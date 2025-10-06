80 chiens découverts, vivant dans leurs propres excréments

C’est une terrible découverte, mais qui se finit bien, pour la police de Doncaster en Angleterre. Environ 80 chiens ont été retrouvés dans des conditions de vie terribles, baignant dans leurs propres excréments. Mais, heureusement, ils ont été sauvés et ont même trouvé du travail.

80 chiens épagneuls retrouvés entassés dans un escalier

Les faits ont eu lieu à Doncaster en Angleterre, comme le révèle le Daily Mail. Des chiens ont été retrouvés dans des conditions de vie terrifiantes dans une maison qualifiée de « maison de l’horreur » par le média.

80 chiens étaient sur place, mais aussi deux chats et un poulet. Tous les animaux ont été retrouvés et secourus en avril dernier. Les chiens en question sont des épagneuls. Lorsqu’ils ont été retrouvés, ils étaient salis à cause de leurs propres excréments.

Les animaux étaient entassés dans un escalier en ruine. La RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a pris en charge les animaux pour leur offrir des soins, bien heureusement.

Les chiens adoptés par de nouveaux foyers et quatre d’entre eux intègrent la police

Puis, les animaux ont été confiés à diverses familles, de quoi leur offrir une toute nouvelle vie après avoir vécu un enfer. Quatre des chiens retrouvés ont également trouvé du travail depuis. Pour cause, ils ont été intégré à l’unité canine de la police du Grand Manchester.

Les quatre chiens, Bruce, Pablo, Lola et Nellie, ont commencé leur formation pour devenir chien renifleur, capable de suivre des pistes en cas de délit ou de crime.

Les épagneuls sont effectivement des chiens avec un odorat très développé, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils sont souvent utilisés à la chasse ou encore pour la recherche de truffes. Ces chiens, « de travail », seraient particulièrement friands de cette activité de recherche de piste.

Selon Wes Donnelly, de l’unité canine de la police, il s’agit d’une belle occasion de leur offrir « la meilleure vie possible« . « Auparavant négligés, ces chiens avaient désormais une véritable utilité. Si leur dressage se déroule bien, ils nous aideront bientôt à détecter des drogues, de l’argent liquide et d’autres objets utiles aux enquêtes », explique-t-il.

