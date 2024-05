Fracture de la patte : un chiot de 5 mois secouru à Toulouse

Voilà une autre histoire terrible de maltraitance animale. « En 2021, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 12 000 infractions visant des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité », selon le gouvernement. Mais, les cas sont certainement bien plus nombreux étant donné que la majorité des cas ne sont jamais identifiés ou sont des cas de violence banalisée. Dans le cas de ce chiot de 5 mois, la maltraitance n’est plus à prouver.

Un chiot de 5 mois maltraité à Toulouse

Retrouvé à Toulouse, ce pauvre petit chien de seulement 5 mois, un chiot donc, a vécu un véritable enfer en si peu de temps de vie. Un signalement a été émis aux autorités locales, c’est-à-dire à la police de Toulouse.

Un chien vivant vers les Arènes à Toulouse était maltraité par ses maîtres, selon le signalement. Et effectivement, lorsque la police est arrivée sur place, elle a retrouvé le bébé chien dans un état déplorable. Le chiot vivait au milieu de ses excréments avec une fracture au niveau de la patte.

Son maître voulait en faire un chien de sécurité

L’animal vivant dans la ville rose a été retrouvé dans l’appartement signalé situé au sixième étage d’un immeuble. D’après les autorités, le chiot était très craintif lorsqu’ils l’ont trouvé. Selon le maître, son objectif était de l’entraîner à devenir un chien de sécurité.

Heureusement pour l’animal, il a été pris en charge par la police, puis par un vétérinaire. Le propriétaire du chien va certainement devoir être interrogé sur les faits et répondre de ses actes.

