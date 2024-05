Jongler entre tâches professionnelles, obligations personnelles et projets en cours peut s’avérer un véritable défi. Se sentir dépassé et submergé par la to-do list est une réalité pour beaucoup d’entre nous. Heureusement, il existe des stratégies de gestion du temps efficaces qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre agenda et à booster votre productivité. Parmi ces techniques d’optimisation, celle du « Eat The Frog » se distingue comme l’une des plus populaires pour gérer votre temps et vos projets. Mais comment manger une grenouille peut-elle vous aider à vous lever du bon pied et être plus productif ? Rassurez-vous, ceci n’est qu’une métaphore, mais qui va prendre tout son sens dans les lignes à suivre.

Si vous n’êtes pas très friand des analogies ni de cette stratégie, vous pourrez explorer toutes les autres. Il se révèle cependant d’avoir connaissance des outils de gestion qui ont déjà fait leurs preuves depuis des années, voire même des siècles. Celle que nous allons voir en détail en fait partie. Zoom sur pourquoi « Eat The Frog » se hisse parmi les tops stratégie de gestion du temps ?

Manger une grenouille ? Explication de la métaphore

Cette métaphore, popularisée par l’auteur Brian Tracy, fait référence à l’idée de s’attaquer d’abord à la tâche la plus redoutée ou la plus importante de votre journée, symbolisée par une grenouille. En effet, tout comme avaler une grenouille peut être désagréable, mais nécessaire, accomplir cette tâche en premier lieu vous procure un sentiment d’accomplissement immédiat et libère votre esprit pour le reste de la journée.

Imaginez que vous avez une assiette remplie de différents aliments devant vous : des fruits, des légumes, de la viande et un gros beignet bien gras. Selon la technique « Avalez le crapaud », le beignet représenterait la tâche la plus redoutée ou la plus difficile de votre journée. Plutôt que de la laisser traîner et vous ronger toute la journée, l’idée est de la « manger » dès le matin, en premier lieu. C’est comme si vous commenciez votre journée par le plat le plus difficile à avaler. Une fois que vous l’avez terminé, le reste de la journée vous semblera beaucoup plus facile et plus agréable.

À qui la doit-on ?

La technique d’optimisation de temps Eat The Frog se voit souvent attribuée à Brian Tracy. Un auteur et conférencier américain spécialisé dans le développement personnel et la gestion du temps. Cependant, le concept de s’attaquer d’abord à la tâche la plus difficile n’est pas nouveau. Vous pouvez en trouver des traces dans des écrits remontant à l’Antiquité.

Par exemple, le philosophe grec Aristote affirmait que « L’homme qui a peur de souffrir souffre déjà de la peur qu’il a de souffrir. » Cette citation met en évidence l’idée que la procrastination ne fait qu’aggraver nos sentiments d’anxiété et de stress.

C’est dans les années 1970 que le concept commence à gagner en popularité grâce au travail de Stephen Covey, auteur du livre à succès « Les 7 habitudes des gens très efficaces ». Il popularise alors l’idée de « prioriser les priorités » et souligne l’importance de se concentrer d’abord sur les tâches les plus importantes.

Brian Tracy a ensuite développé et popularisé la technique « Eat The Frog » dans son livre de 1988 du même nom. Dans cet ouvrage, l’écrivain explique que la clé du succès réside dans la capacité à surmonter la procrastination et à s’attaquer d’abord aux tâches les plus difficiles.

Pourquoi est-elle aussi efficace depuis la nuit des temps ?

