Bryan Cranston est une figure emblématique du cinéma et de la télévision. Il est connu pour sa capacité à incarner une vaste gamme de personnages… Mais surtout pour avoir incarné Walter White dans Breaking Bad, bien sûr.

Né le 7 mars 1956 à Los Angeles, en Californie, Cranston a commencé sa carrière dans les années 1980. Il accumule d’abord de petites apparitions dans des séries télévisées et des publicités. C’est son rôle dans la sitcom « Malcolm in the Middle » qui l’a d’abord révélé au grand public. Il devient ensuite une véritable légende avec son interprétation du complexe Walter. Il lui aura fallu plus de vingt années de carrière pour ne plus jouer les utilités et les seconds rôles au cinéma et à la télévision.

Au fil des ans, Bryan Cranston s’est imposé non seulement comme un acteur polyvalent, mais aussi comme un réalisateur, producteur, et scénariste talentueux. Que ce soit sur petit ou grand écran, il continue son aventure cinématographique avec des performances inoubliables. Découvrez alors ses rôles les plus iconiques et les plus acclamés par la critique.

Malcolm (2000-2006)

Dans cette sitcom, Bryan Cranston joue le rôle de Hal, le père excentrique d’une famille dysfonctionnelle composée de cinq garçons. Malcolm in the Middle est une comédie qui suit les hauts et les bas de cette famille hors norme, centrée sur le fils, Malcolm.

Cranston apporte une touche de folie et de charme à son personnage, se distinguant par ses talents comiques et sa capacité à rendre chaque scène mémorable. Son engagement physique et son timing comique impeccable en font l’un des éléments les plus divertissants de la série.

La série a été acclamée pour son humour original et sa capacité à aborder des sujets sérieux de manière légère. La performance de Cranston en tant que Hal a été saluée pour son énergie et son humour, ajoutant une dimension inattendue à la série. Ça sera son premier rôle principal. Il le mènera vers sa consécration absolue : Breaking Bad.

Breaking Bad (2008–2013)

Breaking Bad suit l’histoire de Walter White, un professeur de chimie de lycée. Après un diagnostic de cancer du poumon, il se lance dans la production de méthamphétamine. Il souhaite assurer l’avenir financier de sa famille. La série explore sa transformation d’homme ordinaire en criminel impitoyable.

Cranston livre une performance magistrale, passant d’un homme ordinaire désespéré à un antihéros complexe et terrifiant. Son interprétation de Walter White lui a valu quatre Primetime Emmy Awards du meilleur acteur dans une série dramatique.

La série est souvent saluée comme l’une des meilleures de tous les temps, en grande partie grâce à la performance nuancée de Cranston. Le show a marqué un tournant dans l’industrie de la télévision, établissant de nouvelles normes pour les séries dramatiques. Le duo claquant de Walter White et du jeune Jesse Pinkman devrait également recevoir un prix d’honneur.

Argo (2012)

Réalisé par Ben Affleck, c’est un thriller dramatique basé sur des événements réels. Le film raconte l’opération secrète menée par la CIA pour sauver six diplomates américains en Iran.

Dans le rôle de Jack O’Donnell, un agent de la CIA, Cranston incarne un personnage dur et déterminé, ajoutant une gravité nécessaire au film. Bien que son rôle soit secondaire, il parvient à laisser une impression durable par son intensité et son autorité.

Argo a été largement salué pour sa tension maîtrisée et son mélange d’éléments historiques et de fiction. Le film a remporté l’Oscar du meilleur film, et la performance solide de Cranston a été un des éléments qui ont contribué à son succès. Ce changement de registre lui servira de tremplin vers l’un de ses rôles futurs, celui du scénariste Dalton Trumbo.

Trumbo (2015)

Trumbo est un biopic sur Dalton Trumbo. Un scénariste hollywoodien qui a été black-listé dans les années 1940 pour ses croyances politiques. Cranston joue le rôle-titre, offrant un portrait détaillé de la lutte de Trumbo pour continuer à écrire sous des pseudonymes malgré la censure.

Cranston brille dans ce rôle, capturant la complexité d’un homme pris entre ses principes et sa carrière. Son interprétation lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Preuve de la profondeur et de l’authenticité de sa performance.

Le film a été bien reçu pour son exploration des libertés civiles et de la liberté d’expression.

Godzilla (2014)

Cette relecture moderne du classique du cinéma de monstres voit Bryan Cranston dans la peau de Joe Brody. Un ingénieur nucléaire obsédé par la mort de sa femme lors d’un mystérieux accident dans une centrale.

