7 chevaux et 2 poneys victimes de maltraitance secourus

La maltraitance animale est un fléau, et on dirait qu’il y a des cas tous les jours. Cette fois, 7 chevaux et 2 poneys ont été retrouvés affamés en Belgique. Les images sont terribles. Mais, heureusement, ces animaux sont désormais sauvés.

Des animaux victimes de maltraitance dans une écurie

Le 1ᵉʳ mars 2024, la police de Lokeren en Flandre (Belgique) a fait une saisie très importante. Au total, neuf équidés ont été saisis, sept chevaux et deux poneys. « Ravagés par la vermine », les animaux étaient en état horrible de dénutrition, affamés et maigres, comme vous pouvez le voir sur ces images d’Animaux en Péril.

L’association (ASBL) a pris en charge les animaux saisis par la police et a publié un communiqué sur le sujet. Selon ce dernier, les 7 chevaux et les 2 poneys étaient victimes d’une négligence incroyable de la part de ses propriétaires. Après la saisie, les animaux ont été vus par des professionnels de santé animaliers.

D’après le communiqué, les équidés étaient dans un état de santé terrifiant. ”En l’absence de tout complément alimentaire, certains équidés vacillent à la sortie de leur box. Deux jeunes chevaux présentent ce qui ressemble à une malformation des postérieurs et un poney Shetland est retrouvé avec la crinière ensanglantée, il présente une plaie au niveau de l’encolure”, lit-on dans le communiqué.

« Emprisonnés » et « forcés de vivre dans leurs déjections »

Les animaux ont évidemment été nourris le plus rapidement possible. Apparemment, ils se sont rués sur la nourriture. Selon les autorités, les animaux ont été saisis dans une écurie dans un état désastreux.

Les chevaux et poneys étaient maintenus captifs sans pouvoir courir. Ils étaient « emprisonnés dans des abris de fortune », selon L’avenir. Les animaux vivaient dans leurs excréments, sans litière pour faire leurs besoins.

Ils étaient « forcés de vivre dans leurs déjections », lit-on dans le communiqué. « Une ponette Shetland, renommée Nina par les secouristes animaliers athois, est trente kilos sous son poids normal », explique L’avenir. Heureusement, ils sont désormais pris en charge.

