Ces musiques que tu as forcément entendues dans un AMV

Aujourd’hui, quand on fait un montage d’extraits d’un animé, d’un film ou encore d’une série avec une musique, on appelle cela un « edit« . Mais, il y a une époque où nous appelions ça les « AMV » (Anime music video). Et si tu as connu cette époque, nous reconnaitras certainement ces 10 chansons.

1. Monster de Skillet

2. Monster de Meg & Dia (DotEXE Remix)

3. Courtesy Call de Thousand Foot Krutch

4. Bad Boy de Cascada

5. I Hate Everything About You de Three Days Grace

6. Bring me to life de Evanescence

7. Centuries de Fall out Boy

8. This is War de Thirty Seconds to Mars

9. Take it Off de Kesha

10. My Demons de Starset