Cranston se distingue par une performance passionnée, ajoutant une profondeur émotionnelle à ce qui aurait pu être un simple rôle secondaire. Son engagement dans le rôle rend les enjeux personnels du personnage tangibles, même dans un film axé sur des créatures gigantesques.

Bryan Cranston n’en est pas à son premier essai avec les blockbusters de science-fiction. On a déjà pu le voir dans « John Carter » et « Total Recall: Mémoires programmées ». Toutefois, ce reboot de « Godzilla » se distingue par certains aspects. Notamment, Cranston y tient l’un des rôles principaux, aux côtés d’Aaron Taylor-Johnson et de notre Juliette Binoche nationale, qui joue sa femme à l’écran. Au milieu des effets spéciaux spectaculaires, il dévoile une nouvelle facette de son talent.

Le film a été un succès au box-office, bien que les critiques aient été divisées.

Your Honor (2020–2023)

Après le succès d’une série comme « Breaking Bad », il n’est pas facile de trouver un autre rôle aussi marquant à la télévision. Pourtant, Bryan Cranston y parvient avec Your Honor.

Dans cette série, il joue un juge de La Nouvelle-Orléans confronté à un dilemme personnel déchirant : dénoncer son fils. Celui-ci se retrouve impliquer dans un délit de fuite après un accident avec un membre de la pègre, ou le protéger à tout prix.

Ce thriller captivant, qui s’étend sur deux saisons, a valu à Cranston une nomination aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur Acteur dans une mini-série ou un téléfilm.

Asteroid City (2023)

L’histoire se déroule dans les années 1950 à Asteroid City, où un concours d’astronomie se transforme en quarantaine imposée.

Bryan Cranston intègre enfin l’univers de Wes Anderson. Dans ce nouveau film, il rejoint un casting impressionnant comprenant Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton et Edward Norton.

C’est la première fois que Cranston participe à un film en compétition officielle au Festival de Cannes.

Total Recall: Mémoires programmées (2012)

Ce remake du film de science-fiction de 1990 se base sur la nouvelle de Philip K. Dick, « We Can Remember It for You Wholesale ». Le film se déroule dans un futur dystopique où Douglas Quaid, un ouvrier en usine. Il découvre que sa vie entière pourrait être une fabrication après avoir visité une entreprise qui implante de faux souvenirs. Bryan Cranston joue le rôle de Vilos Cohaagen, le dirigeant corrompu et impitoyable de la Fédération, qui pourchasse Quaid pour protéger ses sombres secrets.

L’acteur montre une autorité et une menace palpable. Bien qu’il ait moins de temps d’écran que le protagoniste, Cranston parvient à imposer sa présence et à donner une dimension sinistre à son personnage.

Le film a reçu des critiques mitigées, certains louant les effets visuels et les scènes d’action, tandis que d’autres ont critiqué le manque d’originalité par rapport au film original de 1990. La performance de Cranston, bien que solide, a été perçue comme sous-utilisée. Son personnage ne bénéficie pas d’un développement aussi riche que celui de la version originale. Cependant, ce reboot frôle les 200 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Il permet à Cranston d’incarner un personnage complètement survolté. Il reste l’un des points forts d’un film qui se concentre davantage sur le spectacle que sur la profondeur narrative.

Drive (2011)

Drive est un thriller néo-noir réalisé par Nicolas Winding Refn, centré sur un cascadeur hollywoodien qui travaille également comme chauffeur pour des criminels. Bryan Cranston joue le rôle de Shannon. Un mécanicien handicapé qui sert d’intermédiaire entre le personnage principal, joué par Ryan Gosling, et le monde criminel.

Cranston apporte une vulnérabilité touchante à son personnage, un homme brisé essayant de survivre dans un monde impitoyable. Son interprétation de Shannon est marquée par une combinaison de désespoir et d’espoir mal placé, ce qui ajoute une couche émotionnelle au film.

Drive a été acclamé pour son style visuel distinctif et sa narration minimaliste. Cranston a été particulièrement remarqué pour avoir humanisé un personnage qui aurait pu facilement être un simple archétype.

All the Way (2016)

Ce téléfilm produit par HBO dévoile un Bryan Cranston incarnant le président Lyndon B. Johnson. Il explore son combat pour faire passer le Civil Rights Act de 1964 après l’assassinat de John F. Kennedy.

Cranston s’immerge complètement dans le rôle. Il capture les nuances et les contradictions d’un président complexe avec brio. Sa performance lui a valu de nombreux éloges, notamment une nomination pour un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award.

Le film a été acclamé pour sa fidélité historique et la complexité de ses personnages.

