Close Menu

    Ces musiques que tu as forcément entendues dans un AMV

    Avant les "edits", il y avait les "AMV" et voici quelques musiques que vous avez forcément entendues dans des AMV d'animés, films ou séries.
    1 MinuteFanny JacobPar Aucun commentaire
    manga amv

    Aujourd’hui, quand on fait un montage d’extraits d’un animé, d’un film ou encore d’une série avec une musique, on appelle cela un « edit« . Mais, il y a une époque où nous appelions ça les « AMV » (Anime music video). Et si tu as connu cette époque, nous reconnaitras certainement ces 10 chansons.

    1. Monster de Skillet

    2. Monster de Meg & Dia (DotEXE Remix)

    3. Courtesy Call de Thousand Foot Krutch

    VOIR AUSSI : Hellfest : l’un des plus gros succès français

    4. Bad Boy de Cascada

    5. I Hate Everything About You de Three Days Grace

    6. Bring me to life de Evanescence

    7. Centuries de Fall out Boy

    8. This is War de Thirty Seconds to Mars

    9. Take it Off de Kesha

    10. My Demons de Starset

    Notez cet article

    NuMedia est un média indépendant. Soutiens-nous en nous ajoutant à tes favoris sur Google Actualités :

    Suis-nous sur Google ⭐➡️
    Partager
    Avatar photo

    Rédactrice web amoureuse des animaux, spécialisée dans nos compagnons à poils, dans la psycho et dans la spiritualité. On m'appelle aussi Eleysiss.

    Articles similaires

    Laisser une réponse