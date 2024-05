Un « œdème cérébral » : Ce chiot a été frappé au marteau

La maltraitance animale est un véritable fléau en France, comme partout ailleurs dans le monde. Elle peut être différence selon chaque cas, de la « simple » négligence affective aux coups portés physiquement. Et le pauvre Vaillant Célestin a subi le pire. Ce petit chiot a été frappé au marteau et a subi une malnutrition importante. Une alerte a été donnée.

Un chiot frappé au marteau par sa nouvelle famille ?

« En 2022, environ 44200 animaux ont été pris en charge pour maltraitance animale selon la SPA », selon Debout la France. Mais, en réalité, la maltraitance animale est bien plus ancrée dans le pays et dans le reste du monde. Actuellement, la majorité des cas de maltraitance ne sont pas signalés ou passent inaperçus, entre des maitres qui font tout pour cacher leurs actes et violences banalisées.

La maltraitance peut intervenir de bien des manières. Ce peut être notamment le fait d’humilier son animal de compagnie, de ne pas le nourrir correctement, de ne jamais le sortir dans le cas d’un chien, d’avoir recours au collier électrique ou étrangleur, ou encore de porter des coups à son animal, de ne pas faire soigner son chat ou son chien (ou autre animal comme des NAC, nouveaux animaux de compagnie).

Et parfois, il arrive même que des propriétaires d’animaux ne soient même pas conscients de faire du mal à leurs compagnons. C’est justement pour éviter les cas de maltraitances banalisées (ou en toute conscience) que les refuges et SPA militent pour punir les actes de cruauté, responsabiliser les futurs maîtres et pour sensibiliser.

L’affaire de ce chiot ayant subi de la maltraitance sévère dans le Var est justement un bon levier pour rappeler l’importance de respecter un animal de compagnie, comme un être vivant et non comme un objet.

Vaillant Célestin est un chiot âgé de 2 mois seulement au moment des faits. Et malgré son jeune âge, ce petit chien pourrait être durablement traumatisé par l’être humain. Pour cause, il a été adopté (bien trop jeune à notre goût, il vaut mieux attendre minimum 3 mois) par une famille qui semblait parfaite pour lui. Ils étaient chaleureux, souriants. Mais, la réalité était tout autre.

Ceux qui avaient laissé le chiot à sa nouvelle famille se sont rendu compte du pire. Une semaine d’enfer pour le petit chien. En fait, l’ancienne propriétaire du chiot a fait un signalement auprès de l’association « John sauvetage protection animale ». Leurs agents sont intervenus dans la nouvelle famille de l’animal à Montauroux, dans le Var.

L’association « John sauvetage protection animale » intervient

Selon BFM Var, l’ancienne famille du chiot pensait avoir laissé l’animal dans une bonne famille. Mais, elle s’est rendu compte que le chien était en fait maltraité après son adoption. Au départ, l’ancienne famille du chiot avait simplement un doute sur le traitement du chien, pas de preuve. Mais, elle a quand même contacté l’association afin qu’elle fasse un contrôle.

Et c’est au moment de ce contrôle que l’horreur est devenue une réalité. Lorsque l’association arrive sur place, elle trouve le chiot dans un état terrible. Il n’arrive plus très bien à lever la tête. Emmené en urgence chez le vétérinaire, après avoir contacté les gendarmes, le chiot souffrirait d’un œdème cérébral avec les deux yeux injectés de sang. Des coups de marteau et une malnutrition sont suspectés.

Heureusement, le chiot a été pris en charge médicalement et il est hors de danger désormais. Sur Facebook, l’association a reporté l’affaire en décrivant une potentielle maltraitance antérieure également.

Toujours selon l’association, le chiot a désormais une « altération de la vision des deux côtés et plus marquée à droite qu’à gauche ». Néanmoins, il se remet. « Célestin a retrouvé une belle famille qui lui donnera tout l’amour dont il a besoin », peut-on lire aussi.

