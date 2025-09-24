Des braconniers de rhinocéros tués par des lions

Est-ce le karma qui a parlé ? Trois braconniers à la recherche de cornes de rhinocéros ont finalement été tués par des lions en Afrique. Un retour de bâton qui a eu lieu dans une réserve naturelle de Sibuya.

Des braconniers en quête de cornes de rhinocéros

Plusieurs espèces de rhinocéros sont en voie d’extinction. Mais, chaque année, plusieurs de ces animaux sont tués par des braconniers à cause de leurs cornes. Une corne peut en effet être vendue 50 000 euros, ce qui fait qu’elle est très recherchée.

Mais, alors que trois braconniers étaient en train de chasser des rhinocéros à Sibuya, une réserve d’Afrique du Sud, le 3 juin 2018, ces derniers ont finalement été attaqués par d’autres animaux locaux très dangereux : des lions.

VOIR AUSSI : Des poules « tabassées » par des policiers lors du 10 septembre ?

Trois braconniers dévorés par des lions

Les trois braconniers ont été dévorés par un groupe de lions, explique National Geocraphic. C’est une patrouille habituée de la zone qui a découvert les corps grâce à leurs chiens de l’unité anti-braconnage. Un crâne a d’abord été trouvé sur le territoire des lions de la réserve.

Nick Fox, le propriétaire de la réserve, a enquêté sur ce crâne et finalement des sacs, des armes, de la nourriture et des restes humains ont alors été retrouvés.

Il y avait trois paires de gants et trois paires de chaussures. D’après cette découverte, il semble donc que les braconniers étaient bien trois sur place.

Puis, pour en avoir le cœur net, les lions ont été endormis afin de pouvoir enquêter sur les lieux. Quelques autres restes humains ont été trouvés, indiquant que les braconniers ont été démembrés par les félins.

« Ils avaient une carabine de gros calibre équipée d’un silencieux avec eux, ainsi qu’une hâche, des pinces coupantes et de la nourriture pour plusieurs jours. Tout cela indique qu’il s’agissait d’un gang venu dans le parc avec l’intention de tuer des rhinocéros pour leurs cornes« , a déclaré le propriétaire de la réserve.

Notez cet article