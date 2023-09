Il arrive un certain âge où il peut être difficile de continuer à vivre seul chez soi. Que ce soit par perte d’autonomie liée aux difficultés à marcher, à une maladie comme l’Alzheimer ou à une absence de ses proches au quotidien pour vous aider, il peut donc être normal d’envisager d’emménager en Ehpad ou en maison de retraite. Sauf qu’il y a des contraintes à ce type d’établissement. Par exemple, il n’est pas toujours possible d’emmener son animal de compagnie, comme un chat ou un chien, en Ehpad. Que faire de votre animal si vous partez de chez vous ? Voici les 4 options possibles.

Option 1 : emmener son animal de compagnie à l’Ehpad si c’est possible

La première est certainement la plus préférable pour vous. Sauf qu’emmener son animal de compagnie avec vous en Ehpad ou en maison de retraite n’est pas forcément très simple.

Selon l’établissement et ses règles, il peut accepter ou non les animaux de compagnie. Tout dépendra des règles de l’Ehpad ou de la maison de retraite ET de la santé de l’animal. Aussi, autre chose peut entrer en compte : si l’établissement pense que vous n’êtes pas assez autonome pour vous occuper d’un animal, vous n’aurez peut-être pas le droit de l’amener, même si le règlement dit que vous en avez le droit.

Le personnel de l’établissement médical n’est pas là pour promener votre chien, ce sera donc à vous de le faire. Les soignants peuvent occasionnellement vous aider sur le sujet, mais clairement ils sont déjà débordés. Sauf en trouvant une maison de retraite qui accepte les chiens avec un service adapté (garderie, promenades), ce peut être compliqué.

La grande majorité des établissements n’acceptent donc pas les animaux, par défaut. Aussi, il faut se demander une chose : votre chien sera-t-il heureux avec vous en Ehpad ? Peut-être que oui, peut-être que non. C’est une question à se poser absolument avant de prendre sa décision.

Notez que, généralement, les NAC ne sont pas acceptés. Donc, si vous voulez emmener avec vous votre serpent ou votre lapin, votre oiseau, il faudra privilégier les options 2,3 et 4 OU vous renseigner auprès de l’établissement si l’emmener est possible.

Option 2 : Confier son animal à une personne proche

C’est, selon nous, la meilleure option pour l’animal. Si l’Ehpad ou la maison de retraite n’accepte pas les animaux ou que vous ne pouvez plus vous en occuper, le mieux est d’opter pour son placement dans une nouvelle famille et si possible la vôtre.

Si un de vos proches connaît déjà votre animal et peut le prendre en charge, cela vous permettra non seulement de voir votre animal de temps en temps, mais aussi de vous assurer qu’il reste dans la famille, qu’il soit avec quelqu’un de confiance.

Option 3 : Confier son animal à un refuge

Autre option possible, mais certainement la décision la plus difficile à prendre : placer son animal en refuge ou sous la protection animale. Si vous n’avez pas de proche pour garder l’animal ou que vos proches ne veulent pas ou que vous ne pouvez pas prendre avec vous votre animal en Ehpad, c’est une option à envisager.

Laisser l’animal en SPA, en refuge, à la protection animale, tout cela est totalement possible dans ce cas. Toutefois, sachez que cela aura forcément des conséquences sur l’animal. En contrepartie, le refuge lui offrira la meilleure vie possible, en fonction de leurs moyens, et lui trouvera (peut-être) une famille.

Option 4 : Donner son animal à une nouvelle famille

Autre possibilité : donner votre animal à une autre famille. Nous déconseillons de la vendre, déjà parce que ce n’est plus légal pour un particulier, mais aussi parce que vous pourrez le placer plus rapidement.

Mettre votre animal dans une nouvelle famille sera difficile pour lui comme pour vous. Toutefois, vous pouvez le faire si jamais vous n’avez pas d’autres solutions. Prenez le temps de rencontrer plusieurs familles et de choisir celle qui conviendra le mieux à votre animal.