La technique d’optimisation de temps et de projet « Eat The Frog » perdure depuis des siècles même si elle revêt plusieurs noms au fil du temps ? Son efficacité réside surtout dans sa simplicité et dans sa compréhension fondamentale de la psychologie humaine. Comme on dit souvent : simple, mais efficace. En vous attaquant d’abord à la tâche la plus difficile ou la plus redoutée de la journée, vous tirez parti de plusieurs principes psychologiques puissants, à savoir :

La victoire sur l’aversion : l’aversion naturelle que nous avons pour les tâches difficiles peut paralyser et empêcher d’agir. En la surmontant et en accomplissant la tâche la plus redoutée, vous gagnez un sentiment d’accomplissement et de confiance qui vous motive pour le reste de la journée.

l’aversion naturelle que nous avons pour les tâches difficiles peut paralyser et empêcher d’agir. En la surmontant et en accomplissant la tâche la plus redoutée, vous gagnez un sentiment d’accomplissement et de confiance qui vous motive pour le reste de la journée. L’exploitation de la prime matinale : le matin, la plupart des gens ont un niveau d’énergie et de concentration plus élevé. En consacrant cette période de pointe à la tâche la plus exigeante, vous maximisez votre efficacité. Vous vous assurez de la mener à bien avant que la fatigue ou les distractions ne s’installent.

Aussi, n’aviez-vous pas remarqué que procrastiner sur une tâche difficile ne fait qu’augmenter le stress et l’anxiété. En revanche, la terminer rapidement permet de libérer son esprit et de se sentir plus en contrôle. Cela favorise une meilleure humeur et une plus grande productivité tout au long de la journée.

Les conseils pour savoir avaler votre grenouille

La technique semble un moyen simple, mais puissant d’améliorer votre productivité et d’atteindre vos objectifs. Cependant, en pratique, il peut être difficile de s’y tenir et de surmonter la procrastination. Voici quelques conseils pour vous aider à avaler votre « grenouille » avec succès et à tirer le meilleur parti de cette technique.

En premier lieu, il serait logique d’identifier clairement votre « grenouille » comme dans l’analogie avec le beignet. Prenez le temps chaque matin pour identifier la tâche la plus importante ou la plus redoutée de votre journée. Soyez précis et ne confondez pas votre « grenouille » avec une simple corvée. « The Frog » doit être la tâche qui aura le plus d’impact sur vos objectifs à long terme si elle est accomplie.

Planifiez maintenant le reste de votre journée en fonction de celle-ci. Attribuez-vous des blocs de temps spécifiques pour travailler sur votre « grenouille » et assurez-vous de ne pas être interrompu pendant cette période. Vous avez compris : vous pouvez combiner diverses techniques d’optimisation de temps.

Lorsque vous vous attaquez à votre « grenouille », trouvez un endroit calme et sans distractions où vous pourrez vous concentrer pleinement. Éteignez votre téléphone, fermez les onglets inutiles de votre navigateur et informez vos collègues ou votre famille que vous avez besoin de temps pour vous concentrer.

Commencez par une petite victoire. Si votre « grenouille » semble trop importante ou trop difficile, divisez-la en tâches plus petites et plus gérables. Vous pouvez d’abord travailler sur la plus petite partie de la tâche et célébrez votre petite victoire. Une tactique plus facile surtout pour les novices en la matière. Cela vous donnera l’élan et la motivation pour continuer. Ne laissez pas la perfection vous ralentir. Ne perdez pas de temps à peaufiner les détails insignifiants. Concentrez-vous sur l’essentiel et faites en sorte que la tâche soit accomplie.

Pour finir…

La technique d’optimisation de temps Eat The Frog peut être combinée avec d’autres techniques de productivité, telles que la gestion du temps par blocs, la méthode Pomodoro ou la création de listes de tâches. Cela peut vous aider à maximiser votre efficacité et à atteindre vos objectifs encore plus rapidement. En suivant ces conseils, vous serez en mesure d’avaler vos « grenouilles » avec succès et de prendre le contrôle de votre productivité et de votre réussite. N’oubliez pas que la clé est de commencer, même si ce n’est que par une petite bouchée. L’important est de commencer. Le simple fait de vous y attaquer vous aura permis de progresser et de vous rapprocher de votre objectif.

Il y aura des jours où vous aurez du mal à vous motiver pour avaler votre « grenouille ». C’est normal. Ne vous découragez pas et ne laissez pas ces revers vous décourager. Levez-vous simplement le lendemain et recommencez.

