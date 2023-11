Quels sont les meilleurs poissons à élever en petit aquarium ?

Si vous débutez dans l’élevage de poissons en eau douce, que vous avez un petit aquarium donc avec un petit volume d’espace de vie pour les animaux, voici 5 espèces à élever en petit bassin d’eau douce, pas chères à l’achat et idéales pour les débutants car très simples à maintenir. Exit le poisson rouge (par pitié ne le mettez pas dans un petit volume !), découvrez les espèces à privilégier.

Le combattant

Premier poisson parmi les plus faciles à élever en petit aquarium d’eau douce : le combattant ou Betta Splendens. Ce poisson est très facile à élever de manière générale. On l’élève seul dans le bac pour éviter les bastons, dans un bac si possible planté à l’image de son environnement naturel (exemple, la rizière).

Si la plupart des sites vous conseillent un volume de minimum 8 litres. Ce n’est pas notre cas, vraiment pas. À notre sens, le volume minimum pour élever un poisson Beta est 20 litres. Sachant que 30 à 50 litres, c’est encore mieux.

Le néon bleu

Autre poisson très facile à élever, à trouver, pas cher et idéal pour l’élevage de poissons en petit aquarium d’eau douce, il y a le néon bleu. Ce poisson s’élève en banc, donc à plusieurs. Un groupe de 10 individus, un bac de 50 litres est idéal. Adaptez la taille en fonction de la population.

Le poisson zèbre

Le poisson zèbre est aussi l’un des poissons les plus faciles à élever en petit aquarium. Ce poisson, comme le néon, s’élève généralement à plusieurs. Habituellement, pour 5 individus, comptez 40 litres et 80 litres pour 10 poissons zèbre. Adaptez la taille en fonction de la population.

Le guppy

C’est LE poisson le plus populaire après le poisson rouge et avant le combattant. Le guppy est un petit poisson qui peut aisément être élevé en petit aquarium.

Toutefois, ce sont de vrais lapins ! Ces poissons se reproduisent très vite. Il vous faudra donc augmenter le volume ou en vendre avec le temps. Pour 3 guppys, vous pouvez prendre un 10 litres. Donc pour un aquarium de 30 litres, vous pourrez avoir 9-10 guppys.

Bonus : les crevettes red cherry

C’est un bonus car ce n’est pas un poisson. Mais, les crevettes red cherry, mais aussi les autres crevettes de même taille, sont idéales pour débuter en aquariophilie. Pas chères, faciles à élever en petit bac, à élever à plusieurs (mais attention, reproduction ultrarapide), ces petits animaux peuvent vivre dans 20 litres pour 10 individus. Une taille à adapter selon la population.

Il s’agissait donc des poissons, ou plutôt des espèces d’eau douce les plus faciles à élever dans un petit aquarium. Bon, nous ne l’avons pas dit, mais il y a aussi les escargots qui sont simples à maintenir dans un petit volume. Idéal pour les débutants ! Avez-vous trouvé votre bonheur ?