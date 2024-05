La théorie selon laquelle les animaux peuvent détecter la peur humaine grâce à leur odorat intrigue depuis longtemps. Bien que les preuves scientifiques soient limitées, il est admis que les animaux peuvent percevoir les changements émotionnels et physiologiques chez les humains. C’est une capacité qui est souvent attribuée aux chiens et ils le pourraient notamment par le biais des odeurs. Est-ce que l’odeur des humains change lorsqu’ils ont peur ? On vous explique tout.

Ce que les recherches en disent

Des études ont montré que les chiens et même les chevaux peuvent détecter des changements subtils dans l’odeur humaine. Ces odeurs peuvent être perçues quand elles sont liées à des émotions telles que la peur et l’anxiété. Par exemple, les chiens d’assistance peuvent prévenir les attaques de panique en détectant des changements dans l’odeur de leur maître.

Pourquoi le sujet est complexe et nécessite davantage de recherches ?

L’idée que les animaux détectent spécifiquement la peur reste débattue. Certains experts pensent que les animaux réagissent à une combinaison de signaux olfactifs et de langage corporel humain. Ce ne serait donc pas tout à fait la peur elle-même qui serait détectée par les animaux.

La notion de la communication émotionnelle interspécifique

Les chiens, en particulier, sont doués pour lire le langage corporel humain. Ils pourraient donc utiliser une combinaison de signaux visuels et olfactifs pour comprendre notre état émotionnel. Certains animaux peuvent réagir en adoptant un comportement protecteur ou en évitant la personne craintive. D’autres pourraient ne pas manifester de réaction discernable. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour clarifier les mécanismes précis de la perception animale de la peur humaine.

La capacité des animaux à sentir la peur chez les humains est discutée, mais il semble exister une forme de communication émotionnelle entre certaines espèces.

