant sa liste, il a réalisé que de multiples devoirs pouvaient être achevées en deux minutes ou moins. Il a donc décidé d’expérimenter en essayant d’accomplir autant de tâches que possible en deux minutes.

Allen a été surpris de constater à quel point il était efficace pour accomplir des tâches en utilisant cette méthode. Il a découvert qu’il pouvait souvent terminer plusieurs tâches en deux minutes ou moins. Il se sentait beaucoup plus productif et accompli en conséquence.

Aujourd’hui, la technique des 2 minutes est utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. C’est un moyen simple et efficace d’améliorer votre productivité et d’accomplir plus en moins de temps.

VOIR AUSSI : Comment réussir à travailler de nuit : nos conseils et stratégies pour une productivité optimale

Comment fonctionne la technique des 2 minutes ?

Un coach un peu hors du commun

En théorie, la technique des 2 minutes pour une productivité instantanée est assez simple. Choisissez une tâche que vous devez accomplir et réglez un minuteur sur 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, concentrez-vous uniquement sur cette tâche et travaillez aussi dur que possible. Une fois le temps écoulé, faites une pause et félicitez-vous de ce que vous avez accompli.

Mais, concrètement ? C’est un peu comme un coach personnel qui vous souffle à l’oreille que vous devez passer à l’action et que vous pouvez le faire. C’est ce petit « punch » qui vous donne le boost nécessaire dont vous avez parfois besoin pour vous lancer dans une tâche, même si elle ne vous enthousiasme pas des masses.

La méthodologie simple à suivre

Choisissez d’abord une tâche à accomplir. Cela peut être n’importe quoi, du classement de vos e-mails à l’envoi d’un message important, en passant par le rangement de votre bureau.

Réglez ensuite un minuteur sur 2 minutes. C’est votre compte à rebours pour passer à l’action.

Concentrez-vous uniquement sur la tâche à accomplir pendant 2 minutes. Mettez votre téléphone en mode silencieux, fermez les volets de votre navigateur et éliminez toute source de distraction.

Donnez le maximum pendant ces 2 minutes. Travaillez aussi dur que possible pour accomplir autant que vous le pouvez dans ce laps de temps court.

Une fois le minuteur éteint, faites une pause et ne vous jugez pas si ce n’est pas comme vous le souhaitez. Vous avez déjà accompli quelque chose !

« Et si je ne termine pas la tâche en 2 minutes ? », c’est souvent la crainte de plusieurs personnes. Une des raisons qui font que la majorité opte pour l’inertie et n’optent pas pour cette stratégie. Rassurez-vous et ne paniquez pas. Plus vous pratiquerez, plus ça sera facile pour vous. Rome ne s’est pas fait en un jour et dans ce cas, oui, c’est bien l’intention de s’améliorer au jour le jour qui compte. Si la tâche prend plus de 2 minutes, notez-la sur votre liste de choses à faire et revenez-y plus tard. L’important est d’avoir commencé et d’avoir accompli quelque chose.

Pourquoi la technique des 2 minutes est-elle si efficace ?

La technique des 2 minutes est un outil de gestion du temps d’une simplicité désarmante, et pourtant son efficacité est redoutable. Son pouvoir réside dans sa capacité à exploiter plusieurs ressorts psychologiques clés pour vous propulser vers l’action et vous faire gravir les échelons de la productivité.

Elle brise la glace de la procrastination. C’est souvent le principal obstacle à la productivité. La stratégie d’Allen le contourne intelligemment en réduisant la tâche à sa plus simple expression : deux minutes. C’est tellement court que cela semble presque insignifiant. Ce sentiment de facilité apparente abaisse la barrière psychologique et vous donne le courage de vous lancer.

Elle capitalise sur le sentiment d’accomplissement. Ce sentiment, même pour une petite victoire, représente un puissant moteur de motivation. Il stimule la production de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela vous incitera à poursuivre sur votre lancée.

Faire de petits pas vers de grands objectifs. La technique n’est pas conçue pour achever des projets titanesques en un clin d’œil. Son but est plutôt de décomposer les grandes tâches en petits segments gérables, les rendant moins intimidantes et plus accessibles. En accumulant ces petites victoires, vous progressez graduellement vers vos objectifs plus ambitieux.

VOIR AUSSI : 10 astuces pour améliorer la productivité au travail

Que tirer de cette méthode ?

La technique des 2 minutes, c’est un peu comme une course de sprint pour votre productivité. C’est un moyen rapide et efficace de vous mettre en marche et d’accomplir des choses. Il ne faut pas vous mettre la pression pour autant. Juste le minimum nécessaire, sinon vous allez simplement vous frustrer.

N’oubliez pas : la clé du succès avec la technique des 2 minutes pour une productivité instantanée est la cohérence. Plus vous l’utilisez, plus elle sera efficace. Alors, prenez l’habitude de l’utiliser tous les jours et vous verrez bientôt une différence notable dans votre organisation quotidienne.

Découvrez la méthode GTD en vidéo :

Notez cet article