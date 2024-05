Parler avec des baleines ? Ce serait possible avec l’IA

L’intelligence artificielle peut faire peur puisqu’elle est souvent utilisée dans des arnaques, on peut aisément créer des fake news avec, mais aussi elle promet de faire disparaître certains métiers. Néanmoins, l’IA est surtout pensée pour être un outil qui permet d’assister les humains. Par exemple, de nouveaux métiers ont vu le jour avec l’IA. Il est également possible de créer des vidéos et des images de toute pièce, mais aussi de nous aider à créer des contenus, des sites. Bref, ce peut être utile et l’intelligence artificielle avance à grands pas, la preuve avec ce robot IA, Ameca. Et l’IA aurait aussi un intérêt pour la science. Actuellement, des scientifiques auraient même trouvé un moyen d’utiliser l’IA pour parler avec des baleines.

Les baleines, des animaux extrêmement intelligents

Les baleines font partie des animaux les plus intelligents qui vivent sur Terre (dans la mer, mais vous avez compris l’idée). Cet animal appartient à l’ordre des mammifères marins de grande taille, et plus précisément aux cétacés comme les dauphins. Ces derniers sont également connus pour être très intelligents, d’ailleurs.

Également constitués de sept vertèbres cervicales, comme nous les humains, les baleines font partie des animaux qui ont un gros cerveau et qui ont une forme d’intelligence similaire à la nôtre. Notamment, les scientifiques s’intéressent beaucoup à leurs modes de communication, alors un très bon indicateur de l’intelligence animale.

« Les baleines, dauphins et marsouins sont les animaux les plus intelligents des mers : ils utilisent des outils, se reconnaissent entre eux, apprennent facilement, et ils ont la capacité d’interagir avec nous », explique le livre « Intelligences des profondeurs ». Pour les baleines, par exemple, elles émettent des sons dans l’eau pour communiquer avec leurs semblables, des sons imperceptibles pour les humains.

Les baleines capables de converser entre elles

Et justement, pour mieux comprendre le mode de communication des baleines, des chercheurs ont entrepris d’essayer de communiquer avec elles. Comment ? En fait, les scientifiques ont utilisé l’intelligence artificielle pour y parvenir. L’idée est avant tout de tenter de décrypter le langage de ces cétacés afin de savoir ce qu’elles ont à dire et ce que les baleines se disent entre elles.

Pour les scientifiques, arriver à décrypter le langage des animaux serait un premier pas vers une potentielle technique pour décrypter les langages extraterrestres, les signaux de l’espace par exemple.

Les chercheurs du Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) program ont justement réussi à avoir une conversation avec une baleine. Une expérience inédite qui a eu lieu en 2021. Au large de l’Alaska, les chercheurs ont diffusé des enregistrements de chants de baleines à bosse avec des haut-parleurs sous-marins.

Après cela, une baleine a finalement répondu aux chants. La baleine nommée Twain a répondu aux chants de manière presque conversationnelle. Un échange qui a duré environ 20 minutes. Pour les scientifiques, c’était « la première conversation enregistrée entre l’homme et une baleine à bosse ».

Analyser les conversations animales avec l’intelligence artificielle ?

En parallèle, le Cetacean Translation Initiative (Ceti) a aussi mené des recherches sur la communication des cétacés. Des animaux très proches en intelligence par rapport à nous. De leur côté, ils étudient les communications des cachalots et leur décodage. Les chercheurs ont, de leur côté, utilisé l’intelligence artificielle pour y parvenir.

Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, ils ont analysé de nombreux enregistrements émis par les animaux. L’objectif est d’essayer de comprendre au moins le fond et le sens des échanges entre cétacés.

David Gruber, biologiste marin et chef de l’initiative Ceti, explique la démarche : « L’IA pourrait nous permettre de comprendre les systèmes de communication de nombreuses autres formes de vie à un niveau beaucoup plus profond. Je pense que ce serait une bonne chose pour le monde si nous écoutions vraiment – si nous nous soucions vraiment de ce que les baleines ont à dire« .

La difficulté d’interprétation des langages animaux

Évidemment, même avec l’IA, le défi demeure complexe. L’interprétation de la communication animale demande de nombreux tests et de nombreuses études sur le comportement animal spécifique à chaque espèce. Notamment, le défi est d’éviter d’anthropomorphiser le langage des animaux.

L’humain a tendance à retranscrire nos propres manières de communiquer sur les animaux. Sauf que les animaux, mais c’est aussi le cas pour les plantes, ont des modes de communication bien différents des nôtres. Toutes les espèces sont différentes, dans ce sens.

Par ailleurs, certains chercheurs se demandent aussi si cela est éthique d’interférer dans les communications entre baleines. Moral ou non, le projet continue pour l’instant, dans l’espoir de trouver les clés de la communication entre animaux de la même espèce.

Une avancée dans le décryptage des communications non humaines

Après les baleines, nous serions peut-être en capacité de décrypter les miaulements des chats, la communication entre tigres, les aboiements des chiens, les communications entre serpents, etc. Une manière bien plus scientifique d’appréhender la communication animale.

Actuellement, beaucoup de personnes pensent savoir ce que disent les animaux, on le voit beaucoup sur les réseaux, mais en réalité il s’agit d’un mélange entre étude du comportement animal (accordé à une forme de mentalisme, on interprète le langage corporel notamment) et de l’anthropomorphisme (on associe, souvent à tort, les comportements animaux aux comportements humains pour en faire une interprétation).

Arriver à décrypter de manière plus précise la communication animale pourrait donc permettre aussi d’endiguer le phénomène. Mais aussi et surtout, c’est un premier pas vers la compréhension de l’intelligence non humaine.

